Agata Kornhauser-Duda z wizytą w szkole im. św. Maksymiliana Kolbe 0 by EM 27 maja 2018

Pierwsza dama RP wręczyła dyplomy tegorocznym maturzystom w szkole im. św. Maksymiliana Kolbe. Agata Kornhauser-Duda w asyście prezydenckiego ministra Adama Kwiatkowskiego oraz konsula generalnego Piotra Janickiego uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w tej placówce, które odbyło się 18 maja na popołudniowej mszy świętej w kościele św. Konstancji w Chicago. Nabożeństwo sprawowali kapelan prezydenta ks. Zbigniew Kras i proboszcz ks. kanonik Tadeusz Dzieszko w asyście miejscowych duszpasterzy.

– Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na to ważne dla waszej społeczności wydarzenie. Dla mnie, jako małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale przede wszystkim wieloletniej nauczycielki i wychowawcy, jest to wspaniała okazja do zapoznania się z dorobkiem edukacji polonijnej tu, na amerykańskiej ziemi. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Patrzyłam i słuchałam z podziwem jak wy, moi drodzy, młodzież która w większości urodziła się już tutaj, w Stanach Zjednoczonych, a więc z dala od Polski, posługuje się piękną poprawną polszczyzną. Jest to z pewnością wielka zasługa waszych nauczycieli. Ja bardzo często odwiedzam szkoły polonijne na całym świecie i zawsze mam jedno wrażenie, że wy pokazujecie jak kochacie ojczyznę swoich przodków, jak pięknie potraficie też o tym mówić i to okazywać. Zawsze mówię, że młodzież mieszkająca w Polsce mogłaby się tego patriotyzmu od was uczyć – powiedziała Agata Kornhauser-Duda gratulując absolwentom ukończenia szkoły.

Pierwsza dama skierowała również serdeczne słowa podziękowania do rodziców podkreślając, że ich rola w procesie edukacji jest wręcz nie do przecenienia. – To dzięki państwa zaangażowaniu i determinacji, dzieci podjęły trud nauki w dwóch szkołach – amerykańskiej i polskiej. Prezydentowa w imieniu własnym oraz małżonka dziękowała dyrekcji szkoły, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, ks. proboszczowi oraz rodzicom za społeczne zaangażowanie w krzewienie polskości.

Absolwenci przygotowali okolicznościowy program artystyczny. Po odebraniu dyplomów mieli okazję zrobić sobie pamiątkową fotografię z dostojnymi gośćmi. – Cieszymy się bardzo z tej historycznej wizyty w naszej szkole i parafii w roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości – podsumował uroczystość proboszcz, ks. Tadeusz Dzieszko. Dziękując za przyjęcie zaproszenia ks. kanonik wraz dyrektorem placówki Jolantą Zabłocką wręczyli pani prezydentowej ikonę Wszechpanującego Jezusa – „Pantokratora”. Z okazji Dnia Matki absolwenci obdarowali rodzicielki kwiatami.

W szkole uczy się około 400 dzieci. Nauka odbywa się w piątki i soboty. Programem nauczania objęte są dzieci od przedszkola do klas licealnych. W 2014 roku placówka celebrowała swoje 40-lecie.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP