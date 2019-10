45-lecie Polskiej Szkoły im. św. Maksymiliana Marii Kolbego 0 28 października 2019

Obchody 45. rocznicy powstania Polskiej Szkoły im. św. Maksymiliana Marii Kolbego były okazją do refleksji, wspomnień i podziękowań tym wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej placówki edukacyjnej.

18 października uczniowie, grono nauczycielskie i zaproszeni goście uczcili jubileusz. Obchody rozpoczęły się uroczystym nabożeństwem w kościele św. Konstancji, bo w tej parafii szkoła powstała i do tej pory funkcjonuje. Wszystkich przybyłych powitała Małgorzata Benbenek, prezes zarządu szkoły. Mszy świętej przewodniczył proboszcz, ks. Ryszard Miłek w asyście swojego poprzednika, a także długoletniego opiekuna szkoły, ks. Tadeusza Dzieszki i ks. Pawła Barwińskiego.

Po mszy głos zabrali zaproszeni goście. Wicekonsul RP w Chicago Piotr Semeniuk, gratulując pięknego jubileuszu, zwrócił uwagę na nauczanie i promocję języka polskiego poza granicami kraju. – To jest ważna rola edukacyjna, by pielęgnować polską tradycję, za co chcę serdecznie podziękować.

Z ramienia Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance), którego szkoła jest członkiem od 1988 roku, słowa uznania do wszystkich zaangażowanych w działalność placówki skierowała Alicja Kuklińska, sekretarz krajowy ZNP-PNA. – Sukces szkoły, to sukces wszystkich, którzy pracowali dla niej przez 45 lat. To sukces rodziców, którzy przywozili tutaj swoje dzieci. To również sukces dzieci, którym wystarczyło cierpliwości, by w sobotę przyjeżdżać do polskiej szkoły – zaznaczyła. Jak nas poinformowała, ZNP-PNA przekazało na potrzeby szkoły dotacje na łączną kwotę ok. 300 tys. dol. w ciągu prawie 25 lat.

Głos zabierali też m.in.: Tadeusz Młynek, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce i Kazimierz Milewski, prezes zaprzyjaźnionego ze szkołą parafialnego klubu Polonia. Kończąc oficjalne wystąpienia, dyrektorka placówki Jolanta Zabłocki przypomniała historię szkoły. Zwróciła się także z prośbą, by pamiętać o tych, którzy tworzyli tę historię: o uczniach, nauczycielach i rodzicach. Ewa Skrzyniarz wręczyła kwiaty pierwszej dyrektor szkoły pani Halinie Serafin.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości uczniowie klasy licealnej w kilkunastominutowej inscenizacji przedstawili sylwetkę patrona szkoły – św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Jubileuszowe uroczystości kontynuowano w sali Handzel, gdzie na zaproszonych gości czekał obiad i występ Zespołu Pieśni i Tańca Polonia. Uhonorowano nauczycieli. Tadeusz Młynek wręczył im pamiątkowe dyplomy. Pamiętano także o byłych dyrektorkach szkoły, które obdarowano pięknymi bukietami kwiatów.

Szkolna szafirowa rocznica zbiegła się z jubileuszem 25 lat piastowania stanowiska dyrektora szkoły przez Jolantę Zabłocką. Po życzeniach i gratulacjach księża Ryszard Miłek i Paweł Barwikowski zaintonowali okolicznościowe 100 lat, a zastępca dyrektora Alicja Nawara wręczyła jubilatce pamiątkowy album. Dziękując za pamięć, wzruszona dyrektor powiedziała: – Jest mi bardzo miło na sercu, że na mojej drodze życia spotkałam tak wspaniałych, miłych, kochanych ludzi. Polskie Chicago zmienia się. Polonijne szkoły także. Czasy, kiedy większość uczniów placówki stanowiły dzieci urodzone w Polsce, bezpowrotnie minęły. Obecni uczniowie w przeważającej części urodzili się już na ziemi amerykańskiej. Przez to zmienia się profil nauczania, a od nauczycieli wymaga się elastyczności w edukowaniu dzieci, dla których język polski jest najczęściej drugim językiem. Dlatego należą się duże słowa uznania dla grona pedagogicznego i zarządu szkoły, że potrafią sobie radzić w zmieniających się warunkach. 45 lat istnienia szkoły doskonale świadczy o potrzebie tego rodzaju instytucji w Chicago. Za pięć lat okrągła rocznica. Będzie to świetna okazja do kolejnych podsumowań i snucia planów na przyszłość – stwierdziła dyrektorka.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka