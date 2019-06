Kaeyra w Chopin Theatre. Urodziny, owacje i czekoladowy mikrofon 0 17 czerwca 2019

Wieczorem w piątek 7 czerwca główna sala Chopin Theatre wypełniła się fanami dobrej muzyki i ogromnego talentu Karoliny Baran. Znana jako Kaeyra, nie po raz pierwszy zafascynowała swoimi umiejętnościami wokalnymi i artystyczną dojrzałością.

Sympatykom muzyki w Chicago nie ma potrzeby przedstawiać sylwetki Karoliny. Należy jednak nadmienić jej koncerty ze światowej sławy zespołem Postmodern Jukebox w Allstate Arena w Chicago i Warszawie, przy wypełnionych po brzegi salach. Karolina to także podpora nieistniejącego już, młodzieżowego zespołu Profusion, z którym występowała także w Polsce na festiwalu poświęconyn Krzysztofowi Klenczonowi, gdzie otrzymała nagrodę radiowej Jedynki. W ubiegłym roku podbiła serca widzów amerykańskiego wydania programu ,,Mam talent”. Awansowała do dalszych edycji, ale zrezygnowała z tej drogi do kariery, obierając swój własny kierunek rozwoju. W jednym z wywiadów tłumaczyła swoją decyzję. – To była i nadal jest bardzo trudna decyzja. Myślę, że ten program jest bardzo dobry dla ludzi, którzy nie mają innych opcji. Jednak ja nie wybieram czegoś tylko dlatego, bo jest łatwiejsze. Nie boję się wyzwań i wiem, że nawet z tego, co się nie uda, można się czegoś nauczyć – podkreśliła.

W wieku szesnastu lat Karolina, występująca pod artystycznym pseudonimem Kaeyra, wydała swój pierwszy album „Fountains of Gold”. Sama napisała wszystkie utwory, przedstawiając w nich osobiste spojrzenie na swoje emocjonalne życie artysty. Album jest odzwierciedleniem jej muzycznej dojrzałości, która jak na nastolatkę, wybiega daleko poza jej lata.

Piątkowy występ, promowany jako koncert z okazji osiemnastych urodzin, zadziwił publiczność swoją atrakcyjnością. Karolina na scenie imponowała muzyczną różnorodnością i estradową lekkością przekazu.

Kaeyra zaprezentowała piętnaście utworów, wśród nich światowe szlagiery: ,,Bust your windows”, ,,Chasin’”, czy ,,Fire in the Dark”. Nie zabrakło także przebojów polskich wykonawców m.in. ,,Czas nas uczy pogody” Grażyny Łoszewskiej, przy akompaniamencie jedynie pianina, jak też ,,Lubię wracać ” niezapomnianego Zbigniewa Wodeckiego. Nie zabrakło jej prywatnych kompozycji, w tym „Fountains of Gold”, gdzie z zdumiewającą łatwością eksponuje swoją artystyczną duszę. Dla urozmaicenia koncertu Karolina zaśpiewała także w duetach. W ,,If I ain’t got you” razem z Rebeccą Brunner, a w utworze „Sleep” z zaledwie dziesięcioletnią Nell Rygiel.

Zachęcając publiczność do zabawy i śpiewu Karolina zaprosiła do wspólnego wykonania w hołdzie niedawno zmarłej Kory Jackowskiej jej szlagieru „Krakowski spleen”. Wokalistce towarzyszył zespół profesjonalnych muzyków: Saiah Oby, Ryan Person, Korron Blalark i Jackson Shepard. Przy potężnej owacji na bis Karolina wraz z Nell Rygiel, Tosią Rygiel, Anitą Mikołajczyk, Heleną Sidorowicz i Olivią Węglowską wykonała „Lean on me”.

Po koncercie na wszystkich gości czekał poczęstunek. Był barszcz, krokiety, typowe polskie kanapki i słodkości dla podniebienia. Podczas części oficjalnej Karolina pokroiła urodzinowy tort i skosztowała czekoladowego mikrofonu. Jubilatka wręczyła w podziękowaniu kwiaty osobom, które przyczyniają się do rozwoju jej kariery. Natomiast obecni przedstawiciele organizacji You Can Be My Angel wręczyli bohaterce wieczoru pamiątkową statuetkę za jej zasługi we wspieraniu celów tej fundacji. W krótkim przemówieniu mama solenizantki, Joanna Szepelawy zdradziła sekret drogi do sukcesu córki. – Karolina jest strasznie uparta. Jej życie to ciężka praca i dużo wyrzeczeń – zaznaczyła.

Ze względu na współpracę z producentami w Los Angeles, Karolina już we wrześniu przeprowadza się do LA, jednocześnie podejmując naukę w Musician Institute w Hollywood. Jednak, jak zapewniła, nie zrywa kontaktów z Chicago i Polonią, obiecując częste wizyty i występy.

Młodej artystce należą się gratulacje za samozaparcie w rozwijaniu talentu i życzenia sukcesów na jej drodze do kariery.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka