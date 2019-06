„Pomagamy im, żeby osiągnęli jeszcze więcej”. Stypendia P-SFUK dla polonijnych studentów rozdane 0 16 czerwca 2019

500 tysięcy dolarów na stypendia dla polonijnej młodzieży przeznaczyła w tym roku Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. W gronie laureatów pomocy stypendialnej jest 280 maturzystów i 116 studentów wyższych uczelni. Dodatkowo dziesięciu młodych ludzi wyjechało do Polski w ramach programu realizowanego przez P-SFUK i prezydenta RP Andrzeja Dudę, który w miniony poniedziałek spotkał się z nimi w Belwederze. Wśród 406 wyróżnionych maturzystów i studentów 124-osobową grupę stanowili młodzi członkowie unii z aglomeracji chicagowskiej, którzy w sobotę 8 czerwca odebrali stypendia podczas uroczystości w Muzeum Polskim. Spotkanie uświetnił koncert znakomitej wokalistki jazzowej Grażyny Auguścik z zespołem.

Ceremonię prowadzoną przez rzecznika prasowego unii Pawła Burdzego rozpoczęło odśpiewanie hymnów narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych. Uczestników powitał dyrektor wykonawczy firmy Bogdan Chmielewski, który wyraził wdzięczność wszystkim członkom za ich zaangażowanie w bardzo prężny rozwój firmy na terenie chicagowskiej metropolii. Dzięki temu wypracowywane są coraz większe dochody, które w różnych formach wracają do środowiska polonijnego. Jedną z nich jest program stypendialny. – Każdego roku podwyższamy kwotę przeznaczoną na stypendia. W tym roku było to pół miliona dolarów. Jak będziemy się dalej tak rozwijać, to myślę, że będę wyrazicielem woli wszystkich dyrektorów mówiąc, że ta kwota również będzie systematycznie rosła, tak jak i całe nasze zaangażowanie we wsparcie naszej Polonii – powiedział podczas ceremonii wręczenia stypendiów Bogdan Chmielewski, dyrektor wykonawczy unii.

Realizowany od 2001 roku Fundusz Stypendialny jest sztandarowym projektem wsparcia młodego środowiska członkowskiego. Do tej pory Nasza Unia wydatkowała na ten cel ponad 5 mln dolarów. Z pomocy finansowej skorzystało 4,5 tys. maturzystów i studentów. Otrzymali oni pomoc finansową w kwocie od tysiąca do 5 tys. dolarów. Kandydaci aplikujący o stypendia muszą przynajmniej przez rok posiadać swoje konto. W tym roku byli zobowiązani napisać esej na temat firmy, wykazać się dobrymi wynikami nauczania oraz zaangażowaniem w działalność na rzecz środowiska polonijnego i wysłać swoje zgłoszenie drogą internetową.

Jedną z głównych nagród stypendialnych – czek na 5 tys. dolarów – odebrała podczas sobotniej ceremonii Karolina Truszkowska, studentka neurobiologii na uniwersytecie Loyola. – Szczerze mówiąc nie spodziewałam się tak wysokiej nagrody. Jestem bardzo szczęśliwa. Moi rodzice również, bo moje studia są bardzo drogie. Same czesne wynosi 45 tysięcy dolarów rocznie. Pierwszy rok mieszkałam na kampusie studenckim, ale w tym roku dojeżdżam i oszczędziłam 13 tysięcy. Głównie finansuję studia poprzez stypendia oraz pracę w domu seniora i pomoc ze strony rodziców, dzięki którym udaje mi się realizować moje marzenia o zawodzie lekarza – powiedziała stypendystka, która jest trzecim studiującym dzieckiem w rodzinie państwa Truszkowskich. Pragnie zostać pediatrą, bo sama urodziła się chora i chciałaby pomagać małym dzieciom. Jest wolontariuszem w klinice świadczącej pomoc imigrantom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego. – Jesteśmy z mężem bardzo dumni z córki. Cieszymy się niesamowicie z tak dużego wsparcie ze strony unii. Należymy do P-SFUK od 2008 roku. Mamy założone rachunki oszczędnościowe, rozliczeniowe i karty kredytowe. Jesteśmy w USA od jedenastu lat. Karolina jest trzecim naszym dzieckiem, które tutaj studiuje. Taka pomoc jest bardzo znacząca i cenna w rodzinnym budżecie – powiedziała Dorota Truszkowska, mama przyszłej pani doktor.

Unia działa w naszej aglomeracji od dziewięciu lat. Należy do niej ponad 23 tysiące członków, którzy zdeponowali 220 milionów dolarów wkładów. Jednocześnie udzielono ponad 280 milionów kredytów, głównie hipotecznych i na samochody. Każdego roku rośnie grono młodzieży otrzymującej pomoc stypendialną. – W tym roku Chicago jest na drugim miejscu jeżeli chodzi o ilość przydzielonych stypendiów. Otrzymały je 124 młode osoby. Wietrzne Miasto dominuje i mamy nadzieję, że w przyszłym roku i następnych latach również będzie tak liczne zainteresowanie – powiedziała przewodnicząca komisji stypendialnej Małgorzata Gradzki pełniąca również funkcję wiceprzewodniczącej rady dyrektorów, organu wytyczającego kierunek rozwoju i sprawującego ogólną kontrolę nad sprawami firmy.

Młodzi Polacy podejmują studia na wielu renomowanych uczelniach. Stają się inżynierami, lekarzami, adwokatami. Dziedzinę rozwoju ludzkiego mózgu i możliwości wpływania na jego funkcjonowanie w przyszłości ma zamiar zgłębiać Emilia Tchórz, kolejna stypendystka, która nie wyklucza jednocześnie zmiany kierunku na inżynierię genetyczną. – To stypendium bardzo mi się przyda, ponieważ każdy student na Yale University musi sam uregulować część kosztów swojej edukacji.

Większość polskich rodzin widzi szansę, jaką na lepszą przyszłość w Stanach Zjednoczonych daje wyższe wykształcenie. Jednak sytuacja materialna nie zawsze pozwala na realizację tych celów. Stąd wsparcie ze strony takich instytucji jak Nasza Unia jest bardzo pomocne i inspirujące młodych ludzi do sięgania po wyższe cele i lepszą przyszłość. Zdolności i pracowitość studentów z polonijnym rodowodem to wręcz codzienność. – Jestem bardzo dumna z córki Aleksandry, która w tym roku skończyła z wyróżnieniem prestiżową Northside College Preparatory High School i od września zaczyna naukę na University of Chicago na wydziale biologii. Jestem bardzo z niej dumna ponieważ w ubiegłą sobotę odebrała również stypendium z Ligi Katolickiej w wysokości 5 tys. dol., a wcześniej taką samą kwotę otrzymała z fundacji stypendialnej Hear. Można powiedzieć, że ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Za wyniki w nauce będzie miała opłacone czesne, a te stypendia pozwolą jej pokryć koszty zamieszkania. To jest wydatek rzędu 16 tys. dol., które sobie sama zgromadziła, bo postawiła sobie za punkt honoru nie brać od rodziców ani dolara – powiedziała Anna Siek.

P-SFUK jest jedną z największych unijnych instytucji finansowych w Ameryce. W maju aktywa firmy przekroczyły dwa miliardy dolarów. W najbliższym czasie stan członkowski powinien osiągnąć poziom stu tysięcy osób. Usługi finansowe oferowane są w dziewiętnastu oddziałach na terenie czterech stanów. – Nasza Unia najbardziej aktywnie rozwija się w Chicago. Przy tej okazji pragnę bardzo serdecznie wszystkim naszym członkom podziękować za zaufanie i powierzanie nam swoich oszczędności i korzystanie z kredytów. Wkrótce będzie otwarty następny oddział w miejscowości Orland Park. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co dzieje się w Chicago. Staramy się uczestniczyć w życiu polonijnym, wspierać wiele miejscowych inicjatyw kulturalnych, organizacji, szkół i parafii. Dzisiaj jesteśmy w muzeum z okazji rozdania stypendiów. Jest to chyba najbardziej radosny dzień dla unii kredytowej dlatego, że widzimy młodych ludzi, którzy mają osiągnięcia, a my pomagamy im, żeby osiągnęli jeszcze więcej – powiedział Krzysztof Matyszczyk, przewodniczący Rady Dyrektorów.

Każdy ze stypendystów wraz z czekiem otrzymał dyplom i książkę „Trail of Hope” o żołnierskiej odysei żołnierzy II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. W uroczystości wręczenia uświetnionej koncertem popularnej wokalistki jazzowej Grażyny Auguścik, obok wymienionych już członków władz unii, wzięli również udział: skarbnik Ryszard Bąk, dyrektorzy Bogdan Ogórek i Franciszek Piwowarczyk, Leon Fuks z komisji nadzorczej oraz wiceprezes Zbigniew Rogalski, odpowiedzialny za unię w Illinois Robert Radkowski oraz kierownicy miejscowych oddziałów.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (PSFCU) została utworzona w 1976 roku przez założycieli Centrum Polsko-Słowiańskiego skupionych wokół ks. Longina Tołczyka. Celem działalności była pomoc emigrantom, którzy po przyjeździe do Nowego Jorku nie mieli historii kredytowej i banki amerykańskie nie chciały im udzielać pożyczek.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak