Kraków i Warszawa – jak brat z siostrą w najnowszej produkcji Kingi Modjeskiej 0 6 maja 2019

Nie będzie żadnej rywalizacji i preferencji – śmieje się reżyser najnowszej produkcji „Bajka polska. Dwie stolice”, Kinga Modjeska, która gorąco zaprasza tak krakusów, jak i warszawiaków oraz wszystkich innych Polonusów w wieku od 3 do 103 lat, aby najbliższy amerykański Dzień Matki spędzić… inaczej. Dlaczego by nie w teatrze?

Joanna Marszałek: – Teatr Scena Polonia ledwo zakończył objazd polonijnych szkół z „Legendą o smoku ze smoczej jamy”, a już na deski teatralne 12 maja wchodzi nowa produkcja. O czym ona będzie?

Kinga Modjeska: – Spektakl zestawia w sobie dwie kontrastujące polskie legendy. Część pierwsza poświęcona jest Krakowowi i legendzie o Smoku Wawelskim – najbardziej znanej, dramatycznej, bogatej i niezwykle plastycznej. Część druga to bardziej wyciszona, kameralna opowieść o powstaniu Warszawy, czyli legenda o Warsie i Sawie. Wszystko odbywa się przy dźwiękach rzeki Wisły, a momentami burzach z piorunami. To jedna piękna, żywiołowa, wypełniona śmiechem, śpiewem i tańcem multimedialna legenda.

Legenda multimedialna – to brzmi dość intrygująco. Jakie formy łączy w sobie spektakl?

– „Bajka polska. Dwie stolice” łączy w sobie teatr lalkowy z teatrem dramatycznym. Nasza kostiumolog i scenograf Joanna Kapuścińska tym razem stworzyła dla nas przepiękne kukły, w skali jeden do jeden, które będą pojawiać się na scenie jako dodatek do żywego planu – z aktorami, piosenką, tańcem i śpiewem. Całość w krakowskich podskokach umilać nam będą dzieci ze Studia Teatralnego Modjeska. Podstawą każdej sztuki jest dobry tekst. W tym przypadku są to świetne, zabawne teksty Wandy Chotomskiej uzupełnione przez Anię Radzikowską.

Tradycyjnie już spektaklom Sceny Polonia towarzyszą dodatkowe atrakcje. Czego można się spodziewać tym razem?

– Oprócz spektaklu i loterii z nagrodami, która jest stałym elementem naszych produkcji, wprowadzamy nowy element – pokaz mody dziecięcej. Tym razem zaszaleć postanowiła nasza kostiumolog Anna Gardulski. Zaraz po spektaklu dzieci ze Studia Teatralnego Modjeska w przepięknych strojach i kostiumach zaprezentują jej twórczość na wybiegu. Będą i stroje na co dzień, i eleganckie sukienki z udziałem starszych dzieci i nastolatków.

Spektakl przypada w amerykański Dzień Matki. Kto powinien na niego przyjść? Odbiorcy od lat 3 do 103 to dość szeroki zakres widowni.

– „Bajka polska. Dwie stolice” to rodzinny spektakl dla całej Polonii. Zapraszamy nie tylko krakusów i warszawiaków, ale dzieci, mamy, babcie i wszystkich Polonusów! Można Dzień Matki spędzić jak zwykle, w restauracji, albo spędzić go wyjątkowo – w pięknym teatrze na pięknej produkcji. Obiad z mamą też można zjeść – gramy dopiero o 4 pm. Zachęcam, aby wybrać teatr – zaprosić mamę, babcię, bo to spektakl wielopokoleniowy. Żywy obraz pozostaje w pamięci na długi czas.

Kraków i Warszawa rywalizują ze sobą od wieków. Czy miałaś pokusę, żeby przechylić się na stronę jednej ze stolic?

– Absolutnie nie! My, Polacy, często jesteśmy skłóceni ze względu na cechy charakteru, ale teatr i sztuka – mają łączyć, a nie dzielić. Dlatego myślą przewodnią produkcji jest zdanie: „Są w tym polskim kraju, jak brat i jak siostra, dużo starszy Kraków i Warszawa młodsza”. I oni wcale nie muszą się kłócić, nie muszą rywalizować, bo oboje są częścią Polski.

Od lat promujesz na chicagowskim rynku „teatr, który bawi, uczy i wychowuje”.

– To jest nasz slogan, tego się trzymamy. Staramy się konsekwentnie realizować myśl, że sztuka ma łączyć. Najbardziej widać to zapewne przy realizacji „Betlejem dla świata”, gdy co roku do współpracy zapraszamy przedstawicieli innych narodowości, religii. Zgadzamy się wtedy wszyscy na scenie, więc na pewno zgodzimy się, jeśli chodzi o Kraków i Warszawę.

Czego uczy teatr?

– Jestem starej daty. Wierzę w wychowywanie przyszłych pokoleń i nikt mnie nie przekona, że możemy dobrze je wychować na iPadach i iPhonach. Dobra książka, dobra literatura, dobrze napisany i oprawiony muzycznie spektakl – tego potrzebują nasze dzieci. Tak chętnie dajemy im do rąk elektronikę, żeby mieć święty spokój. Tymczasem dziecko tak naprawdę jest jak na wyciągnięcie ręki, jeśli chodzi o przyswajanie sztuki. Często obserwuję maluchy, nawet trzylatki, zapatrzone w scenę z otwartą buzią – nawet nie chcą wychodzić do toalety ani jeść czipsów. Żadna, nawet najszybsza technologia nie jest w stanie nadążyć za teatrem. Nie wspomnę już o dodatkowych, ogromnych korzyściach, jeśli chodzi o język polski. Nawet jeśli młodzież nie rozumie każdego wypowiadanego na scenie słowa, to zostaje żywy obraz, muzyka, taniec. Same zajęcia teatralne są też wspaniałym narzędziem dla bardziej nieśmiałych dzieci, pozwala im się otworzyć, pomaga w nauce pięknej mowy.

Dla tych, którzy was jeszcze nie znają – proszę przybliżyć działalność Studia Teatralnego Modjeska i Sceny Polonia

– Studio Teatralne Modjeska to szkoła ucząca aktorstwa. Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych 3-6, 7-13 i 14-18 lat w trzech lokalizacjach na terenie metropolii chicagowskiej. Mamy też grupę dla dorosłych. Teatr Scena Polonia odpowiada z kolei za produkcję. Tu dzieci i młodzież ze Studia mają możliwość spotkania się ze wspaniałymi zawodowcami – tancerzami, choreografami, aktorami oraz nauki od nich. Wśród nich są np. Maciej Góraj i Julitta Mroczkowska, która wraca na deski i wkrótce zagra z nami w „Dziadach”.

Jakie są wyzwania robienia teatru na emigracji?

– Tak mało dzieje się w Chicago, jeśli chodzi o teatr w języku polskim, że dużo pracy kosztuje nas „wychowanie” sobie publiczności, pokazania, jak ważna jest edukacja teatralna, muzyczna, taneczna, jak bardzo pomaga w innych dziedzinach życia. To wychowywanie przynosi jednak efekt – mamy już swoich stałych widzów, którzy byli na kilku produkcjach i czekają na kolejne. Jestem bardzo dumna, że publiczność słysząc „Scena Polonia” i „Kinga Modjeska” kojarzy nas z dobrą jakością i chce przyjść na spektakl, bez względu na to, czy to Dzień Matki, czy inne święto.

Gdzie odbędzie się spektakl „Bajka polska. Dwie stolice” i gdzie można kupić bilety?

– Na spektakl zapraszamy w niedzielę 12 maja o godz. 4 pm w przepięknym teatrze Christian Heritage Academy pod adresem 315 Waukegan Road w Northfield. Bilety w cenie 20 dol. dostępne są na stronie internetowej scenapolonia.com oraz w kasie na godzinę przed spektaklem. Dzieci do 2 lat mają wstęp bezpłatny. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem tel. (630) 201-8821. Serdecznie zapraszamy!

Dziękuję za rozmowę.

j.marszałek@zwiazkowy.com

Zdjęcia z archiwum Kingi Modjeskiej