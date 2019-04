Kwartet tworzy perfekcję 0 23 kwietnia 2019

Szczególnie w sobotni wieczór w Art Gallery Kafe. Koncert dwóch sióstr Szafrańskich, Gabrieli i Laury – ponieważ trzecia siostra Iza przebywa w Polsce na studiach – wzbogacony został wiolonczelistką Beatą Cholewą oraz grającym na instrumentach klawiszowych Bartłomiejem Ciężobką.

Była to prapremiera projektu przygotowanego specjalnie na Chicago, nazwanego Windy Trio. Repertuar dobrany został pod upodobania każdego słuchacza – od utworów klasycznych poprzez jazzowe do piosenek w stylu pop.

Siostry Szafrańskie założyły w Polsce zespół El Saffron w 2014 roku. Są finalistkami VI edycji programu „Must be the music”, pochodzą z Lipnicy Wielkiej. Od wczesnego dzieciństwa występowały w Zespole Pieśni i Tańca „Lipniczanie”, potem uczyły się w szkołach muzycznych gry na skrzypcach i altówce. Jako zespół El Saffron wybrały za repertuar muzykę hiszpańską i sefardyjską, zainspirowane izraelską piosenkarką Yasminą Levy. Występowały już w Chicago na festiwalu muzyki żydowskiej, a utworzone w tym roku Windy Trio ma jeszcze bardziej zbliżyć artystki do naszego miasta.

Na sobotnim koncercie wysłuchaliśmy między innymi świetnej interpretacji ballady „Hallelujah” z repertuaru Leonarda Cohena i znanej piosenki „Ludzkie gadanie”, czyli „Baju, baju nocą…”, którą śpiewa Maryla Rodowicz. Ale to oczywiście nie wszystko, muzyczki pracują intensywnie nad doborem ciągle nowych utworów. Bogaty muzycznie koncert, zarówno w sferze wokalnej jak instrumentalnej, przyciągnął dużą grupę fanów artystek, co optymistycznie rokuje dla działalności Art Gallery Kafe, gdyż miejsce to łączy różne pokolenia. Nie tylko artystów, ale też widzów.

Tekst i zdjęcia: Bożena Jankowska