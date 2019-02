Jubileuszowy Konkurs „Być Polakiem”

Organizatorzy zapraszają uczniów do uczestnictwa w jubileuszowym Konkursie „Być Polakiem”. Dodatkowych informacji udzieli uczestnikom i ich opiekunom Ewa Koch, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w USA.

Kochani Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

Rok 2019 jest rokiem Jubileuszu Konkursu „Być Polakiem” i z tej okazji uczestnik, którego nadesłana praca otrzyma kolejny numer 5000 (dotychczas w dziewięciu edycjach wpłynęło 4724 prace), zostanie zaproszony do Polski, jako Gość Specjalny i będzie uczestniczył Gali na Zamku Królewskim i w wycieczce.

Przed dziesięcioma laty rozpoczęliśmy dialog o sprawach polskich z młodą Polonią i tą młodzieżą, która kiedyś wyemigrowała za granicę. Był to rok 30- lecia rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Prosiliśmy wtedy, aby uczestnicy Konkursu zebrali rodzinne wspomnienia, jak ich bliscy, żyjący poza granicami, walczyli o wolną Polskę. Ilość i jakość prac konkursowych przeszły nasze najśmielsze oczekiwania i potwierdziły tezę, że wolność wywalczyliśmy wspólnie, my w kraju i Polacy w świecie. Powodzenie pierwszej edycji Konkursu dowiodło jego ważkości dla dzieci i młodzieży polonijnej. Dlatego przez kolejne lata realizowaliśmy Konkurs na całym świecie. Przez ten czas około tysiąca nagrodzonych uczestników gościliśmy na dorocznych Galach na Zamku Królewskim w Warszawie.

W roku 2019 chcemy do udziału w Konkursie zaprosić wszystkich dotychczasowych uczestników i tych, którzy go dopiero poznają. Proponujemy temat, który przede wszystkim zaangażuje Wasze emocje i uruchomi wyobraźnię. Pozwoli to subiektywnie, przez Wasze polskie „okulary”, spojrzeć na różnie odczuwane barwy i odcienie polskości. To z kolei pomoże udzielić sobie samemu szczerej odpowiedzi na pytania: Dzięki komu zacząłem czuć się Polakiem?, Kto lub co sprawia, że chcę umacniać polskość? A może dzięki komuś lub czemuś poczułem dumę z faktu przynależności do Narodu Polskiego?

Z całą pewnością dom rodzinny, polska szkoła, polski Kościół mają ogromny wpływ na określenie i wzmacnianie waszej tożsamości narodowej. O roli tych instytucji w kształtowaniu polskości moglibyście pisać dużo i prawdziwie.

Mamy jednak dla Was zadanie, będące nie lada wyzwaniem. Chcemy poznać prawdziwe opinie dziewcząt i chłopców co sprawiło i co sprawia, że czujecie się Polakami, zachowując szacunek dla kraju, w którym żyjecie? Interesują nas spostrzeżenia, kto i co motywuje Was do zainteresowania się polską historią i współczesnością. Proponujemy jeden temat dla wszystkich grup wiekowych. To szczere, nieudawane uzasadnienie będzie największą wartością Waszej pracy konkursowej. Naturalnie nie zaniedbujcie troski o piękno języka polskiego.

Temat jubileuszowy: Jestem Polakiem!

Czekamy z ogromną ciekawością i niecierpliwością na Wasze prace konkursowe i czekają na Was piękne nagrody, m.in. przyjazd do Polski na Galę i wycieczka. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2019 r.

Forma przygotowania pracy dla grup wiekowych pozostaje bez zmian. To jest:

• Grupa I, 6 – 9 lat – prace plastyczne.

Proszę wysłać pocztą na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska

• Grupa II, III, IV, 10 – 22 lata – prace literackie.

Proszę wysłać emailem: bycpolakiem2019@gmail.com

• Grupa V, 10 -22 lata – prace filmowe.

Proszę wysłać za pomocą serwisu: wetransfer.com (bycpolakiem2019@gmail.com ) Życzymy powodzenia w imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Koordynator Przewodniczący Jury Przewodnicząca Jury, Moduł A Rzecznik Prasowy

Marek Machała Roman Śmigielski Helena Miziniak Halina Koblenzer

Przewodnicząca Konkursu Joanna Fabisiak

UWAGA

INFORMACJE O KONKURSIE NA STRONIE ORGANIZATORA: FUNDACJA ŚWIAT NA TAK

Dodatkowych informacji udzieli uczestnikom i ich opiekunom Ewa Koch, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w USA, tel: (312) 520 6019 oraz email: prezesznpwusa@gmail.com

(Inf. wł.)