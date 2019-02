311 550 powodów do dumy – finał radiotonu Daru Serca 0 18 lutego 2019

Doroczny, dwudniowy radioton zakończony w niedzielę 10 lutego przyniósł rekordową kwotę 311 550 dolarów!

Rozpoczynając w sobotę tę wielką akcję zbierania funduszy na antenie radia 1030AM/104.7FM na pomoc chorym dzieciom, wierzyliśmy w szczodrość słuchaczy okazywaną od ponad 30 lat, ale nie przypuszczaliśmy, że osiągniemy tak fenomenalny wynik! Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że Fundacja Dar Serca ma tak wielu przyjaciół – ludzi o wielkiej wrażliwości i serdeczności.

Możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że gdyby nie to, Fundacja nie byłaby w stanie funkcjonować, nie mogłaby wspomagać tak bardzo potrzebujące pomocy dzieci. W tym gronie, od kilku lat jest również zupełnie niezwykły słuchacz – człowiek o wielkim sercu i niezrównanym geście szczodrości w stosunku do cierpiących dzieci. Ten hojny patron, wspaniały człowiek, wielki przyjaciel dzieci w tym roku przekazał fenomenalną kwotę 120 tys. dolarów! W momencie tej deklaracji wszyscy straciliśmy oddech na chwilę aby później radośnie dziękować. Coś nieprawdopodobnego a jednak rzeczywistego! Wszystkim naszym cudownym darczyńcom kłaniamy się nisko z wielką wdzięcznością za pewność, że dzięki nim Fundacja będzie w stanie pomóc wszystkim dzieciom, które w tym roku przyjeżdżają na operacje i trudne zabiegi.

Przeprowadzenie radiotonu, bylo możliwe tylko i wyłącznie dzięki wielkiemu gestowi dobroci właściciela stacji radiowej Pana Waltera Kotaby. Dwa dni antenowe oddane Fundacji co rok od ponad dwudziestu lat trudno jest nawet zmierzyć finansowo, ale łatwo jest zmierzyć życiem Daru Serca: bez tej akcji niemożliwe byłoby udzielenie pomocy aż 911 dzieciom, które od momentu swego powstania Fundacja miała szczęście wziąć pod opiekę. Wszystkie dzieci i my wszyscy w Fundacji z całego serca dziękujemy za ten życiodajny, nieustający gest dobroci.

Radioton to ogromna praca wielu osób. Przygotowania zaczynają się wcześnie, w czym niezwykle pomocne są polonijne media: dziękujemy radiu 1030AM/104.7FM i Polvision, Dziennikowi Związkowemu, tygodnikom: Monitor, Program i Super Express oraz portalom i blogom internetowym za znakomite propagowanie radiotonu. Dzięki temu wpłaty zaczęły napływać już na kilka tygodni przed akcją. Dziękujemy polskim sklepom i biznesom za włączenie się do radiotonu: punkty Polameru, Montrose Food Mart & Deli, Shop & Save Market, Deli4You, Alexandra Foods, Szymanski Deli, Rich’s Deli, Krystyna Deli, Archer Gold Jewelry i Oak Mill Bakery.

Jak co rok, także i tym razem członkowie PACBA znaleźli czas, aby przed Radiotonem, w kilku lokalizacjach Home Depot, sprzedawać pączki. Cały dochód przynieśli w sobotę do studia i przekazali ją na rzecz dzieci. Bardzo, bardzo dziękujemy za tę sympatyczną akcję, za lata przyjaźni i opieki nad domem Daru Serca.

Polskie szkoły: Szkoła im. J. Słowackiego z Wheeling, Szkoła im. Św. Błażeja z Summit, Szkoła im. Jana III Sobieskiego i Wyspa Dzieci także zorganizowały spontaniczną zbiórkę aby dodać swoją cegiełkę do radiotonu. Cieszymy się bardzo, że młodzież lubi i chce pomagać – dziękujemy!

Odbieranie telefonów z deklaracjami pieniężnymi i pomoc techniczną wzięli na siebie wieloletni, kochani i niezawodni wolontariusze: Zuzanna Gnarowska, Rysia Skirucha, Grażyna Fadrowska, Agata Owczarzak, Katarzyna Sękowska, Marta Róg, Krystyna Hryszko, Mira Czerpak, Jolanta Konarska, Iwona Stachura, Aleksandra Walkowiak i Tony Wasilewski. Wielkie im dzięki!

Radioton w tym roku prowadzili: jak zawsze świetnie przygotowany, profesjonalny i emocjonalnie niezwykle zaangażowany, zarażający swoja pasja sluchaczy red. Marek Rzepkowski, emanujący ciepłem i życzliwością „wujek Krzysiek” czyli red. Krzysztof Arsenowicz oraz szef stacji red. Piotr Orłowski, który sprawnie i efektywnie przybliżał radioton słuchaczom i internautom. Ze strony fundacji do prowadzenia włączyli się: prezes Daru Serca – Dorothy Malachowski oraz Izabela Rybak, Anna Piotrowska, Ewa Lechowicz i Marek Jezuit.

Bardzo popularną i ekscytującą częścią radiotonu jest zawsze aukcja. Było wiele eksponatów sportowych, pamiątkowych i specjalnego znaczenia, ale dwa momenty w tym roku były absolutnie szczególne. Pierwszy, to niezwykły w swym stylu i wykonaniu naszyjnik – dar małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Duda. Mieliśmy przyjemność gościć Panią Prezydentową w maju ubiegłego roku i ten piękny dar jest wyrazem jej wrażeń ze spotkania z podopiecznymi Daru Serca oraz uznania dla działań fundacji. Byliśmy wzruszeni i przejęci otrzymaniem tak unikalnego daru a potem emocjami związanymi z jego licytacją. Drugi emocjonujący moment to licytacja zaproszenia na uroczysty obiad celebrujący święto Konstytucji 3 Maja – dar dostojnego gościa programu, Pana Konsula Generalnego RP w Chicago, Piotra Janickiego. Zaproszenie zostało wylicytowane za kwotę 20 tys. dolarów! Gratulujemy obydwu zwycięzcom licytacji i życzymy aby te wygrane przyniosły szczęście!

Było wiele sympatycznych spotkań, rozmów w kuluarach, ciekawych występów. Wśród nich każdy chyba zapamiętał przemiłą wizytę Jacka Wójcickiego, znanego i lubianego aktora polskiego, który będąc przejazdem w Chicago zechciał poświęcić chwilę aby przyłączyć się do radiotonu ze spontanicznym i niezmiernie sympatycznym mini-koncertem. To była ogromna przyjemność, dziękujemy! Także Major Village of Schiller Park – Nick Caiafa znalazł kilka minut w swoim zajętym kalendarzu, aby zjawić się w studiu i wyrazić swoją przyjaźń i uznanie dla fundacji. Prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć z małżonką również przyjechali, aby popatrzeć akcję radiotonową. Bardzo dziękujemy!

Wielkie emocje na antenie skończyły się, ale kto nie zdążył lub nie mógł dodzwonić się a chciałby dołożyć swoją cegiełkę do radiotonu to ciągle może to uczynić, a sposobów jest kilka: można wrzucić donację do skarbonki w wyżej wymienionych biznesach ( będą tam stały jeszcze tydzień) lub przekazać za pośrednictwem karty kredytowej dzwoniąc do biura fundacji 847-671-2711, Online na www.darserca.org lub wysyłając czek na adres: Dar Serca, 3860 25th Avenue, Schiller Park, IL 60176. Pod tym adresem także mieści się biuro fundacji, więc można donacje złożyć osobiście od poniedziałku do piątku. Zapraszamy wszystkich i zachęcamy do przyłączenia się do sukcesu tegorocznego Radiotonu. Razem tak wielu dzieciom możemy pomóc. Pamiętajmy o tym i nie ociągajmy się z dobrocią.

Tekst: Anna Piotrowska

Zdjęcia: Archiwum Daru Serca