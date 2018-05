30 lat duszpasterskiej posługi ks. kanonika Tadeusza Dzieszko 0 by EM 13 maja 2018

W niedzielę 6 maja trzydziestą rocznicę kapłaństwa celebrował popularny polonijny duszpasterz, ks. kanonik Tadeusz Dzieszko, proboszcz parafii św. Konstancji. Rocznicową mszę świętą sprawował w asyście licznej grupy polonijnych duszpasterzy. Wśród gości uczestniczących w uroczystościach rocznicowych obecne były posłanki z Polski, lokalni politycy oraz działacze organizacji polonijnych i wielu wspólnot parafialnych.

Ksiądz jubilat święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 roku z rąk ówczesnego metropolity chicagowskiego, kardynała Josepha Bernardina i został skierowany do pracy w archidiecezji na prośbę matki kardynała. Mszę prymicyjną odprawił w kościele pw. św. Konstancji, gdzie również rozpoczął duszpasterską posługę jako wikariusz.

W tym czasie sprawowane było jedno nabożeństwo w języku polskim, w którym uczestniczyło około 200 wiernych. Dzięki posłudze młodego, energicznego księdza, który potrafił bardzo szybko zyskać sympatię miejscowego środowiska, już po kilku miesiącach w niedzielnych nabożeństwach uczestniczyło blisko 1500 naszych rodaków. Wprowadzona została dodatkowa msza święta, a młody kapłan udzielał rocznie od 70 do 90 ślubów. Był jednym z pierwszych na terenie archidiecezji, który zapoczątkował po nabożeństwach spotkania z wiernymi przy pączkach i kawie przyczyniając się w ten sposób do większej integracji polonijnego środowiska przy tej parafii.

Po kilku latach został skierowany na półroczny wyjazd do Rzymu, a następnie na rok trafił do parafii św. Ferdynanda, skąd został desygnowany w randze proboszcza do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero, gdzie przez sześć lat pełnienia posługi dał się poznać nie tylko jako znakomity organizator parafii i uczestnik życia lokalnej społeczności, pełniąc funkcję kapelana miejscowej policji, straży pożarnej oraz władz miasteczka, ale jednocześnie jako zaangażowany wolontariusz Ligi Katolickiej Pomocy Kościołowi w Polsce.

W 1997 roku zainicjował zorganizowanie radiotonu na stacji WPNA 1490 AM na rzecz renowacji Wałów Jasnogórskich, a cztery lata później przy współudziale stacji radiowej Waltera Kotaby radiową zbiórkę pieniędzy na odnowienie Kaplicy Cudownego Obrazu. Obie akcje przyniosły blisko 2 miliony dolarów na pomoc dla Jasnogórskiego Sanktuarium. Ich pomysłodawca został wyróżniony tytułem Konfratra Zakonu i kawalera Orderu Jasnogórskiego. W 2003 roku został ponownie skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Konstancji, gdzie został proboszczem, którą to funkcję pełni do tej pory. Dwa lata temu wraz ze wspólnotą parafialną obchodził stulecie parafii, a przed rokiem organizował stulecie objawień fatimskich, odsłaniając przed świątynią statuę Matki Bożej Fatimskiej. W roku ubiegłym jako alumn, wcielony przed laty do odbycia obowiązkowej służby wojskowej, został mianowany przez ówczesnego szefa resortu obrony narodowej Antoniego Macierewicza podporucznikiem Wojska Polskiego.

Po nabożeństwie w salach parafialnych odbyło się przyjęcie z udziałem około 600 osób. W tym gronie obecnych było wiele znanych postaci ze środowiska polonijnego. Życzenia jubilatowi złożyli między innymi prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Franciszek Spula oraz znakomity polski bokser wagi ciężkiej Andrzej Gołota. Podczas mszy i w czasie bankietu koncertowała parafialna orkiestra dęta.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP