21. edycja zawodów wędkarskich dla dzieci

Choć niedziela 10 czerwca była bardzo deszczowa, to sukcesem okazały się 21. zawody wędkarskie dla dzieci, zorganizowane przez Polish Fishing & Hunting Club w parku Wood Dale Grove w miejscowości Wood Dale koło Chicago.

W ostatnich latach Polish Fishing & Hunting Club (PF&HC) zacieśnił współpracę z wieloma firmami, od których otrzymuje wsparcie i nieocenioną pomoc w różnej formie. Inicjatywy klubu wspierają też polonijne media m.in. „Dziennik Związkowy”, radio WPNA 1490 AM i 103.1 FM.

Również w tym roku. PF&HC z pomocą sponsorów zorganizował zawody, które okazały się ogromnym sukcesem tak pod względem frekwencji, jak i zaangażowania uczestników. Na zwycięzców czekały wspaniałe nagrody, np. trofea, medale, dyplomy oraz sprzęt wędkarski. Uczestnicy zmagań zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe: 0-5 lat, 6-10 lat i 11-16 lat. W Illinois dzieci do 16 roku życia nie muszą mieć stanowego pozwolenia wędkarskiego (ang. fishing license).

Wędkowanie trwało dwie godziny i entuzjazm uczestników był ogromny. Dzieci i rodzice cieszyli się z każdej złapanej ryby. Zawody obsługiwało dziesięciu sędziów, którzy sprawdzali długość złapanych ryb; liczyła się tylko ta największa. Pozostałe zostały wrzucone do jeziora, ponieważ wędkujemy według zasady „łapiemy i wypuszczamy” (ang. catch and release). Radość przynosi samo wędkowanie, uczy ono wewnętrznego spokoju i cierpliwości.

Dla dzieci był to dzień z rodziną na łonie natury, z dala od komputera, komórki innych gadżetów – zdrowy wypoczynek i okazja do zawarcia nowych przyjaźni. Jezioro, które znajduje się parku Wood Dale Grove, ma powierzchnię 9 akrów i głębokość do 28 stóp i obfituje w wielość gatunków ryb. Co weekend akwen przyciąga wędkarzy w różnym wieku. Jest tu też ścieżka dla rowerzystów i spacerowiczów oraz miejsce na rodzinny piknik.

Przed ogłoszeniem wyników dzieci zgromadziły się przy kuchni polowej, gdzie otrzymały gorące kiełbaski i kaszankę z cebulką. Głównym kucharzem w kuchni polowej był Frank Sztapka, któremu pomagała żona, Halina. Posiłki gorące podawane dzieciom były przez: Krystynę i Janusza Małków oraz Stellę i Stanisława Ziemiańskich.

Po posiłku dziesięciu sędziów pod kierownictwem Włodka Gancarza podało nazwiska zwycięzców zawodów wędkarskich. Oto one:

Kategoria:

NAJLEPSZY WĘDKARZ

Chłopcy:

Łukasz Boksa

Dziewczynki:

Kornelia Niemiec

Kategoria:

NAWIĘKSZA RYBA

Grupa dzieci od lat 0 do 5 lat

1. Aleksander Boksa 7-1/2”

2. Philip Mirecki 6”

3. Robert Kłysz 5-1/2”

Grupa dzieci od lat 6-10

1. Mateusz Moskwa 9”

2. Kornelia Niemiec 8-1/2”

3. Christian Jabłoński 7-3/4”

Grupa dzieci od 11 do 16 lat

1. Łukasz Boksa 15”

2. Mateusz Boksa 8-3/4”

3. Julia Moskwa 7-1/4”

Nagrody wręczali:

prezes i wiceprezes PF&HC Jerzy Krawczyk

i Jacek Sokołowski oraz sędziowie Włodek Gancarz

i Jan Dąbrowski.

Dla większości dzieci był to pierwszy kontakt z wędkowaniem i pierwsza w życiu złapana ryba. Patrząc na trofea będą wspominać zawody i radość z uczestnictwa.

PF&HC dziękuje młodym wędkarzom, ich rodzicom i dziadkom za udział w zawodach. Wszystkim sponsorom dziękujemy za pomoc w różnej formie, tak materialnej, jak i medialnej.

Do zobaczenia za rok, zapraszamy na 22. Fishing Derby for Children.

Tekst: Jerzy Krawczyk

Zdjęcia: Mariusz Krawczyk