103.1 FM już gra!

Od kilku dni polonijna radiofonia powiększyła się o nowy, 24-godzinny program na falach FM. Właścicielem nowej częstotliwości jest Związek Narodowy Polski. Całodobowej stacji, nadającej przez siedem dni w tygodniu, szefuje doświadczony dziennikarz Jacek Niemczyk, który obejmując ponad dwa lata temu pozycję managerską w radiu 1490 AM, obiecywał, że zdystansuje konkurencję. Jak powiedział, tak zrobił…

Małgorzata Błaszczuk: 31 sierpnia 2017 r. ruszyła nowa polska stacja na falach FM – 103.1 WPNA. Jak się zmieni polonijny eter za sprawą nowej stacji?

Jacek Niemczyk: Bardzo. Radio, które właśnie powstało, ma szanse wyjścia z ram tego, co określane jest jako wyłącznie ,,polonijne”. Emigrując musimy łamać bariery językowe, kulturowe i wiele innych, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. To z reguły jest trudne. Chciałbym wyzwolić w słuchaczach optymizm, poczucie własnej wartości, a tym, którzy nas, Polaków, nie znają – pokazywać nasze dobre strony. Jednym z naszych sloganów jest „Proud to be Polish” i bardzo chciałbym, żeby te słowa docierały nie tylko do Polonii.

Od pewnego czasu w chicagowskim polonijnym eterze fale FM już na nikim nie robią większego wrażenia. Teraz, żeby zmierzyć się z konkurencją, potrzebny jest pomysł. Jaki jest Wasz?

– Polacy zamieszkują tak duży obszar aglomeracji chicagowskiej i jej obrzeży, że żadna ze stacji radiowych nie obejmuje swoim zasięgiem wszystkich potencjalnych odbiorców. Z tym spotykają się wszyscy nadawcy. Na lokalnym rynku istnieje 138 rozgłośni radiowych i żadna z nich nie dociera tam, gdzie chce w 100 proc. Dla polskojęzycznych słuchaczy emitowanych jest teraz 5 różnych programów na ośmiu różnych częstotliwościach. Zachęcam do porównania sygnałów i zdecydowania, co na kim robi wrażenie. Nawet najlepszy program nie będzie słuchany, jeżeli nie będzie go słychać. Nas, przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu, słychać bardzo dobrze. Korzystając z tego faktu, pomysłem jest to, co na innych falach – amerykańskich i latynoskich – jest standardem: muzyka i rozrywka. Dostarczymy słuchaczom rzetelne informacje ze sprawdzonych serwisów – Associated Press i Informacyjnej Agencji Radiowej, bez personalnych komentarzy i interpretacji. Stawiamy na lokalne wiadomości. Pragniemy również dotrzeć do młodego pokolenia, które nie zawsze biegle mówi po polsku.

Radio to osobowości, to ludzie, to dobra ramówka, to audycje tematyczne. Macie to wszystko?

– Osobowości kojarzą mi się z ikonami radiowców, których pamiętam jeszcze z Polski. To duże słowo. Jesteśmy w trakcie budowania zespołu, ale już teraz są z nami osoby bardzo dobrze znane, jak Magda Marczewska i Jacek Zieliński. Obydwoje są doświadczonymi radiowcami z ponad dwudziestoletnim stażem zawodowym. Można spokojnie powiedzieć, że przeszli wszystkie stopnie radiowego wtajemniczenia. Od dwóch i pół roku tworzymy skromny liczebnie, ale bardzo zgrany zespół. Jeśli ktoś czuje, że ma radiowy talent i pomysły – zapraszamy. Nowym nabytkiem 103.1 FM jest Mateusz Pankiewicz, który ostatnie lata swojego młodego życia pracował w amerykańskich stacjach radiowych, a teraz wraca do swoich polskich korzeni, świetnie żonglując dwoma językami. To połączenie doświadczenia i młodości jest kluczem do dobrej ramówki opartej na nowych i ambitnych pomysłach. Na audycje tematyczne przyjdzie czas wkrótce. Mam już ich zarys, ale nie wszystko od razu.

Czy konkurencja ma się już bać?

– Nie pojawiliśmy się w eterze, żeby kogoś straszyć, czy z kimś konkurować. Niech każdy robi swoje. Wybór stacji czy audycji należy do słuchacza.

A profil programowy i adresat nowej stacji?

– Neutralny politycznie. Otwarty na wszystkich. Nie tylko dla Polaków, ale również dla Amerykanów polskiego pochodzenia.

103.1FM WPNA jest radiem XXI wieku?

– 2017 rok to chyba najwyższy czas, żeby grało nam w eterze profesjonalne radio.

Polonijny słuchacz, to słuchacz wymagający; zarówno w zakresie jakości merytorycznej, jak i muzycznej. Staniecie na wysokości zadania?

– Myślę, że już stanęliśmy. Gramy muzykę nową, amerykańską, europejską i polską. Jest rytmicznie i optymistycznie. Oczywiście muzyka jest zawsze najbardziej „zapalnym” punktem w każdej stacji radiowej, bo ilu słuchaczy, tyle gustów. Nie wykluczamy eksperymentów. Muzyczna oprawa naszego radia to dzieło Adama Serafina, który jest doświadczonym DJ-em, muzykiem i kompozytorem. Ale nie mogę nie wspomnieć przy tej okazji o jego talentach technicznych, które pozwalają nam rozwiązać każdy, nawet najbardziej skomplikowany problem. Wracając do muzyki, zapraszamy na „Dobry wieczór z Radiem 103.1 FM”, prowadzony codziennie przez Marcina Kanię między 18 a 20.

Łączy Pan w jednej osobie funkcję managera i prezentera. To atut?

– To konieczność. Kocham pracę na antenie. Pracuję w tym zawodzie nieprzerwanie od ponad 25 lat i śmiało mogę powiedzieć, że nie ma rzeczy związanej z radiem, której nie robiłem. Ułatwia mi to pracę managerską, bo zwyczajnie wiem kto, co i jak powinien robić na swoim stanowisku. Jako prezenter zamierzam jednak umożliwić drogę do tej kariery młodszym i, mam nadzieję, lepszym ode mnie. Jeżeli chcemy docierać również do młodszych odbiorców, nie możemy być gołosłowni. Niech nadejdzie młodość!

Wobec tego pytanie do managera o losy stacji 1490 WPNA, która ma od lat swoich słuchaczy, którzy są przywiązani do konkretnych programów i ich autorów.

– Nie będę ukrywał, że w marcu 2015 r., gdy objąłem kierownictwo WPNA 1490 AM, sytuacja była trudna. Poprzedzający rok, który wiązał się z dużymi zmianami w eterze spowodował, że kilku nadawców przeniosło swoje programy na inne fale lub zrezygnowało z dalszej działalności radiowej. Ten czas uzupełniliśmy wewnętrznym programem Stacja Chicago, z czasem znalazły się również nowe osoby, które zadebiutowały na antenie. Poprawiliśmy jakość odbioru w Internecie, rozbudowaliśmy stronę, promowaliśmy radio patronując wielu imprezom, uczestniczyliśmy w akcjach charytatywnych, robiliśmy wszystko, żeby o WPNA było słychać więcej. Fale 1490 AM jako jedyne były zawsze niezależne, a autorzy poszczególnych programów mieli pełną swobodę wyrażania swoich opinii. Nawet najbardziej kontrowersyjne tematy znajdowały tu swoje miejsce i – tak długo jak nie naruszały przepisów FCC – audycje pozostawały na antenie.

Teraz Radio WPNA 1490 AM z ponad 30-letnią tradycją ma jeszcze większe pole do popisu. Po raz pierwszy od początku swojego istnienia staje się w 100 proc. stacją brokerską, tzn. czas antenowy w całości dostępny jest dla osób, które chcą wynajmować miejsce na swoje audycje. Studia radiowe w Oak Park przeszły metamorfozę. Gotowe są sprostać wszystkim oczekiwaniom technicznym, przyciągają też wzrok profesjonalnym wyglądem, co zachęca gości do powrotu w to miejsce. Interaktywna strona internetowa: www.radiowpna.com, promocja m.in. w prasie zapewnia stabilną przyszłość radia z największym doświadczeniem i tradycją.

WPNA 1490 AM może poszczycić się najwierniejszymi słuchaczami. A jeżeli chodzi o wspomniane uprzednio osobowości radiowe, to chyba tylko tu jest ich parę! Fale AM przeznaczone są do formatu News and Talk. W całych Stanach są wciąż popularne i jeżeli tylko autorzy programów w takiej formie zdecydują się w dalszym ciągu prowadzić swoje audycje, nie zagrozi im żadna konkurencja. Tak bogatej oferty programowej nie ma żadna polska stacja w mieście. To aż 30 niezależnych programów.

Kupno stacji 103.1 FM było możliwe dzięki ZNP, który jest właścicielem częstotliwości, podobnie jak i 1490 AM

– Od wielu lat temat kupna nowego radia był poruszany przez zarząd Związku Narodowego Polskiego. Stacje radiowe nie sprzedają się jednak jak nieruchomości. Znalezienie właściwej fali na chicagowskim rynku jest czymś graniczącym z cudem. Wizję FM przedstawił mi prezes Frank Spula ponad rok temu. W ten projekt zaangażowany był nie tylko lokalny zarząd ZNP, ale również ogólnokrajowa rada dyrektorów, która śledziła każdy krok tego przedsięwzięcia udzielając rad i akceptując kolejne jego etapy. To był czas, który pokazał mi, jak działa ta największa polska organizacja. To, że właścicielem radiostacji 103.1FM jest organizacja, a nie osoby prywatne, daje stabilność i bezpieczeństwo na przyszłość. Ani pogoń za zyskiem, ani grymasy czy poglądy właścicieli nie będą wyznaczały linii programowej stacji.

Nie można nie dostrzec, że na polonijnym rynku powstało pierwsze na taką skalę konsorcjum medialne łączące dwie stacje radiowe, gazetę („Dziennik Związkowy”) i stronę internetową z ponadmilionową ilością odwiedzin rocznie. To dla sponsorów nie lada gratka. Mogą liczyć na promocyjne ceny związane z Waszym debiutem?

– Ten medialny konglomerat: profesjonalna – i jedyna codzienna! – gazeta z taką tradycją, radio z szerokim zasięgiem i programem oraz Internet to zupełnie nowe i do tej pory nieosiągalne na polonijnym rynku jakość oraz możliwości. Takiej kompleksowej oferty nie jest w stanie zaoferować klientom nikt poza nami.

Czego życzyć zespołowi 103.1FM?

– Zdrowia nie, bo poza niewyspaniem nic nam nie dolega, szczęśliwi już jesteśmy, bo udało nam się ruszyć z tym nowym radiowym projektem na niespotykaną wśród Polonii skalę. Pomyślność zawsze się przyda. A tak zupełnie poważnie, najlepsze życzenia to dla nas to, żeby udało nam się zrealizować wszystkie ambitne plany dotyczące najnowszego w chicagowskim eterze radia 103.1 FM.

Jesteśmy przekonani, że wkrótce będziemy ulubioną stacją radiową w Chicago i okolicach. Zapraszam do zaprogramowania odbiorników na 103.1 FM i do usłyszenia!

Dziękuję za rozmowę.

Małgorzata Błaszczuk