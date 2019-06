100. urodziny Redaktora Jana Krawca! Serdeczne życzenia zdrowia i radości! 0 14 czerwca 2019

W sobotę 15 czerwca 100 lat kończy Jan Krawiec, były redaktor naczelny ,,Dziennika Związkowego”. Tego dnia rodzina Pana Jana przygotowała prywatną uroczystość, na której będzie obecna delegacja gazety.

Jan Krawiec urodził się 15 czerwca 1919 r. w Bachórcu, w małej miejscowości na Rzeszowszczyźnie. Po maturze trafił do podchorążówki, którą ukończył w stopniu kaprala podchorążego. W sierpniu 1939 r. został przydzielony do 38. Pułku Piechoty w Przemyślu. Po wybuchu wojny brał udział w kampanii wrześniowej; walczył do 27 września. W konspiracji najpierw organizował logistyczne wsparcie dla polskich żołnierzy, którzy przez Węgry próbowali przedostać się do Francji, a później redagował biuletyn podziemny. Poszukiwało go gestapo. Był więźniem obozów Auschwitz-Birkenau i Buchenwaldu. W Chicago zamieszkał w 1949 roku. W latach 1968-1985 Jan Krawiec był redaktorem naczelnym „Dziennika Związkowego”. Codziennie ukazywały się jego komentarze polityczne, które m.in. napiętnowały ówczesne komunistyczne władze w Polsce. Pisał też kolumnę aktualności ,,Z dnia”. Po przejściu na emeryturę zajmował się publicystyką i działalnością edukacyjną oraz pisał książki. Przez wiele lat w Muzeum Holocaustu w Skokie koło Chicago regularnie spotykał się z młodzieżą szkolną, by opowiadać o czasach i wydarzeniach znanych jej tylko z podręczników.

W 2015 roku wspomnienia red. Krawca „Od Bachórca do Chicago” zostały wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. W 2016 roku został wybrany na marszałka Parady 3 Maja. Dziś mieszka w Hoffman Estates na północno-zachodnim przedmieściu Chicago.

Rodzina Pana Jana przygotowała w sobotę 15 czerwca prywatną uroczystość urodzinową, na której będzie obecna delegacja gazety. Przedstawiciele gazety wręczą Jubilatowi pamiątkową, tytułową stronę ,,Dziennika Związkowego” z życzeniami urodzinowymi, wydaną z okazji niezwykłego święta. Oto treść owych życzeń: ,,W Pańskie setne urodziny pracownicy i wydawca ‚Dziennika Związkowego’ życzą Panu zdrowia, radości i pogody ducha. Życzymy Panu Redaktorowi 200 lat!”

Relację z urodzin Redaktora Krawca przekażemy w następnym numerze weekendowym.

(Red.)

Zdjęcia: ,,Dziennik Związkowy”, Dariusz Piłka, Ewa Malcher, Grzegorz Dziedzic, arch. red. Jana Krawca