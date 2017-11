Szef MSZ: spotkanie Szydło z Macronem o sprawach bilateralnych, regionalnych i UE 0 by EM 22 listopada 2017

Agenda czwartkowego spotkania premier Beaty Szydło z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem ma dziesięć punktów, wśród nich są kwestie: bilateralne, regionalne, unijne, bezpieczeństwa międzynarodowego i Partnerstwa Wschodniego – powiedział szef MSZ Witold Waszczykowski.

Premier Beata Szydło w środę udaje się z wizytą do Paryża, gdzie w czwartek spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Angelem Gurrią.

„Agenda tego spotkania ma aż 10 punktów, nie wiadomo, czy pani premier zdąży wszystkie omówić, ponieważ jest to spotkanie dwóch dużych krajów europejskich, które odgrywają istotną rolę w Europie, w Unii Europejskiej, w NATO. Francja ma oczywiście rolę globalną, bo jest też stałym członkiem RB ONZ, my odgrywamy też pewną rolę w naszej części Europy” – powiedział Waszczykowski w środę dziennikarzom przed wylotem do Paryża.

Wśród potencjalnych tematów rozmowy wymienił kwestie: bilateralne, regionalne, sprawy UE, bezpieczeństwa międzynarodowego i Partnerstwa Wschodniego, którego szczyt odbędzie się w piątek w Brukseli.

Pytany, czy poruszona zostanie kwestia dyrektywy o pracownikach delegowanych, popieranej przez Francję, szef MSZ powiedział, że premier będzie chciała „wytłumaczyć” Macronowi, że jest to dyrektywa, która „może zagrażać” wspólnemu rynkowi a państwa, które – tak jak Polska są konkurencyjne na rynku – nie „powinny być karane jakimiś restrykcjami”.

Pod koniec października stanowisko w sprawie dyrektywy dot. pracowników delegowanych ustalili ministrowie pracy państw w Radzie UE. Przeciwko tym rozwiązaniom głosowały Polska, Węgry, Litwa i Łotwa a Irlandia, Wielka Brytania i Chorwacja wstrzymały się od głosu. Następnie stanowisko w sprawie zmian w dyrektywie przyjął Parlament Europejski.

Rada zaproponowała, by okres delegowania mógł wynosić 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku. Europosłowie proponują dłuższy okres delegowania; chcą, żeby wynosił on do 24 miesięcy z możliwością przedłużenia w określonych przypadkach, by dokończyć prace.

Prezydent Francji poparł prace nad unijną dyrektywą o pracownikach delegowanych, którą Francja mocno forsuje.

Waszczykowski dopytywany, czy sprawa pracowników delegowanych nie jest już przesądzona, odpowiedział, że nie, ponieważ w niektórych państwach są lub za chwilę będą nowe rządy, które na nowo podejmą tę kwestię.

Pytany, czy sprawa Nord Stream 2 zostanie poruszona w trakcie rozmowy z Macronem, Waszczykowski stwierdził, że jeśli będzie mowa o „solidarności w Unii Europejskiej”, to trzeba będzie wspomnieć sprawę Nord Stream 2 w kontekście solidarności energetycznej. „Będziemy rozmawiać o solidarności europejskiej i w ramach tej solidarności, bezpieczeństwa europejskiego i dywersyfikacji dostaw energii – o tych wszystkich sprawach możemy rozmawiać” – dodał.

Jak podkreślił, kontaktów polskiego rządu ze stroną francuską w tym roku było dużo; wśród nich wymienił spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej na szczycie unijnym w czerwcu oraz rozmowy szefa MON Antoniego Macierewicza i szefowej MRPiPS Elżbiety Rafalskiej.

Waszczykowski wyraził nadzieję, że prezydent Francji odwiedzi Polskę w ramach rewizyty. Pytany o różnice między obiema krajami stwierdził, że „zawsze są różnice”. „Mamy inne położenie geopolityczne, inny potencjał, są różnice. Nikt nie klepie się po plecach, są różnice i te różnice trzeba przełamywać, trzeba szukać kompromisu i wreszcie nauczmy się, że między państwami demokratycznymi są różnice” – zaznaczył.

Szef MSZ pytany, czy to przełamanie różnic może nastąpić w ramach szczytu Trójkąta Weimarskiego, odpowiedział, że w chwili obecnej Trójkąt działa „na niższych szczeblach” ze względu na brak rządu w Niemczech. „Przychodzą jakieś sygnały, że ten rząd może powstać dopiero w przyszłym roku a może dopiero po następnych wyborach, więc to nie Polska przyblokuje działanie Trójkąta Weimarskiego na najwyższym poziomie. Na poziomach niższych, roboczych, ministrów i wiceministrów Trójkąt działa” – powiedział Waszczykowski.

W ramach wizyty w Paryżu premier Szydło wygłosi także przemówienie na forum gospodarczym OECD. „Pani premier chce przedstawić program PiS w dziedzinie gospodarczej, sukcesy również w polityce społecznej, pomocowej, humanitarnej; o tym wszystkim pani premier będzie mówić na spotkaniu z ambasadorami OECD” – mówił szef MSZ. (PAP)