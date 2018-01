Zabezpiecz swój amerykański sen

Paweł przyjechał do Chicago w 2004 roku, tuż po studiach. Większość jego znajomych wyjeżdżała do Anglii i Irlandii, ale on wybrał Amerykę. Zawsze marzył o spełnieniu swojego „amerykańskiego snu”, życiu pośród drapaczy chmur i podróżach. Udało się. Paweł wylądował na lotnisku O’Hare w samym środku upalnego, chicagowskiego lata. Tego dnia, kiedy po raz pierwszy poczuł na twarzy gorące, wilgotne powietrze, nie zapomniał go już nigdy. Takich niezapomnianych dni czekało na niego w Ameryce znacznie więcej.

Zatrzymał się u wuja, który pomógł mu w znalezieniu pierwszej pracy. Niemal natychmiast poczuł się jak ryba w wodzie. Poznał nowych ludzi, odkrywał nowe miejsca, starał się jak najszybciej usamodzielnić.

Dokładnie 30 listopada 2004 r., na andrzejkowym przyjęciu u znajomych, Paweł poznał Basię – szczupłą blondynkę z najpiękniejszym uśmiechem, jaki widział w życiu. Na pytanie czy zakochał się od pierwszego wejrzenia, zawsze odpowiadał, że nie miał wyjścia i że był w stanie opierać się jej urokowi przez dokładnie 3 minuty.

Pobrali się we wrześniu 2006 roku. Kilka miesięcy później kupili dom w podchicagowskim Niles. Basia skończyła szkołę pielęgniarską i znalazła świetną pracę, Paweł zaczął myśleć o założeniu własnej firmy transportowej. Byli naprawdę szczęśliwi. Niemal dokładnie dwa lata po ślubie urodziła im się córka – Ania. Druga kobieta, w której Paweł zakochał się od pierwszego wejrzenia. Trzy lata później, zgodnie z planem, była ich już czwórka. Drugiej córce dali imię Zofia, a Basia postanowiła, żeby zapisać imię zgodnie z polską pisownią. Paweł był naprawdę szczęśliwy! Wyremontowali dom, jego firma świetnie prosperowała, dużo podróżowali, wszędzie zabierając ze sobą obie dziewczynki. Amerykański sen, o którym marzył jeszcze w Polsce, spełniał się mu niemal co do joty.

Basia do końca życia nie zapomni dnia, kiedy siedzieli z Pawłem w gabinecie lekarskim, wsłuchując się w przerażającą diagnozę onkologa. Trzymali się za ręce i żadne z nich nie wiedziało co powiedzieć. Początkowo bóle głowy Paweł zrzucał na karb przemęczenia i braku snu. Basia szybko zaczęła jednak podejrzewać, że to coś więcej. Paweł schudł i szybko się męczył. To ona namówiła go w końcu do wizyty lekarskiej.

Lekarz podał im dokładną nazwę nowotworu i starał się wytłumaczyć możliwe strategie leczenia, ale ani Basia, ani Paweł nie byli w stanie zrozumieć ani słowa, poza dwoma: rak mózgu. Ich amerykański sen nagle się skończył.

Andrzej siedział za kierownicą swojej srebrnej toyoty i kątem oka zerkał na ekran GPS. Dotrze do celu dokładnie za 21 minut. Pomyślał, że chyba nigdy nie przyzwyczai się do dni takich jak ten. Jest agentem Związku Narodowego Polskiego i za chwilę wręczy klientce czek na 300 tysięcy dolarów. Pani Barbara, z którą Andrzej ma się spotkać, tydzień temu straciła męża.

Andrzej poznał Pawła 10 lat wcześniej. Paweł, świeżo upieczony ojciec, postanowił wykupić w ZNP ubezpieczenie na życie. Nie tak dawno kupili z żoną nowy dom, rozkręcał firmę. Powiedział mu wtedy, że nigdy nie darowałby sobie tego, „gdyby w razie czego… odpukać… Basia została sama z tymi długami”.

Wujek Pawła był członkiem ZNP od kilkudziesięciu lat i to on przekonał Pawła, że powinien mieć ubezpieczenie na życie w polskiej, stabilnej i sprawdzonej firmie. Nie musiał go długo namawiać.

Andrzej najpierw zaoferował Pawłowi polisę na ćwierć miliona dolarów, ale Paweł szybko popatrzył na cyfry i powiedział, że weźmie trzysta tysięcy mówiąc: „Chcę, żeby Basia mogła spokojnie spłacić dom”.

Andrzej nie był zaskoczony. Polacy są z natury odpowiedzialni i zapobiegawczy, z resztą, Paweł miał rację – wystarczyło popatrzeć na cyfry. Dwudziestoletnie, terminowe ubezpieczenie na życie, które wykupił, kosztowało go jedyne 24,03 dol. miesięcznie, wiec nawet nie odczuwali tego z żoną w budżecie domowym.

Świat Basi i Pawła zatrzymał się jesiennego, piątkowego popołudnia w gabinecie lekarskim. Kiedy już otrząsnęli się po przyjęciu tego ciężkiego ciosu, postanowili walczyć i wygrać z chorobą. Niestety los miał inne plany. Paweł zmarł otoczony rodziną. Z Polski przylecieli jego rodzice, do córek napisał listy, które mają otworzyć w dniu swoich ślubów. Zawsze myślał o wszystkim i o wszystkich.

Basia wie, że nikt i nic nie zastąpi jej Pawła, najczulszego z mężów i najwspanialszego z ojców. To córki przypominają jej codziennie o tym, że życie musi toczyć się dalej. Dzięki zapobiegliwości Pawła przyszłość nie jest przerażająca. Za pieniądze z polisy ubezpieczeniowej męża spłaci pożyczkę na dom i zainwestuje w edukację dziewczynek.

Kiedy pan Andrzej z PNA przyniósł jej czek, przez ponad godzinę analizowali jej sytuację finansową. Basia już dawno planowała wykupić w Związku Narodowym Polskim ubezpieczenie na życie dla siebie, ale postanowiła wykupić je również dziewczynkom. Obie chodzą już do polskiej szkoły, którą wspiera ZNP, koszt ubezpieczenia dla dzieci jest niewielki, a w przyszłości będą mogły ubiegać się o stypendia naukowe ZNP.

Ubezpieczenie na życie nie jest dla tych, którzy odchodzą, lecz dla tych, którzy mają przed sobą całe życie. Paweł wiedział o tym doskonale. Dwadzieścia kilka dolarów miesięcznie sprawiło, że odszedł ze świadomością, że jego najbliżsi mają przed sobą przynajmniej trochę jaśniejszą przyszłość.

fot.arch. PNA/ZNP