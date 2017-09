Artykuł sponsorowany

Pani Joanna K. zadzwoniła do Związku Narodowego Polskiego w reakcji na reklamę w „Dzienniku Związkowym”. Następnego dnia przyjechała osobiście do biura pod adresem 6100 N. Cicero, by wykupić ubezpieczenie na życie swojej 10-letniej córce Olivii.

Państwo Joanna i Krzysztof K. przylecieli do Chicago w 2002 roku, po wylosowaniu zielonej karty.

– Na początku nie było nam łatwo, szczególnie że nasz syn Kuba był jeszcze mały, ale z pomocą mojego wujka, rodziny i przyjaciół dość szybko się zagospodarowaliśmy. Po paru latach kupiliśmy mieszkanie, później przeprowadziliśmy się do domu i tak naprawdę, to nie ma na co narzekać – z uśmiechem opowiada pani Joanna.

Z okazji pierwszej I Komunii Kuby wujek, który jest członkiem Związku Narodowego Polskiego, podarował Kubie certyfikat ZNP na 10 tys. dol. – Okazało się, że był to dużo lepszy prezent niż komputer, który do dziś byłby już dawno na śmietniku. Kuba jest dziś studentem uniwersytetu DePaul w Chicago i właśnie otrzymał stypendium ze Związku w wysokości razem 2 500 dol.

Olivia, córka Państwa K, urodziła się w Chicago. Stypendium syna przypomniało rodzicom, że Olivia nie jest jeszcze członkiem ZNP. – Dzięki reklamie w gazecie przypomniało się nam, że Olivię trzeba pilnie zapisać do ZNP. Postanowiliśmy z mężem skorzystać z tej super promocji i wykupić jej ubezpieczenie na życie na sumę 27 500 dol. Roczna opłata wynosi tylko 182,24 dol., miesięczna to zaledwie 16,40 dol. To naprawdę niewiele, a czas szybko leci; zanim się obejrzymy i ona będzie na studiach. A tak w ogóle, to warto dziecko zabezpieczyć na całe życie. Dlatego również zdecydowaliśmy się na większą polisę. Myślę, że i Kubie powinniśmy podnieść kwotę ubezpieczenia – konkluduje pani Joanna.

Aktualna promocja „Powrót do szkoły z ZNP” trwa tylko do 15 października 2017 r. Związek Narodowy Polski oferuje dzieciom i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat 20-letni plan ubezpieczeniowy z wyższą kwotą ubezpieczenia na życie bez dodatkowych kosztów.

Już dziś zadzwoń do jednego z naszych przedstawicieli lub biura głównego 1 (773) 286-0500 wew. 330 lub 344 i wybierz ofertę, która najlepiej odpowiada Tobie i Twojej rodzinie.