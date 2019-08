List prezesa KPA Franka Spuli do sekretarza stanu USA Michaela Pompeo ws. restytucji mienia ofiar Holocaustu 0 9 sierpnia 2019

KPA popiera stanowisko rządu polskiego dotyczące Deklaracji Terezińskiej. Informuje o tym opublikowany przez nas list prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka J. Spuli do sekretarza stanu USA Michaela R. Pompeo ws. restytucji mienia ofiar Holocaustu na mocy tzw. Deklaracji Terezińskiej.

List stwierdza, że Kongres Polonii Amerykańskiej popiera stanowisko rządu polskiego, iż Deklaracja Terezińska nie jest zobowiązująca i Polska nie musi wypłacać rekompensat z tytułu przestępstw popełnionych wobec prywatnego mienia – które dawniej było własnością Żydów – na polskim terytorium podbitym podczas II wojny światowej. List sugeruje autorom roszczeń, aby je skierowali pod właściwy adres, to znaczy – do Berlina i Moskwy, a nie do Warszawy.

W liście KPA do amerykańskiego sekretarza stanu są również załączniki zawierające historię wcześniejszej korespondencji KPA w sprawie. Udostępniamy ową korespondencję w następujących linkach:

– List do przewodniczącego izbowej komisji ds. zagranicznych Eda Royce’a (Letter to the US House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce): http://www.pac1944.org/wp-content/uploads/2018/08/Let2ChmRoyce.180104.pdf

– List do ówczesnego sekretarza stanu Rexa Tillersona i oświadczenie ws. Polski i Polaków w czasie II wojny światowej (Letter to the Secretary of State Rex Tillerson along with the Statement on Poland and the Poles During WWII): http://www.pac1944.org/wp-content/uploads/2018/08/Let2SecState.180207.pdf

– Oświadczenie ws. Polski i Polaków w czasie II wojny światowej, które oryginalnie było częścią listu do senator Barbary Mikulski (The Statement on Poland and the Poles During WWII was originally part of a letter to Senator Barbara Mikulski of September 17, 2016): http://www.pac1944.org/wp-content/uploads/2018/08/Let2Mikulski.160917.pdf.

(ao)