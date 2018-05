Dzieci pomagają dzieciom. Akcja Związku Narodowego Polskiego

Dzieci pomagają dzieciom – to motto drugiego rodzinnego charytatywnego spaceru Kids-4-Kids organizowanego przez Związek Narodowy Polski (Polish National Alliance). Tym razem zebrane pieniądze zasilą konto fundacji You Can Be My Angel i pomogą w leczeniu chorego na raka 6-latka z Polski. O spacerze i wielkim rodzinnym pikniku, który 3 czerwca odbędzie się w ogrodach PNA przy 6100 N. Cicero Ave w Chicago rozmawiamy z Marią Środoń – organizatorką imprezy z ramienia ZNP (PNA).

Łukasz Dudka: Pani Mario, kto może wziąć udział w spacerze? Czy istnieją jakieś ograniczenia wiekowe?



Maria Środoń: Nie ma żadnych ograniczeń. Na Spacer zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież z rodzinami. Najmłodsi uczestnicy przemierzą dwumilową trasę w wózkach, starsi – samodzielnie, w towarzystwie rodziców lub dziadków. Gorąco zapraszamy całe rodziny. Chcemy, żeby była to okazja do wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu i wsparcia fundacji You Can Be My Angel.

Czy można zabrać na spacer czworonogi?

– Oczywiście. Wszyscy czworonożni członkowie naszych rodzin są bardzo mile widziani.

Jak będzie przebiegać trasa spaceru?

– Zaczynamy i kończymy w ogrodach PNA, przy 6100 N Cicero. Dwumilowa trasa biegnie po Sauganash – jednej z najbardziej malowniczych dzielnic Chicago. Duża część trasy przebiega wzdłuż zalesionej alejki parkowej. Oczywiście cała trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez chicagowską policję.

O której zaczynamy spacer?

– Rejestracja rozpoczyna się o 1:00 pm 3 czerwca. Spacer rozpocznie się punktualnie o 2:00 pm. Impreza już teraz cieszy się sporym zainteresowaniem, dlatego proszę Państwa o wcześniejszą rejestrację. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie www.pna-znp.org i w Dzienniku Związkowy (cz. IV, s.11) i wysłać go pocztą do ZNP- PNA, lub zadzwonić pod numer (773)286-0500; wew. 312.

Ile wynosi opłata rejestracyjna?

– Tylko 10 dol. za każde dziecko. Chcemy, żeby to dzieci pomagały potrzebującym dzieciom, uczyły się empatii i wrażliwości na cierpienie innych. Dorośli i opiekunowie uczestniczą w marszu bezpłatnie.

Jakie atrakcje czekają na dzieci podczas pikniku rodzinnego?

– Atrakcji będzie mnóstwo! Już na początku, każdy uczestnik marszu otrzyma zestaw upominków od naszych sponsorów. Pamiątkową koszulkę, butelkę wody i jakąś małą przekąskę na trasę spaceru. Prawdziwy piknik rozpocznie się jednak po powrocie do ogrodów ZNP-PNA. Na pięknej łące będą czekały na dzieci darmowe lody i pizza. Będzie nadmuchiwane miasteczko. Wolontariusze z fundacji You Can Be My Angel będą malować dzieciom buzie i wyczarowywać z balonów co tylko można sobie wymarzyć. Na pikniku pojawi się Myszka Miki, która będzie pozować do zdjęć z dziećmi. Dzieci pomalują kredą duży podjazd przed budynkiem PNA. Lista zaplanowanych atrakcji rośnie praktycznie codziennie, więc na pikniku można spodziewać się wielu niespodzianek.

Bardzo dziękujemy za pomoc redakcji Radia 103.1 FM „Polish American Mix”. Nasi radiowcy zadbają o świetną muzykę i poprowadzą gry i zabawy dla dzieci. Ogromną pomocą są również pracownicy „Dziennika Związkowego”, z którymi również będzie można spotkać się podczas pikniku. Zachęcamy do przyniesienia koców, bo po spacerze będzie można odpocząć i bardzo miło spędzić czas.

Dochód z tegorocznej imprezy trafi do fundacji You Can Be My Angel. Dlaczego zdecydowaliście się wesprzeć właśnie tę organizację?

– You Can Be My Angel pomaga dzieciom chorym na raka i robi to dobrze. Działalnością charytatywną mobilizuje Polonię i pomaga najbardziej potrzebującym dzieciom. Jesteśmy pewni podziwu dla pracy, jaką wykonują. Rok temu, podczas Kids-4-Kids zebraliśmy ponad 3 tys. dol. i ta kwota w całości trafiła do Shriners Hospitals for Children. Tym razem postanowiliśmy wesprzeć You Can Be My Angel.

Serdecznie zapraszamy na spacer i piknik. Czy organizatorzy zamówili już piękną pogodę na 3 czerwca?

– Pogoda zapowiada się znakomicie. Jeszcze raz wszystkich gorąco zapraszamy. I dzieci i dorosłych. Do zobaczenia 3 czerwca w Związku Narodowym Polskim!

Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał: Łukasz Dudka

Szymonek czeka na Twoją pomoc

I ty możesz być aniołem

Celem działającej od pięciu lat Fundacji You Can Be My Angel jest gromadzenie środków finansowych na leczenie chorych na raka dzieci z Polski. Aktualnie zbiórka funduszy prowadzona jest na rzecz Szymonka z Przemyśla. Fundacja zachęca Polonię do pomagania przypominając: “I ty możesz być aniołem”

Anioły zbierają w tej chwili pieniądze na rzecz 6-letniego Szymonka Zamorskiego z Przemyśla. Koszt jego leczenia przekracza 210 tys. euro i niestety nie jest w Polsce refundowany przez państwo. Bez wsparcia środowisk polonijnych rodzice nie mogą sfinansować terapii, która mogłaby uratować chłopca. Neuroblastoma – nowotwór, na który cierpi Szymonek – jest w wielu przypadkach uleczalna. Niestety przeszkodą w ratowaniu chorego chłopca jest brak funduszy. Jeśli z pomocą polonijnych dzieci, ta przeszkoda zniknie, to Szymonek ma szanse odzyskać zdrowie.

Statystycznie nowotwory dziecięce są drugą przyczyną śmierci dzieci. Rak w młodym organizmie rozwijają się w błyskawicznym tempie, a jego symptomy są inne niż u dorosłych, co utrudnia postawienie wczesnej diagnozy. Hasło fundacji You Can Be My Angel „I ty możesz być aniołem” jest dewizą fundacji i zachętą do wspólnego działania. Do YCBMA może dołączyć każdy, kto lubi i pragnie pomagać.

W okresie swego pięcioletniego istnienia i działalności Fundacja YCBMA pomogła co najmniej 35 dzieciom cierpiącym na różnego rodzaju nowotwory. W tym czasie organizacja na stałe wpisała się też w działalność charytatywną polonijnego środowiska. Fundacja You Can Be My Angel została założona przez Katarzynę Romanowską, Małgorzatę Pachotę i Sławomira Rachmacieja. Obecnie pracuje w niej ochotniczo kilkanaście osób.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com