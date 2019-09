Nocleg pod Szkaplerzem Maryi 0 9 września 2019

32 lata temu celem pierwszej polonijnej pieszej pielgrzymki maryjnej było Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w Munster, IN.

Klasztor Ojców Karmelitów Bosych do dziś jest bardzo ważnym punktem pielgrzymki. To tutaj, pod Szkaplerzem Maryi, tysiące pielgrzymów odpoczywają po pierwszym dniu marszu, spędzają pielgrzymkową noc i modlą się o wstawiennictwo Matki Bożej.

Pielgrzymowanie to forma pokuty, forma rekolekcji w drodze, a więc powrotu do pana Boga.

Już w historii Starego Testamentu widzimy, że droga jest obrazem ludzkiego życia, wychodzenia ze starego w nowe, porzucenia tego, co zniewala. W życiu Jezusa i apostołów droga była formą głoszenia Dobrej Nowiny, ukazywania ówczesnemu światu miłości Boga i Jego opieki.

W historii naszej Ojczyzny pielgrzymowanie zapisało się w praktykowanie naszej wiary i ukazywanie, że ta wiara jest żywa w sercach ludzkich. Pielgrzymowanie było zapisane od początku istnienia Europy: pielgrzymowano do Rzymu, Jerozolimy, Santiago de Compostella i innych ważnych miejsc kultu.

W sposób szczególny miejscem pielgrzymek stały się sanktuaria maryjne. Lourdes, Fatima i inne miejsca objawień Matki Bożej.

W Polsce szczególnym miejscem pielgrzymek jest Częstochowa, Licheń, Ludźmierz i wiele innych miejsc. Wszędzie na świecie, gdzie mieszkają Polacy, pojawia się tęsknota za pielgrzymowaniem – formą szczególnej modlitwy i ofiary. Dlatego też Polonijna Pielgrzymka z Chicago do Merryllville od kilkudziesięciu lat wpisuje się w historię polskiego pielgrzymowania.

Każda pielgrzymka to nie tylko trud dla tych, którzy kroczą drogą, ale też trud organizatorów oraz wiele przygotowań, aby godnie przyjąć pielgrzymów, bo przecież „gość w dom, Bóg w dom”.

W karmelitańskim sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w Munster, IN, co roku przyjmujemy rzesze pielgrzymów kroczących do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merriville IN. Pobyt pielgrzymów to pierwszy nocleg, dłuższy odpoczynek podczas dwudniowej pielgrzymki.

Nasze przygotowania do przyjęcia pielgrzymów to przygotowanie terenu pod namioty, zabezpieczenie miejsca, gdzie będzie można odbierać bagaże, zabezpieczenie kontenerów na śmieci, jak również zadbanie o kanały ściekowe, aby nie było żadnych niedogodności. Przede wszystkim przykładamy wielką wagę do przygotowania miejsca spowiedzi, gdyż sanktuarium w wieczór przybycia pielgrzymów staje się miejscem pojednania z Panem Bogiem, staje się miejscem spotkania z miłosiernym Ojcem.

Od czwartku przed pielgrzymką powstaje w naszym ogrodzie miasto namiotów, które staje się na jeden wieczór domem dla tysięcy pielgrzymów. Przypomina to namioty ludu wybranego, który wraz z Mojżeszem udawał się do Ziemi Obiecanej. Namiot to również symbol naszej niestałość, naszego kruchego życia. Wspaniale jest zobaczyć, jak wielu ludzi potrafi zostawić wygody, aby zakosztować piękna spotkania w tym wyjątkowym miejscu.

Wieczorny pobyt pielgrzymów w naszym sanktuarium to wyjątkowy wieczór modlitwy, czuwania, wielbienia Boga śpiewem i przede wszystkim, cudowna wieczorna msza święta, podczas której wyczuwa się prawdziwą atmosferę pielgrzymek w Polsce.

Co roku czuwanie rozpoczyna się o godzinie 8.00 wieczorem. Zostaje wystawiony Najświętszy Sakrament i rozpoczyna się uwielbianie Pana Boga za Jego dobroć. Podczas tej adoracji, każdy może wypowiedzieć intencję, z którą wybrał się w drogę. Jakże wzruszające są słowa niektórych pielgrzymów, którzy proszą nie tylko o uzdrowienie ciała, ale przede wszystkim o uzdrowienie duszy i powrót do Pana Boga dla swoich bliskich, przyjaciół i znajomych. Jakże wzruszające są słowa dziękczynienia za cuda, które dokonały się w życiu niektórych z nich. Ta adoracja to spotkanie z Panem Jezusem, który wysłuchuje swoich dzieci pragnących przez ręce Matki przekazać mu wszystkie prośby.Ten wieczór to spotkanie z Maryją, która pragnie, aby jej dzieci zostały umocnione i pocieszone. Nasze sanktuarium to tak naprawdę góra Karmel, na której wszyscy wraz z Maryją stajemy, aby uwielbiać Boga za Jego wielkie dzieła. Każdy pielgrzym może odczuć, jak Maryja otacza go płaszczem swojej opieki, Szkaplerzem Świętym, który osłania nas jak tarcza przed pociskami złego.

Każdy, kto raz doświadczy piękna wieczornego spotkania pielgrzymów w naszym Sanktuarium, tęskni za tą atmosferą modlitwy. Wieczorna msza święta to kulminacyjny punkt wieczoru. Staje się ona najpiękniejszym uwielbieniem Boga, który staje pośród swojego ludu, aby go umocnić i pokrzepić. Wiem, że każdy, kto uczestniczy w tej mszy świętej, doświadcza prawdziwej miłości odczuwalnej w sercu. Miłości, która staje się ciałem na ołtarzu. Muszę zaznaczyć, że ta wieczorna msza święta wzrusza wszystkich, gdyż można odczuć również obecność Maryi pośród jej dzieci.

Po mszy świętej Panuje jeszcze atmosfera uwielbienia, która wyraża się w śpiewie. Piękna chwila, kiedy serce śpiewa i uwielbia Pana Boga za jego dzieła. Po krótkim uwielbieniu pielgrzymi kładą się spać pośród Bożego ogrodu na Górze Karmel, aby rano o godzinie siódmej wyruszyć w dalszą drogę.

Przed wyruszeniem w dalszą drogę, pielgrzymi mają jeszcze możliwość poświęcenia dewocjonaliów, przyjęcia Szkaplerza Świętego.

Po śniadaniu pielgrzymi opuszczają nasze sanktuarium, a dla nas rozpoczyna się gruntowne sprzątanie i przygotowywanie kościoła, aby można było sprawować msze święte. Jest to trudne zadanie, ale w sercu jest radość, że tak wielu ludzi chce uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu, jakim jest Polonijna Pielgrzymka.

O. Bartłomiej Stanowski, OCD

Na zdjęciu głównym: Nocna Msza Święta w Munster, IN

fot.Ze zbiorów Karmelitów Bosych z Munster, IN