Największa miłość to Polska”. Trzeciomajowa msza św. na „Trójcowie”

Biskup Andrzej Wypych był głównym celebransem trzeciomajowego nabożeństwa odprawionego w intencji Ojczyzny w kościele pw. Trójcy Świętej. Biskupowi asystowali: prowincjał księży chrystusowców, ks. Paweł Bandurski, dyrektor misji ks. Andrzej Totzke oraz proboszcz parafii pw. św. Franciszka Borgii, ks. Robert Łojek. Nabożeństwo sponsorowane po raz 127. przez Związek Narodowy Polski było zwieńczeniem polonijnych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W wygłoszonym kazaniu Jego Ekscelencja mówił o patriotyzmie jako rzeczywistości nobilitującej Polaków, gdyż wypływa on z najszlachetniejszych pobudek serca naszych rodaków angażując naszą wolę, umysł, serce i spracowane ręce. – Patriotyzm kieruje je ku dobru wspólnemu, które ochotnie budowane pomnaża i ubogaca ojcowiznę. Pamięta dziedzictwo ojców, wypracowuje dobro indywidualne i dobro wspólne. To dobro wspólne skrapiane potem czoła, drogocenną krwią i uniesieniami kochającego serca pobudziło i budzi uczucia miłości do własnego kraju i narodu – podkreślił Jego Ekscelencja.

Rozważając pojęcie zdrowego patriotyzmu Polaków, którzy są poza granicami kraju, duszpasterz wskazał na dziedzictwo i pamięć historii, umiłowanie tych miejsc, gdzie zapach ziemi jest inny, gdzie kromka chleba tak smakuje, że pobudza zmysły człowieka, a jej słodkość daje ukojenie i satysfakcję, o której wzniośle pisali nasi wielcy poeci i pisarze tworzący na emigracji. Zdrowym przejawem postawy patriotycznej jest pomaganie naszym bliskim, sąsiadom, parafiom i organizacjom działającym w rodzinnych stronach. Nie jest to jeszcze pełny obraz patriotyzmu, gdyż zdaniem duszpasterza, gdyby tak było, to postawa ta byłaby krzywdząca dla osób, które nie mają już bezpośredniej pamięci urodzenia, bo urodzili się w innym miejscu niż ich przodkowie, weszli w związki bezpośrednie z przedstawicielami innych nacji i grup narodowościowych. Ci ludzie, w których płynie krew ich ojców i dziadów, również są prawowitymi dziedzicami i spadkobiercami wielkiej ojczyzny rodu Polaków. – Patriotyzm dla nas, tu poza geograficznym miejscem jest ciągle szlachetnym przywołaniem dziedzictwa. Bo nobliwe to dziedzictwo, tysiącletnie dziedzictwo wiary i religii chrześcijańskiej, naszej państwowości polskiej, kultury ducha i tej materialnej uświęconej życiem, potem pracy, pięknem wyrazu. To nasze wiano od poprzednich pokoleń, za co jesteśmy im wdzięczni. Teraz my, ubogaceni tym wianem, budujemy dla siebie i następnych pokoleń dziedzictwo przez pracę rąk, umysłów, w sercach i woli. Patriotyzm to kamień, ale również usilne dokładanie w budowaniu dobra indywidualnego, jak również dobra wspólnego. To sprawdzony przykład jak budować losy ludzi gdziekolwiek się oni znajdują – wskazał hierarcha.

Zdaniem biskupa, kamieniem węgielnym patriotycznego umiłowania jest nasza chrześcijańska i katolicka rodzina, za którą tęsknimy. – Troszczymy się i pracujemy dla niej. Zachowujemy więzi z dziadkami, wujkami, ciotkami i stryjami, bo nasza chrześcijańska rodzina jest pierwszym i podstawowym sposobem i miejscem na budowanie mocnego człowieka, chrześcijanina, obywatela, zachowanie tożsamości i dziedzictwa naszego – podkreślił biskup.

Jego Ekscelencja dziękując za zaproszenie do udziału w tym szczególnym nabożeństwie celebrowanym na „Trójcowie” z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości szczególne wyrazy wdzięczności skierował do prezesa Związku Narodowego Polskiego Franciszka Spuli, który stoi czele organizacji pielęgnującej tę ponad wiekową tradycję religijnych spotkań z okazji majowego święta.

Za udział w nabożeństwie dziękował również dyrektor misji ks. Andrzej Totzke. Wśród wiernych obecni byli między innymi: wicekonsul Piotr Semeniuk z małżonką, kawaler Orderu Świętego Sylwestra dr Jan Jaworski, prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego Joseph Drobot, przewodniczący komitetu organizacyjnego parady i prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć, prezes wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Mirosław Niedziński, prezes Legionu Młodych Polek Barbara Ciepiela, przewodniczący Obwodu ZHP druh Marek Klonowski, wiceprezesi Związku Podhalan: Zofia Bobak-Ustupska, Zdzisław Dorula, Stanisław Sarna oraz sekretarz generalna Helena Studencka i wielu innych. Oprawę artystyczną nabożeństwa zapewnił Chór Collegium Cantorum Polonia Arkadiusza Góreckiego oraz Orkiestra Dęta Trójcowo. Po mszy jej uczestnicy zostali zaproszeni do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia oraz na poczęstunek.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP