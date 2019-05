Konsulat Generalny RP obchodził narodowe święto w Muzeum Polskim 0 11 maja 2019

Oficjalne, uroczyste obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja, zorganizowane przez Konsulat Generalny RP w Chicago, odbyły się w Muzeum Polskim w Ameryce. Wyróżnieni zostali wybitni przedstawiciele Polonii i z recitalem wystąpiła pianistka Magdalena Baczewska.

Na uroczyste spotkanie w chicagowskim MPA, w poniedziałkowy wieczór 6 maja, przybyli pracownicy zagranicznych korpusów dyplomatycznych, lokalnych władz, duchowieństwa oraz przedstawiciele środowisk polonijnych. Licznie zgromadzonych gości powitała konsul Małgorzata Bąk-Guzik. Wspólnie z Mirosławą Sojką-Topór uczestnicy celebracji odśpiewali hymny państwowe Polski i Stanów Zjednoczonych. Do mikrofonu zaproszony został konsul generalny RP w Chicago Piotr Janicki.

Konsul Janicki ponownie powitał zebranych ze szczególnym podkreśleniem osoby gościa specjalnego, przybyłej na to wydarzenie z Warszawy parlamentarzystki Joanny Fabisiak. Powitał także maj. gen. Michaela Zerbonię z Gwardi Narodowej Illinois (Illinois National Guard), generała Andrzeja Pawlikowskiego, skarbnik powiatu Cook Marię Pappas, Lisę Kanki z biura Rahma Emanuela, pracowników zagranicznych korpusów dyplomatycznych z wyszczególnieniem przedstawicieli Konsulatów Generalnych Węgier oraz Czech, a także licznie przybyłych tego wieczoru księży z wielu parafii, przedstawicieli organizacji polonijnych. Dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce Małgorzacie Kot i prezesowi Muzeum Ryszardowi Owsianemu konsul generalny złożył szczególne podziękowanie za udostępnienie tego wieczoru miejsca na uroczyste spotkanie.

W swoim wystąpieniu konsul Janicki przypomniał, że w roku 2019 przypada kilka znaczących rocznic: stulecie nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, 228. rocznica Polskiej Konstytucji z 3 maja 1791 roku, 15. rocznica wstąpienia Polski do Uniii Europejskiej oraz rocznica dwudziestolecia przystąpienia Polski do NATO. W wystąpieniu nawiązał do historii Konstytucji 3 Maja oraz czasów współczesnych, a zakończył pozdrowieniem: „Niech się święci 3 Maja!”

Wkrótce po wystąpieniu konsula generalnego do mikrofonu poproszona została parlamentarzystka Joanna Fabisiak. Podziękowała za zaproszenie do uczestniczenia w chicagowskich obchodach święta narodowego oraz wręczyła konsulowi Piotrowi Janickiemu oraz organizatorowi chicagowskiej parady 3 Maja Janowi Kopciowi i prezesowi Związku Podhalan w Północnej Ameryce Józefowi Cikowskiemu kopie złotego pióra Jana Paderewskiego, którym wielki polityk podpisał Traktat Wersalski. Głos zabrali również generałowie Michael Zerbonia oraz Andrzej Pawlikowski, obaj mówili o współpracy wojskowej pomiędzy naszymi krajami.

Zgodnie z doroczną tradycją zostały wręczone wyróżnienia. Postanowieniem Prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności artystycznej i twórczej, za promowanie polskiej kultury i sztuki Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski odznaczona została Elżbieta Grażyna Chojnowska. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej RP za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały nauczycielki z Polskiej Szkoły im. Juliusza Słowackiego w Wheeling: Barbara Aniecko, Beata Gancarz, Bożena Hałat, Dorota Jakubowska, Dorota Rowicki, Aneta Świtała, Marta Żółtkowska, z Polskiej Szkoły Milenijnej im. Mikołaja Reja w Chicago: Adela Tischler, a ze Związku Harcerstwa Polskiego działającego w Chicago: druhowie Tomasz Brodowski i Jerzy Dzierżanowski. Wręczono także dyplomy uznania podpisane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i jego małżonkę Agatę Kornhauser-Dudę w podziękowaniu za pomoc w organizacji spotkania pary prezydenckiej z młodzieżą szkół polonijnych, działających pod patronatem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, w roku odzyskania niepodległości przez Polskę. Dyplomy zostały wręczone nauczycielkom: Barbarze Gawrońskiej, Ewie Koch, Bernadetcie Manturo, Alicji Nawarze, Helenie Sołtys, Wiesławie Stefanek oraz Halinie Żurawskiej.

W dalszej części oficjalnego spotkania prezes Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Krzysztof Przybył oraz Norbert Barszczewski wraz z Małgorzatą Tys wręczyli statuetki „Wybitnego Polaka za Granicą”. W tym roku odebrali je: Hubert Cioromski, Czesława Kolak, Mark Dobrzycki, Mirosław Niedziński i Zdzisław Dorula. W kategorii „Przyjaciel Polonii” statuetki przyznano skarbnik powiatu Marii Pappas oraz Jessie’emu White’owi, sekretarzowi stanu Illinois.

Na zakończenie oficjalnego spotkania upamiętniającego Narodowe Święto 3 Maja, konsul Małgorzata Bąk-Guzik zaprosiła zebranych do wysłuchania recitalu fortepianowego Magdaleny Baczewskiej, niezwykle utalentowanej artystki, urodzonej w Polsce. Jest ona również klawesynistką, pedagogiem, producentem i wykładowcą muzyki oraz dyrektorem programu Performance Music na Uniwersytecie Columbia. Koncert fortepianowy zakończył oficjalną część celebracji, a następnie uczestnicy wieczoru wzięli udział w eleganckim przyjęciu i miłym spotkaniu towarzyskim.

Tekst i zdjęcia: Dariusz Lachowski