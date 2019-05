WIWAT MAJ, 3 MAJ!

NASZ PRZEWODNIK PO OBCHODACH MAJOWEGO ŚWIĘTA

W bieżący weekend w centrum Chicago króluje biało-czerwona. Polonijna społeczność manifestuje swój patriotyzm i swoją dumę narodową. Świętujemy z okazji Dnia Polonii i Dnia Flagi oraz oddajemy hołd Konstytucji 3 Maja, pierwszej demokratycznej ustawie zasadniczej w Europie. Kulminacyjnym punktem obchodów jest 128. Parada Dnia Konstytucji 3 Maja w sobotę, 4 maja. Początek parady o godz. 11.30 am w śródmieściu Chicago. Maszerować będziemy ulicą Columbus Drive (od Balbo) – ,,Dziennik Związkowy” z numerem ,,55″. Uczestniczyć też będziemy w uroczystościach towarzyszących paradzie, które zapoczątkowała w czwartek 2 maja ceremonia wciągnięcia polskiej flagi przed Konsulatem Generalnym w Chicago.

Nasza gazeta wraz z Komitetem Parady, działającym pod patronatem Związku Klubów Polskich, zaprasza i zachęca całą Polonię – dzieci, młodzież, dorosłych, wszystkie organizacje, stowarzyszenia, kluby, szkoły polskie, biznesy oraz osoby indywidualne do udziału w tym prestiżowym, patriotycznym wydarzeniu w życiu Polonii.

Silna Polonia to my!

Rozmowa z organizatorami chicagowskiej Parady Trzeciego Maja – prezesem Związku Klubów Polskich Janem Kopciem i rzeczniczką prasową Komitetu Parady dr Łucją Mirowską-Kopeć.

Oto wydarzenia chicagowskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja:

– piątek, 3 maja o 6 pm – Bankiet z okazji Święta 3 Maja – White Eagle, Niles; Polish-American Police Association,

– sobota, 4 maja o godz. 8 am – ceremonia złożenia wieńca pod pomnikiem Kościuszki przy Solidarity i Lake Shore Drive (w pobliżu Planetarium Adlera),

– sobota, 4 maja o godz. 8 am – brunch w Chicago Society,

– sobota, 4 maja o godz. 11.30 am – początek parady (skrzyżowanie ulic Columbus i Balbo),

– sobota, 4 maja o godz. 2.00 pm – Koncert Konstytucyjny w Chopin Garden w Parku Granta w śródmieściu Chicago,

– sobota, 4 maja o godz. 6.00 pm – Bankiet z okazji 228 rocznicy Konstytucji 3 Maja w Chicago; Lone Tree Manor; kontakt: Ewa Rumiński, 773-742-1477; 3maj@usa.com. Wręczenie nagród w konkursie plastycznym,

– niedziela 5 maja o godz. 10 am – msza św. w intencji Ojczyzny w kościele Św. Trójcy organizowana przez Związek Narodowy Polski.

Wszystkie informacje oraz formularze dostępne są na stronie internetowej organizatora parady: www.polishparade.org oraz w siedzibie Związku Klubów Polskich przy 5835 W. Diversey Ave. w Chicago. Informacje pod numerem tel. (773) 992-0857 lub fax: (773) 745-7278. Dodatkowy kontakt: prezes Jan Kopeć tel. (773) 405-2514 lub e-mail: jankopec60707@gmail.com.

Związek Narodowy Polski obchodzi Święto Konstytucji 3 Maja

Związek Narodowy Polski (Polish National Alliance, PNA) uczci 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W sobotę, 4 maja o godz. 8 am odbędzie się ceremonia złożenia wieńca pod pomnikiem Kościuszki przy Solidarity i Lake Shore Drive (w pobliżu Planetarium Adlera). O 11.30 ze skrzyżowania ulic Balbo i Columbus wymaszeruje Parada 3 Maja. W niedzielę, 5 maja o godz. 10 am w kościele Trójcy Świętej przy 1118 N. Noble Street w Chicago, zostanie odprawiona msza św. dziękczynna sponsorowana przez ZNP (PNA). Głównym celebransem będzie biskup Leszek Leszkiewicz z Archidiecezji Tarnowskiej. ZNP (PNA) zaprasza całą Polonię do udziału w 3-majowych uroczystościach. (Inf. wł.)

Przedstawiamy marszałków parady

Parada łączy Polonię

Jego marzeniem jest zjednoczenie Polonii i wspólne działanie dla dobra Polski i polonijnej wspólnoty. W tegorocznej paradzie pójdzie niosąc na rękach najmłodszą wnuczkę, by podkreślić wagę przekazywania następnym pokoleniom polskiej i góralskiej kultury. Rozmowa z Wielkim Marszałkiem Parady Trzeciego Maja w Chicago, prezesem Związku Podhalan w Północnej Ameryce, Józefem Cikowskim.

2. Wicemarszałek parady prof. Dominik A. Pacyga. Imigrant w trzecim pokoleniu, urodził się w Chicago w 1949 roku. Profesor historii (emerytowany w 2017 r.) w Columbia College w Chicago. Studia doktorskie ukończył w 1981 roku na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Jest autorem i współautorem sześciu książek poświęconych historii Chicago i chicagowskiej Polonii, m.in. “Slaughterhouse: Chicago’s Union Stock Yard and the World It Made” (2015), “Chicago: A Biography” (2009) i “Polish Immigrants and Industrial Chicago” (1991, 2001). Obecnie pracuje nad książką “Polish Chicago”. Laureat nagród Oskara Haleckiego i Mieczysława Haimana przyznawanej przez Polish American Historical Association oraz nagrody Catholic Book Award. Profesor wizytujący na uniwersytetach: Chicagowskim, Illinois i Oksfordzkim. W latach 2013-14 wykładał w Instytucie Studiów Amerykańskich i Polskiej Diaspory na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Współpracuje z wieloma muzeami, instytucjami pomocowymi i organizacjami etnicznymi w celu zachowania i prezentowania historii.

3. Wicemarszałęk parady Andrew Przybyło. Od maja 2013 r. sprawuje urząd burmistrza Niles na północno-zachodnim przedmieściu Chicago. Jako burmsitrza dba o społeczny i ekonomiczny rozwój miasta. W latach 1989-2013 zasiadał w Radzie Miasta Niles, a wcześniej był członkiem tutejszej komisji ds. planowania i zagospodarownia przestrzennego. Był współwłaścicielem popularnych sal bankietowych ,,White Eagle”. Jest działaczem wielu polonijnych i amerykańskich organizacji społecznych. Wielokrotnie wspierał różne inicjatywy polonijne poprzez m.in. udostępnianie bezpłatnie lub po obniżonych cenach sal bankietowych na zajęcia zespołów artystycznych, spotkań organizacji polonijnych, przyjęć polityków, itp. Absolwent chicagowskiego Loyola University. Na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Cornell University w Ithaca koło Nowego Jorku studiował zasady żywienia oraz zarządzania w gastronomii.

4. Przyjaciel Polonii Maria Pappas. Od 1998 r. sprawuje urząd skarbnika powiatu Cook. Pod jej kierunkiem zaniedbane i nieefektywne biuro skarbnika przekształciło się w skomputeryzowana, nowoczesną placówkę. Przez biuro skarbnika przepływa 18 mld dol. rocznie z czego 13 mld dol. pochodzi z podatków od 1,8 mln nieruchomości w powiecie Cook. Przychody z podatków muszą być podzielone przez biuro skarbnika między 2200 samorządami lokalnymi. Pappas jest z zawodu prawnikiem i psychologiem. Zanim została skarbnikiem powiatu Cook zasiadała w radzie tego powiatu. Córka greckich imigrantów od dawna jest przyjaciółką Polonii, często podkreśla fakt, że wśród Polonii jest najwięcej właścicieli domów płacących podatki od posiadłości. Uczestniczy niemal we wszystkich uroczystościach polonijnych, a także honoruje przedstawicieli polskiej społeczności podczas celebracji urządzanych przez jej biuro.

Chciałabym naprawić świat

Dokłada sobie obowiązków, żeby łatwiej sobie z nimi radzić. Jest dumna ze swojej polskości i wiary. Uważa, że należy walczyć z egoizmem i otwierać się na innych ludzi. Rozmowa z Żanetą Marcinik – Królową Parady Trzeciego Maja 2019.

Wszyscy maszerujemy w Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja

Oto porządek kolumn marszowych parady:

I Zespół Pieśni i Tańca “Wawel” ZKP

II Polonijna Orkiestra Ludowa

III Stowarzyszenie Przyjaciół Ułanów Polskich im. Gen. T. Kościuszki w Chicago

IV Królowa Parady

V Grand Marshal, Vice Marshals

VI Officials

1 UNITED IMP-EXP.CPRP

2 LAS Hardwoods

3 Ignacy Jan Paderewski – Polish School

4 Polska Szkoła Św. Trójcy / Zespół pieśni i tańca “LAJKONIK”

5 COMED

6 Music Box Club

7 Chicago Society, PNA

8 Chicago Regional Council of Carpenters

9 Fundacja “Nasze Dzieci”

10 Fryderyk Chopin Polish School

11 Parafia Św. Konstancji i Polska Szkoła Św. Kolbe

12 St. Ferdinand’s Polish School

13 Polish & Slavic Federal Credit Union

14 Polish Judges of the Circuit Court of Cook County / Judge Diann Marsalek

15 Wspólnota Integracyjna Jaśmin

16 Polska Szkoła im. Urszuli Ledóchowskiej

17 Polska Szkoła im. Gen. Wł. Andersa

18 Polska Katolicka Szkoła im. Św. Błażeja

19 Związek Klubów Polskich w USA

20 Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II / “Teatr Rzepicha”

21 Towarzystwo Dolnośląskie w Chicago

22 Klub Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej

23 Klub Województwa Białostockiego

24 Towarzystwo Ratunkowe Kwików

25 Polsko-Amerykański Klub Łowiecki “Ostoja”

26 Fundacja Parafii Strzelce Wielkie

27 Polonia for Poland

28 Honory Dorothy Brown

29 Auta PRL Chicago

30 Willow Electrical Supply Co., Inc

31 Chicago Quad Squad

32 Fundacja Dar Serca / Gift From The Heart Foundation

33 Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego

34 Polska Katolicka Szkoła im. Świętego Krzyża

35 Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego

36 Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika

37 LOT Polish Airlines

38 Star-Tech Glass, Inc.

39 PNC Bank

40 Polska Szkoła Katolicka im. Św. Jakuba AP

41 Polska Szkoła Katolicka im. Św. Faustyny Kowalskiej w Lombard

42 Polska Szkoła im. Gen. Kazimierza Pułaskiego

43 Cardinal Wyszynski Polish School

44 Polish American Congress IL Division

45 Polamer/ Polnet Communications LTD

46 B&M Auto Collison / Golf Mill Ford

47 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago

48 You Can Be My Angel

49 Academia Muzyki Paderewski Symphony Orchestra

50 Polska Szkoła im. Św. Małgorzaty Marii

51 Parafia Pięciu Braci Męczenników

52 St. Adalbert Church “Obrona Kościoła Św. Wojciecha”

53 Polish National Alliance of U.S. of N.A.

54 Wici Song & Dance Theatre

55 Dziennik Związkowy

56 Alliance Radio, LLC (WPNA 103.1)

57 Akademia Języka Polskiego im. Wandy Rutkiewicz pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

58 Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza

59 Emilia Plater Polish School

60 Związek Podhalan w Północnej Ameryce / Zespół Pieśni i Tańca “Siumni”

61 Koło Nr 54 Kościelisko

62 Szkółka Pieśni i Tańca

63 Klub Tatry

64 TOPR

65 Slebodni w USA

66 Koło Ząb

67 Zespół Dzianiszanie

68 Polska Szkoła im. Jana Karskiego

69 Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie RP w Chicago

70 Polska Szkoła im. Króla Kazimierza Wielkiego

71 Polska Szkoła Millenijna im. Mikołaja Reja

72 Polish Roman Catholic Union of America (#1 of 9)

73 PRCUA Maria Konopnicka Polish Language School (#2 of 9)

74 PRCUA St. John Paul II Polish School & Polanie Dancers (#3 of 9)

75 PRCUA Adult Culture Group (#4 of 9)

76 PRCUA Southwest Center of Polish Dancing (#5 of 9)

77 PRCUA Polonia Polish Folk Song @ Dance Ensemble (#6 of 9)

78 St. Rafal Kalinowski Polish School & Mała Polska Dancers (#7 of 9)

79 PRCUA Wesoły Lud Polish Folk Dance Company (#8 of 9)

80 Polish Museum of America (#9 of 9)

81 AAC “Eagles ” of Chicago

82 Aetna

83 Szkoła Polska im Jana III Sobieskiego

84 Polska Sobotnia Szkoła im. Jana Matejki

85 Polska Szkoła Katolicka im. Św. Fabiana

86 Polska Szkoła im. Czesława Miłosza

87 Polska Szkoła im. Ks. Stanisława Cholewińskiego

88 Radio Chrystusa Króla

89 Marie Newman for Congress

90 Lednica 2000 Association

91 Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej – Curie

92 Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki

93 Polska Szkoła im. Jana Brzechwy

94 Henryk Sienkiewicz Polish School

95 Polska Szkoła Katolicka im. Ks. Ignacego Posadzego

96 American Polish Lowland Sheepdog Club

97 Legion of Young Polish Women

98 Polish American Association

99 Polish American Contractors Builders Association (PACBA)

100 Związek Harcerstwa Polskiego

101 Polish American Engineers Association

102 WW II Polish Army Historical Association

103 Service Employees International Union, Local 1

104 Polish American Medical Society

105 Northwestern University Polish-American Student Alliance

106 Polish American Youth Council

107 Koda Auto Electronics and Services Inc

108 Chorągiew Stanisława Revery Potockiego

109 Addiction Recovery Services, Inc

110 Amber Coalition: Polish American Cancer Awareness Program

111 10 Pułk Draganów

112 Polish American Police Association (PAPA)

113 Inter – Pro Sailing Team

114 Karol Feledyn

115 Pod1Dachem

116 Klub Idź Pod Prąd Chicago

117 City Mazda Chicago – polskamazda.com

118 Chicago Union of Upper Silesians

119 Chicago Chopin Foundation

120 Sandra Anderss

121 Motor Clubs – ANDERS MC/Wataha Riders/ Eagle Riders

122 DePaul Polish Student Alliance (DPSA)

123 Advocates Society – The Association of Polish- American Attorneys

124 Polsport Driving School

Mapka trasy parady i rozmieszczenia kolumn marszowych

Zdjęcia: Artur Partyka, Dariusz Lachowski, Dariusz Piłka