Źródła finansowania biznesu dla początkujących przedsiębiorców (część 1) 0 1 lutego 2019

Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC), jako ośrodek rozwoju biznesu, ma możliwość oferowania przedsiębiorcom wsparcia i porad specjalistów zrzeszonych w naszej organizacji. Tym razem, Maggie Jankowski, prezes firmy Lender 4 You, Ltd. przypomina, że spośród licznych problemów, na jakie napotyka początkujący biznes, brak funduszy jest jednym z najważniejszych. Lecz nie we wszystkich przypadkach.

Small Business Administration obliczyła, że około 20 proc. nowych przedsiębiorstw potrzebuje tylko ok. 10 tys. dol. do rozpoczęcia swojej działalności, a 50 proc. biznesów wymagało mniej niż 40 tys. dol.

Pamiętaj! Najlepszym źródłem kapitału jest twoje własne konto oszczędnościowe. Jest to najłatwiejsze do uzyskania i nie musisz się martwić spłaceniem długu ani odstępowaniem części firmy w zamian za wkład finansowy. Nawet jeżeli zechcesz pożyczyć pamiętaj, że wierzyciele zawsze spodziewają się, że właściciel biznesu najpierw zainwestuje swoje własne pieniądze. Daje im to większe poczucie bezpieczeństwa. Small Business Administration, ostatnia deska ratunku dla wielu przedsiębiorców, wymaga od właściciela ok. 30 proc. wkładu finansowego. Im mniej masz biznesowego doświadczenia, im mniej posiadasz materialnych zasobów, tym bardziej powinieneś liczyć tylko na siebie i na własne oszczędności, szczególnie zaczynając od podstaw nowego biznesu.

Możesz rozważyć zakupy dla biznesu na swoją własną kartę kredytową. W ten sposób możesz pożyczyć od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów, zależnie od liczby posiadanych kart i ich limitów. American Express Card nie posiada żadnego limitu, lecz całą należność trzeba spłacić natychmiast po otrzymaniu rachunku. Inne karty natomiast, jak MasterCard czy Visa rozłożą spłaty na raty. Choć jest to prosty sposób pożyczania pieniędzy, jest on drogi, bo odsetki wynosić mogą nawet ok. 20 proc. Warto rozejrzeć się i znaleźć kartę o jak najniższym oprocentowaniu.

Pożyczki od przyjaciół i rodziny

Do naszych bliskich udajemy się często w potrzebie. Pożyczka od rodziny czy znajomych jest szybka, tania i wolna od formalności. Można co najwyżej spisać mała umowę podpisaną przez dwie strony, choć najczęściej zwykłe słowo wystarcza. Tu jednak mała uwaga. Jeżeli ty masz pomysł na biznes i angażujesz się w niego w pełnym wymiarze czasu, nie oddawaj połowy kontroli nad swoim przedsiębiorstwem koledze tylko dlatego, że włożył 50 proc. gotówki. Traktuj pieniądze jako pożyczkę, a nie jako udziały w firmie. Czynienie znajomych czy krewnych partnerami może prowadzić do licznych konfliktów, albo skończyć się tym, że będziesz musiał im płacić część zysków, mimo że odejdą od przedsiębiorstwa. Jeżeli chcesz mieć partnera, to tylko takiego, który wniesie wiedzę, entuzjazm, cenne umiejętności, a nie tylko pieniądze.

Cd. nastąpi

Maggie Jankowski

