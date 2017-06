Własny biznes a obecność w mediach społecznościowych 0 by EM 11 June 2017

Podczas Small Business Expo, imprezy targowej, która odbyła się 1 czerwca w UIC Forum w centrum Chicago, lista prezentacji, seminariów i spotkań w ramach programu towarzyszącego imprezie była długa. Warsztat na temat marketingu poprzez media społecznościowe, w którym uczestniczyła też Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (PACC), spotkał się ze stosunkowo dużym zainteresowaniem. Było to kolejnym potwierdzeniem, że tzw. digital marketing (marketing cyfrowy) jest obecnie najprężniej rozwijającą się dziedziną sprzedaży. Jego znajomość jest wręcz konieczna, aby prowadzić biznes, zwłaszcza jeżeli głównym odbiorcą naszego produktu jest młodsze pokolenie.

Według tez artykułu w „Wall Street Journal” („Outside Voices: Why Boards Need to Hire More Marketing Experts” z 19 maja br.) firmy, które chcą utrzymać się na konkurencyjnym rynku, powinny rekrutować do swoich zarządów specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie związane z marketingiem cyfrowym. Bowiem nie jest ważne, w jakiej dziedzinie funkcjonuje biznes, bez odpowiednio przygotowanej strategii marketingowej nie pozyska się nowych klientów, ani nie sprzeda się danego produktu w większej ilości, niż robi to konkurencja.

Media społecznościowe to tylko jeden z wielu elementów marketingu cyfrowego, które możemy wykorzystać w promocji własnego biznesu. Obecnie dzięki mediom społecznościowym, takim jak Facebook oraz Instagram, możemy uzyskać o wiele więcej potencjalnych odbiorców i klientów niż poprzez reklamę w oparciu tylko o tradycyjne środki przekazu. Posiadanie konta na Facebooku, Instagramie, LinkedIn czy Twitterze jest ważne dla wszelkiego rodzaju firm. Nieistotne czy jest to branża nieruchomości, budownictwo, transport, czy może po prostu opiekujemy się dziećmi bądź starszymi osobami.

Dlaczego marketing cyfrowy stał się aż tak ważny, a media społecznościowe uzupełniają lub nawet zastępują nam tradycyjną reklamę? Przede wszystkim jest to tańsza oraz szybsza metoda. Ponieważ codziennie z Facebooka korzysta ponad miliard użytkowników, a z Instagramu ponad 700 milionów, mamy większy zasięg potencjalnych odbiorców.

Przedstawiamy wybrane tegoroczne trendy w marketingu cyfrowym:

Live video streaming – czyli filmy transmitowane na żywo. Ludzie bardzo chętnie oglądają to, co dzieje się w danym momencie. Co więcej, w przypadku Instagramu otrzymują natychmiastowe powiadomienie. Coraz więcej firm używa tej metody.

Smartfony tworzą obecnie kulturę konsumpcji. W 2016 roku 82 proc. osób robiących zakupy sprawdzało recenzje produktu, zanim go kupiło. Co więcej, spada liczba osób, które używają komputerów stacjonarnych, a przerzucają się na telefony czy iPady. Dlatego zakładając lub uaktualniając stronę internetową swojego biznesu, pamiętajmy, aby dobrze prezentowała się także na telefonie.

Znaczny rozwój tzw. marketingu treści (ag. content marketing). Ogromna ilość informacji zmusza wynalazców do wymyślania lepszych, bardziej twórczych sposobów zaangażowania odbiorców i rozwijania technologii. Coraz więcej mamy autorów blogów i rośnie liczba twórców treści (content creators). Dodając post na Facebooku, pamiętaj, że twoim głównym celem jest zdobycie potencjalnych klientów. Dla zilustrowania, jeżeli jesteś agentem nieruchomości, nie podawaj listy dostępnych domów na funpage’u, ponieważ niewielu wchodzi na Facebooka, żeby kupić dom. Zamiast tego spróbuj pisać posty o tym, jak przygotować dom do sprzedaży lub posty, które zaciekawią potencjalnych kupców, a ciebie wykreują na specjalistę z danej dziedziny.

Przedsiębiorcom, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat przydatności mediów społecznościowych w biznesie lub na temat innych strategii marketingowych, polecamy zwracać uwagę na kalendarz szkoleń i wydarzeń, które regularnie proponujemy również w „Dzienniku Związkowym”, a także branie udziału w naszych spotkaniach networkingowych. Okazji do zasięgnięcia rady lub rozmów na temat trendów jest zawsze wiele.

Sara Rewieńska

