W nowym roku nowa, dodatkowa rola PACC 0 20 stycznia 2019

W ramach współpracy z urzędem miasta Chicago, już od ponad pięciu lat Polsko Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC) pełni rolę ośrodka rozwoju biznesu.

To w dużym stopniu poprzez PACC i kilkadziesiąt innych organizacji o podobnym charakterze, miasto realizuje swoją politykę wzrostu i rozwoju gospodarczego. Kontaktując się z PACC, każdy przedsiębiorca lub potencjalny przedsiębiorca może uzyskać pomoc w założeniu nowego biznesu i uzyskaniu odpowiednich licencji, pomoc w sprawach i formalnościach związanych z urzędem miejskim, informacje i dane dotyczące miasta, wsparcie w dotarciu do klienta, czy chociażby informację dotyczącą imprez networkingowych i handlowych.

W tym roku zakres naszych usług w koordynacji z miastem powiększył się – dołączyliśmy także do listy organizacji, które pełnią rolę tzw. Small Business Opportunity Center (SBOC), czyli ośrodka udzielającego pomocy w przygotowaniu się do uzyskania pożyczki oraz w dotarciu do właściwego pożyczkodawcy.

Jako SBOC, zachęcamy do kontaktu z biurem PACC zarówno przedsiębiorców, właścicieli małych firm, którzy już są przygotowani do ubiegania się o pożyczkę na biznes jak i tych, którzy nie są jeszcze do tego przygotowani. Tym pierwszym będziemy mogli pomóc (1) podjąć decyzję dotyczącą wyboru rodzaju pożyczki lub finansowania (np. pożyczki SBA, mikropożyczki, konwencjonalne pożyczki, crowd funding, itp.), (2) ulepszyć już rozpoczęty proces ubiegania się o pożyczkę, lub (3) skompletować odpowiednią dokumentację. Tym drugim, oferujemy mentoring, doradztwo w ulepszeniu historii kredytowej lub w budowaniu potencjału.

Ponieważ jednym z naszych głównych celów, jako istniejącej w tym roku już od 25 lat organizacji, jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w polonijnym środowisku i cieszymy się, że w nowym roku możemy zaoferować w tym właśnie zakresie dodatkowe usługi. W dużym stopniu podstawą naszej oferty jest długa lista kontaktów i współpraca z agencjami, i firmami posiadającymi członkostwo w PACC.

Jeszcze raz zapraszamy i zachęcamy szczególnie początkujących w biznesie i tych którzy poszukują nowych możliwości do kontaktu z biurem PACC mieszczącym się w budynku przylegającym do Centrum Kopernikowskiego (Copernicus Center Annex) przy 5214 W. Lawrence Ave., Suite 1, tel. 1-773-205-1998, email info@polishamerircanchamber.org.

Bogdan Pukszta

Polsko-Amerykańska Izba Handlowa rekomenduje

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju tak firmy jak i kariery zawodowej. W najbliższych dniach i tygodniach Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC) rekomenduje następujące szkolenia i spotkania:

How to Obtain the New Pop-Up User or Pop-Up Host License – Od niedawna punkty sprzedaży detalicznej, restauracje, właściciele komercyjnych pomieszczeń, itp., w urzędzie miasta Chicago mogą uzyskać krótkoterminowe licencje na prowadzenie swej działalności gospodarczej dodatkowo i/lub tymczasowo. Podczas bezpłatnej sesji informacyjnej uczestnicy dowiedzą się o szczegółach i praktycznych aspektach związanych z uzyskaniem takiej licencji. Można liczyć na to, by być jednym z pierwszych posiadaczy takiej licencji.

Środa, 23 stycznia, 3:00 – 4:30 pm

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: BACPOutreach@cityofchicago.org lub tel. 312-744-2086

How to Write a Business Plan – What you need to know! – Bezpłatna sesja informacyjna na temat przygotowania kompleksowego biznes planu.

Piątek, 25 stycznia, 9:30 – 11:00 am

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: BACPOutreach@cityofchicago.org lub tel. 312-744-2086

City of Chicago DPS Construction Summit – Doroczna impreza wystawienniczo-informacyjna organizowana przez Miejski Dział Zaopatrzenia skierowana do firm i specjalistów sektora budowlanego.

Środa, 6 luty, 10:00 am – 2:00 pm

JLM Abundant Life Center, 2622 W. Jackson, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: www.eventbrite.com/e/2019-construction-summit-registration-53150843604

