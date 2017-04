Stopy procentowe w górę, ale dolar w dół 0 by EM 9 April 2017

W połowie marca Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe, co teoretycznie powinno wzmocnić dolara. Jednak brak zauważalnego przyspieszenia tego trendu w najnowszych zapowiedziach Fed oraz nieuchwalenie ustawy o opiece zdrowotnej przez Kongres sprawiły, że amerykańska waluta zaczęła tracić na wartości.

Jeszcze pod koniec pierwszej połowy marca wiele argumentów wspierało dobrą kondycję amerykańskiej waluty. Rezerwa Federalna miała podnieść stopy procentowe i zaktualizować gospodarcze szacunki. Oceniano również, że Kongres szybko uchwali ustawę zastępującą Obamacare, co m.in. pozwoli na przedstawienie przez republikanów i prezydenta Trumpa spójnego programu zmian w systemie podatkowym.

Z wymienionych wyżej elementów zrealizował się na razie tylko jeden, który paradoksalnie był najmniej ważny. Fed podniósł stopy procentowe, ale akurat ten fakt był już w pełni wyceniony przez rynek ze względu na wcześniejsze wypowiedzi kluczowych przedstawicieli FOMC (Federal Open Market Committee).

Natomiast w marcowych projekcjach ekonomicznych Rezerwy Federalnej zabrakło modyfikacji w górę przyszłej ścieżki kosztu kredytu. Tak jak w grudniu, amerykańskie władze monetarne prognozują po trzy podwyżki stóp procentowych w tym oraz w przyszłym roku. Część inwestorów spodziewała się szybszego tempa zacieśniania polityki pieniężnej. Jednak oczekiwania się nie spełniły, co sprawiło, że dolar zaczął tracić na wartości, oddalając się coraz bardziej od poziomów bliskich 13-letnim szczytom.

Wycofanie ustawy zdrowotnej

Po marcowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej uwaga inwestorów skoncentrowała się na modyfikacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych (American Health Care Act – AHCA). Choć zmiana w prawie o opiece zdrowotnej stanowiła ważną informację dla Amerykanów, to jednak rynek traktował ją jedynie jako test sprawności działań obecnej administracji przed kluczowym projektem z kampanii wyborczej Donalda Trumpa i republikanów, czyli modyfikacją systemu podatkowego.

Ten test jednak nie zakończył się sukcesem. AHCA została wycofana z zaplanowanego w Izbie Reprezentantów głosowania, gdyż część bardziej konserwatywnych republikanów, skupionych wokół Freedom Caucus, nie chciała jej poprzeć.

Inwestorzy zinterpretowali to wydarzenie jako poważną przeszkodę przed ważnymi negocjacjami dotyczącymi zmian w podatkach. Warto także pamiętać, że nadal nie wiadomo, który projekt zmian fiskalnych trafi do Kongresu. Projekt prezydenta Trumpa zakładał obniżenie podatków dla przedsiębiorstw do 15 proc. i wyższy deficyt, który częściowo mógł być pokryty z tego, co udałoby się zaoszczędzić na opiece medycznej.

Z kolei plan republikanów przewiduje mniejszą obniżkę podatków dla firm (do 20 proc.) i wprowadzenie korekty podatku granicznego (Border Adjustment Tax – BAT), co zmniejsza koszty zmian, ale również zwiększa ryzyko podniesienia cen obecnie importowanych towarów. BAT nie podoba się branży detalicznej, której przedstawiciele obawiają się zmniejszenia zysków.

Czy silny dolar powróci?

Nie ulega wątpliwości, że trend mocnego dolara napotkał spore przeszkody. Fed może być bardziej ostrożny w kontekście przyszłego kosztu kredytu, wiedząc, że brak jasnego planu zmian w polityce fiskalnej zwiększa niepewność gospodarczą i może zagrozić wzrostowi PKB.

Kolejną negatywną informacją są trudności w wypracowaniu konsensusu pomiędzy Białym Domem a mającymi większość w obu izbach Kongresu republikanami. Przez wiele miesięcy wydawało się, że ta współpraca będzie lepsza, co pozwoli na stosunkowo szybkie spełnianie wyborczych obietnic.

Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że stopy procentowe w USA prawdopodobnie będą znacznie wyżej niż w innych krajach rozwiniętych (Wielkiej Brytanii, Japonii oraz w strefie euro). Inwestorzy również w krótkim terminie mogą przeszacowywać skutki wycofania AHCA. W końcu zarówno w interesie prezydenta Trumpa, jak i wszystkich frakcji w obozie republikanów, jest próba spełnienia wyborczych zapewnień. Problemy z AHCA mogą więc nawet zmobilizować oba obozy.

Pierwszym sygnałem tego bardziej pozytywnego scenariusza dla dolara będzie przedstawienie wspólnego planu zmian podatków. Do tego czasu amerykańska waluta może pozostawać dość słaba.

Marcin Lipka, analityk Cinkciarz.pl

