Sport zbliżył ludzi biznesu: impreza networkingowo-integracyjna PACC na stadionie SeatGeek

Wieczór Polskiego Dziedzictwa podczas meczu piłkarskiego pomiędzy Chicago Fire i Cincinnati FC w sobotę 13 lipca br., był znakomitą okazją dla członków i sympatyków Polsko Amerykańskiej Izby Handlowej (PACC) do zorganizowania imprezy integracyjno-networkingowej, która miała miejsce w sektorze Top Chef Stand na stadionie SeatGeek w Bridgeview koło Chicago.

Pomimo wyniku meczu (2:1 dla Cincinnati FC) i przerwy ze względu na pogodę, impreza PACC była wyprzedana i okazała się dużym sukcesem. Oprócz dopingowania Chicago Fire, uczestnicy mieli znakomite warunki i okazję do zacieśnienia już posiadanych lub wyrobienia nowych znajomości i kontaktów biznesowych.

Dzięki rezerwacji sektora Top Chef Stand, kibicujący wraz z grupą PACC mieli jednocześnie możliwość raczenia się przysmakami przygotowanymi przez szefów kuchni zainspirowanych lub mających związek z bardzo popularnym programem kulinarnym telewizji Bravo po tytułem Top Chef. Wśród dodatkowych atrakcji były spotkania ze Sparkey, maskotką drużyny Chicago Fire oraz losowanie nagród ufundowanych przez Chicago Fire oraz FAKRO, firmę członkowską PACC, która udzieliła wsparcia poprzez sponsoring wydarzenia.

Tuż po meczu, uczestnicy outingu zorganizowanego przez PACC, spotkali się z główną atrakcją polskiego wieczoru na stadionie, reprezentantem Polski Przemysławem Frankowskim, występującym od tego sezonu w pomocy Chicago Fire.

Według prezes PACC, Iwony Filipiak, „Sukces naszej izbowej imprezy, która odbyła się podczas sobotniego meczu jest potwierdzeniem, że sport zbliża ludzi, także w biznesie! Dziękujemy z całego serca sponsorowi FAKRO, całemu zarządowi Chicago Fire, łącznie z Pawłem Szynalikiem, CFO, za współpracę i organizacyjne wsparcie, oraz wszystkim uczestnikom naszego wydarzenia. Cieszymy się również, że wraz z wieloma innymi Polakami, którzy przebywali w ten sam wieczór na trybunach stadionu, pomogliśmy Przemkowi Frankowskiem po raz kolejny w tym sezonie by poczuł się w Chicago jak u siebie w domu.”

Tekst: Bogdan Pukszta

Zdjęcia: Daniel Semeniuk, PACC

Na zdjęciu głównym: Uczestnicy imprezy zorganizowanej przez PACC

Polsko-Amerykańska Izba Handlowa rekomenduje

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju tak firmy jak i kariery zawodowej. W najbliższych dniach i tygodniach Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC) rekomenduje poniższe szkolenia i spotkania.

How To Use Facebook Live And Other Streams To Build Your Business. Wideo stało się najlepszą metodą w przyciąganiu zainteresowania. Ponad 10 razy więcej osób reaguje na wideo niż na zwyczajny tekst lub zdjęcia! Mamy Instagram, YouTube, Facebook LIVE i inne kanały, nawet LinkedIn zaczyna umożliwiać zamieszczanie wideo. Jackson DeLisle z firmy Social Jack zaprezentuje najlepsze techniki oraz przykłady użycia filmów i wideo-transmisji w mediach społecznościowych; udział w seminarium bezpłatny.

Środa, 24 lipca, 3:00 – 4:30 PM

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: BACPOutreach@cityofchicago.org lub tel. 312-744-2086

The Business of Entrepreneurship – Bezpłatna sesja informacyjna nt rozpoczynania działalności gospodarczej. Uczestnicy seminarium dowiedzą się o tym co jest najważniejsze by startup stał się sukcesem.

Piątek, 26 lipca, 9:30 – 11:00 AM

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago Dodatkowe informacje i rejestracja: tel. 312-744-2086 lub outreach@cityofchicago.org



Business Consultation & Referral Exchange Breakfast Session – spotkanie poranne dla przedsiębiorców zainteresowanch uzyskaniem porady w prowadzeniu biznesu lub pozyskaniem potencjalnych klientów z polecenia; udział bezpłatny dla członków PACC, 30 dol. pozostali.

Czwartek, 1 sierpnia, 7:30 – 8:30 AM Biuro PACC, Copernicus Center Annex, 5214 W. Lawrence Ave., Chicago, IL Dodatkowe informacje i rezerwacja stoisk: info@polishamericanchamber.org lub 773-205-1998



European Business Networking Event – spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata 15 dol. członkowie, 25 dol. pozostali.

Środa, 15 sierpnia, 5:30 – 7:30 PM Kimpton Hotel Palomar, 505 N. State Street, Chicago, IL Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub em info@polishamericanchamber.org



Annual PACC Boat Outing – Doroczny rejs Polsko Amerykańskiej Izby Handlowej po rzece Chicago i wzdłuż wybrzeża jez. Michigan; opłata 135 dol.