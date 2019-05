Pomagamy polonijnym firmom…

Wywiad z Iwoną Filipiak, nową prezes Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej

U sterów Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej (Polish-American Chamber of Commerce, PACC) stanęła Iwona Filipiak, imigrantka z Polski, broker współpracownik w dużej firmie obrotu nieruchomościami i właścicielka biznesu. W rozmowie z naszą gazetą nowa prezes PACC mówiła m.in. o swojej drodze do sukcesu zawodowego i osobistego oraz o planach polonijnej organizacji biznesowej.

Alicja Otap: – Gratulujemy wyboru na zaszczytne stanowisko prezesa Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej. Kim jest nowa prezes? Jaka była Pani droga do sukcesu zawodowego i osobistego?

Iwona Filipiak: – Dziękuję za gratulacje i pragnę podkreślić, że jestem dumna z moich korzeni. Pochodzę z Podhala. Urodziłam się w Zakopanem, a wychowałam w Nowym Targu. Jestem absolwentem szkoły podstawowej numer 5 im. Władysława Orkana w Nowym Targu. Uczęszczałam również do Zespołu Szkół Turystyczno-Hotelarskich w Zakopanem. Pochodzę ze wspaniałej, kochającej się rodziny, która zawsze wspiera mnie w moich przedsięwzięciach. Niesamowicie dużo zawdzięczam mojej rodzinie, dziadkom, rodzicom, którzy wpoili we mnie wspaniałe wartości. Przyjechałam do Stanów w 1997 roku i tu ukończyłam z najwyższymi wyróżnieniami szkołę średnią Reavis High School w Burbank. Zdobyłam również licencjat w Morton College o kierunku humanistycznym i dyplom inżyniera, również z najwyższymi wyróżnieniami, w dziedzinie informatyki komputerowej, analityki i statystyki na Uniwersytecie DePaul. Po studiach zdecydowałam rozpocząć moją karierę w nieruchomościach. Pracuję dla największej z amerykańskich firm Berkshire Hathaway Homeservices w lokalnym biurze KoenigRubloff Realty Group w Lincoln Park. Jestem tam brokerem specjalizującym się w sprzedaży, kupnie i wynajmach nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych. Ponadto jestem właścicielem drugiej firmy GRES Corp. – General Real Estate Services Corporation. Moja firma oferuje usługi doradztwa, marketingu, zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i mieszkalnymi, jak również usługi developerskie i budowlane. Jestem członkiem Polish American Contractor Builders Association (PACBA) i niedawno zostałam wybrana na stanowisko prezesa Polish American Chamber of Commerce (czyli Polsko Amerykańskiej Izby Handlowej).

Proszę wymienić cele i zadania stawia Pani sobie i PACC podczas tej kadencji na stanowisku prezesa?

– PACC ma długą listę przedsięwzięć na najbliższe lata. Są to m.in.: integracja polsko-amerykańskich biznesów, wymiana referencji (ang. referrals) między członkami, a więc wymiana polecanych klientów, żeby rozwijać klientele naszych firm członkowskich i tym samym zwiększać ich obroty i dochody. Chcemy też zwiększenia liczby pracowników i usprawnienia pracy biura PACC oraz wzrostu liczby członków, ponieważ członkostwo jest fundamentem naszej organizacji. Pragniemy, by firmy członkowskie doceniały, że odnoszą korzyści z członkostwa – z pożytkiem dla całej naszej polonijnej społeczności biznesowej i dla rozwoju firm. Będziemy nadał przekazywać wiedzę i udzielać praktycznej pomocy dla nowych, małych i średnich biznesów w dziedzinie kontraktów i możliwości biznesowych w partnerstwie z władzami Chicago, bo PACC jest agencją -delegaturą miasta Chicago jako ośrodek rozwoju biznesu. Będziemy kontynuować wideomarketing dla naszych członków z naciskiem na social media i współpracę z mediami, szczególnie polonijnymi takimi, jak „Dziennik Związkowy”. W planie mamy też misje handlowe: Polska – USA oraz USA – Polska, a także pomoc dla biznesów w zatrudnianiu pracowników, organizowanie szkoleń, np. z zakresu środków osobowych (ang. Human Resources, HR), ścisłą współpracę ze studentami, poprzez m.in. otwieranie im możliwości i drzwi do firm w różnych branżach oraz współpracę z organizacjami polsko-amerykańskimi na rzecz spisu powszechnego (U.S. Census 2020) i wreszcie – promocję Polski w USA i USA w Polsce pod względem handlowym, turystycznym i edukacyjnym

W jaki sposób PACC zamierza pomagać małym i średnim polonijnym przedsiębiorstwom?

– Pomagamy polonijnym firmom poprzez naszą działalność programową oraz organizowanie lub udostępnianie wydarzeń, szkoleń, spotkań będących okazją do zdobywania praktycznych informacji, promocji biznesów i nawiązywania nowych kontaktów i relacji oraz funkcjonując jako ośrodek, w którym można uzyskać pomoc lub poradę w radzeniu sobie z różnymi problemami i sytuacjami związanymi z prowadzeniem firmy, czy nawet w uzyskaniu licencji miejskich i sprawach lub formalnościach w urzędzie miasta Chicago. Od niedawna można do nas dotrzeć poprzez ChiBizHub, niedawno uruchomiony portal stworzony przez World Business Chicago specjalnie dla przedsiębiorców poszukujących wsparcia w początkowych i dalszych fazach rozwoju firm. Firmom poszukującym produktów, usług czy ekspertyzy chętnie często polecamy nasze firmy członkowskie.

Od tego roku, w ramach współpracy z miastem, pełnimy dodatkową rolę. Jako ośrodek rozwoju biznesu, jesteśmy też tzw. Small Business Opportunity Center, czyli miejscem, gdzie można uzyskać pomoc w przygotowaniu się do uzyskania pożyczki na biznes lub w dotarciu do właściwego pożyczkodawcy. Mamy sporo informacji i kontaktów w środowisku biznesowym, czym chętnie możemy dzielić się ze start-upami.

Czy przewidywana jest współpraca z innymi izbami handlowymi w Chicago, USA i w Polsce?

– Taką współpracę prowadzimy od początku naszej 25-letniej już historii. Czasami robiliśmy wspólne imprezy z takimi izbami jak Chicagoland Chamber of Commerce, Niles Chamber of Commerce czy Latin American Chamber of Commerce. W ostatnich latach względnie często współpracujemy z lokalnymi izbami związanymi z dzielnicami Chicago, gdzie nadal jest sporo polskich czy polonijnych biznesów. Niedawno mieliśmy też kontakty z Schaumburg Business Association, którym zależy na tym, by więcej polonijnych i polskich firm tam właśnie zakładało swoje siedziby. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy bardzo ciekawą imprezę dotyczącą innowacyjności w biznesie w Konsulacie Generalnym RP w Chicago wspólnie z Polish American Business Club i Kościuszko Foundation z Nowego Jorku. W trzecią środę każdego miesiąca robimy też imprezę networkingową wspólnie z wszystkimi innymi izbami w Chicago, które mają związek z krajami Unii Europejskiej.

A współpraca z Polską?

– Mamy cały pakiet usług doradczych dla firm polskich zainteresowanych wejściem na rynek amerykański, szczególnie jeśli to robią w rejonie Chicago. Wykorzystując swoje doświadczenie i kontakty jesteśmy skuteczni w pomocy i obsłudze misji handlowych z Polski. Od niedawna w Chicago rozwijane jest biuro PAIH-u (Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polish Investment and Trade Agency – przyp.red.), z którym już jesteśmy w częstym kontakcie i cieszymy się, że mamy teraz współpartnera, aby obsługiwać firmy amerykańskie, także polonijne, zainteresowane rynkiem polskim czy europejskim.

Na jakim etapie są przygotowania do tegorocznego EXPO PACC? Czy polonijne biznesy i instytucje mogą jeszcze zgłaszać swój udział?

– Expo odbędzie się już we wtorek 21 maja w godz. 4-8.30 pm w Copernicus Center. Nasze przygotowania wkraczają w ostatnią fazę. Ale jest jeszcze trochę miejsca dla firm lub organizacji, którym zależy na rezerwacji własnego stoiska, czy nawet na pozytywnym wizerunku poprzez sponsoring.

Kto powinien odwiedzić EXPO i dlaczego?

– Na naszą wystawę zapraszamy wszystkich, szczególnie konsumentów poszukujących nowości na polonijnym rynku usług i produktów, a także przedsiębiorców poszukujących informacji, porad i nowych kontaktów. EXPO szczególnie powinno być świetną okazją do zdobycia informacji, porad i uzyskania kontaktów dla osób, których poczynania przedsiębiorcze są w fazie start-upowej lub które dopiero zamierzają założyć firmę. W EXPO weźmie też udział kilka agencji rządowych – to z kolei szczególnie powinno zainteresować przedsiębiorców zainteresowanych kontraktami i zamówieniami publicznymi. Będzie też sporo informacji na temat biznesowych i turystycznych walorów Polski, a także możliwości studiowania w Polsce. Zachęcamy więc do przyjścia na EXPO także tych, którzy na przykład planują może wybrać się do Polski biznesowo lub turystycznie, ale też polonijną młodzież i ich rodziców, którzy biorą pod uwagę możliwość studiowania w Polsce.

Będą niespodzianki i atrakcje na EXPO?

– Na pewno będą możliwości wygrania nagród, spotkań z ciekawymi ludźmi. Ale też seminaria na tematy biznesowe, turystyczne i edukacyjne. I wiele więcej.

Inne wydarzenia i imprezy Izby Handlowej planowane jeszcze w tym roku?

– Oprócz spotkań networkingowych i warsztatów, imprezy specjalne: doroczny rejs po rzece Chicago i jeziorze Michigan, impreza golfowa i świąteczna pod koniec roku. Ta ostatnia połączona z uroczystym rozdaniem dorocznych wyróżnień i nagród. Serdecznie zapraszamy na nasze EXPO i pozdrawiamy czytelników ,,Dziennika Związkowego”.

Dziękuję rozmowę.

a.otap@zwiazkowy.com

Zdjęcia: PACC

Polsko-Amerykańska Izba Handlowa rekomenduje

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju tak firmy jak i kariery zawodowej. W najbliższych dniach i tygodniach Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC) rekomenduje poniższe szkolenia i spotkania.

Polish American Business Expo (wstęp na zwiedzanie Expo Polsko-Amerykańskiego Biznesu i na seminaria: gratis.)

Wtorek, 21 maja, 4:00 – 8:30 PM

Copernicus Center Annex, 5214 W. Lawrence Ave., Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rezerwacja stoisk: info@polishamericanchamber.org lub 773-205-1998

How To Open a Concession at O’Hare or Midway Airport (Bezpłatne sesja informacyjna dla zainteresowanych otwarciem sklepu lub restauracji na jednym z chicagowskich lotnisk.)

Środa, 22 maja, 3:00 – 4:30 PM

121 N. LaSalle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: BACPOutreach@cityofchicago.org lub tel. 312-744-2086

Intro to Marketing (Bezpłatna sesja informacyjna nt podstaw marketingu dla firm. Oprócz porad dotyczących stworzenia własnej strategii marketingowej, prowadzący sesję udzielą wskazówek na temat jak najskuteczniejszego wykorzystania narzędzi marketingu cyfrowego, w tym poprzez stronę internetową i media społecznościowe.)

Piątek, 31 maja, 9:30 – 11:00 AM

121 N. LaSalle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: tel. 312-744-2086 lub outreach@cityofchicago.org

European Business Networking Event (spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata $15 członkowie, $25 pozostali.)