Polsko-Amerykańska Izba Handlowa rekomenduje 0 30 sierpnia 2019

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju tak firmy jak i kariery zawodowej. W najbliższych dniach i tygodniach Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC) rekomenduje poniższe szkolenia i spotkania.

Taste of Polonia – Największy na świecie polonijny festiwal artystyczno – kulinarny. Zapraszamy do odwiedzenia nas przy stoisku nr 10 – PACC.

Piątek – Poniedziałek, 30 sierpnia – 2 września

Copernicus Center, 5216 W. Lawrence Ave., Chicago, IL

Dodatkowe informacje: info@CopernicusCenter.org

City Inspections: Ask Questions, Get Answers – Bezpłatna sesja informacyjna, podczas której przedstawiciele kilku departamentów urzędu miasta udzielą wskazówek jak poprawnie prowadzić działalność gospodarczą i jak przygotować biznes do inspekcji.

Środa, 4 września, 3:00 – 4:30 PM

City Hall, 121 N. LaSalle St., 8th Floor, R. 805, Chicago, IL

Rejestracja i dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub BACPoutreach@cityofchicago.org

City of Chicago’s Small Business Center on the Road EXPO – Bezpłatne spotkanie informacyjno-networkingowe dla przedsiębiorców z udziałem miejskich i innych agencji wspierających rozwój małych firm.

Sobota 7 września, 10:00 AM – 1:00 PM

Truman College, 1145 W. Wilson Ave., Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: ChiSmallBizExpo.com

European Business Networking Event – Spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata 15 dol. członkowie, 25 dol. pozostali.

Środa, 18 września, 5:30 – 7:30 PM

Ivy Boutique Hotel, 233 E. Ontario St., Chicago, IL

Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub e-mail: info@polishamericanchamber.org

The 3rd Annual Polonia Cup – Impreza dla golfistów każdego szczebla organizowana wspólnie przez PACC i Copernicus Center.

Piątek, 4 października, 9:00 AM

Chevy Chase Country Club, Wheeling, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: 773-205-1998 lub info@polishamericanchamber.org

Opracował:

Bogdan Pukszta

Zdj. PACC