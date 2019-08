Polsko-Amerykańska Izba Handlowa rekomenduje 0 2 sierpnia 2019

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju tak firmy jak i kariery zawodowej. W najbliższych dniach i tygodniach Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC) rekomenduje poniższe szkolenia i spotkania.

Are You Startup Ready? – Bezpłatna sesja informacyjna nt. rozpoczynania działalności gospodarczej. Specjalizujący się w fazie startupowej biznesu Cavanaugh Gray udzieli rad i wskazówek, które dobrze mieć, zanim przedsiębiorca poświęci dużą ilość czasu i pieniędzy na realizację pomysłu.

Piątek, 2 sierpnia, 9:30 – 11:00 AM

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: tel. 312-744-2086 lub outreach@cityofchicago.org

City Inspections – Ask Questions, Get Answers – Bezpłatna sesja informacyjna z udziałem przedstawicieli kluczowych miejskich agencji na temat prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami i jak być przygotowanym w razie inspekcji.

Środa, 7 sierpnia, 3:00 – 4:30 PM

City Hall, 121 N. LaSalle St., 8th Floor, R. 805, Chicago, IL

Rejestracja i dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub BACPoutreach@cityofchicago.org

Sell a Product or Service Online or in a Facebook Shop Using WordPress WooCommerce – Już za kilka miesięcy rozpocznie się kolejny okres robienia świątecznych zakupów i to dobry pora dla właścicieli sklepów by przygotować się systemowo do sprzedaży online. Uczestnicy bezpłatnego seminarium dowiedzą się jak zrobić to dzięki zainstalowaniu programu WooCommerce i WordPress i przy użyciu Facebook Shop.

Piątek, 9 sierpnia, 9:30 – 11:00 AM

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: tel. 312-744-2086 lub outreach@cityofchicago.org

Business Consultation & Referral Exchange Breakfast Session – Spotkanie poranne dla przedsiębiorców zainteresowanch uzyskaniem porady w prowadzeniu biznesu lub pozyskaniem potencjalnych klientów z polecenia; udział bezpłatny dla członków PACC, 30 dol. pozostali.

Czwartek, 15 sierpnia, 7:30 – 8:30 AM

Biuro PACC, Copernicus Center Annex, 5214 W. Lawrence Ave., Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rezerwacja miejsc: info@polishamericanchamber.org lub 773-205-1998

European Business Networking Event – Spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata 15 dol. członkowie, 25 dol. pozostali.

Środa, 15 sierpnia, 5:30 – 7:30 PM Kimpton Hotel Palomar, 505 N. State Street, Chicago, IL Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub em info@polishamericanchamber.org



Annual PACC Boat Outing – Doroczny rejs Polsko Amerykańskiej Izby Handlowej po rzece Chicago i wzdłuż wybrzeża jez. Michigan; opłata 135 dol.

Niedziela, 18 sierpnia, 11:30 AM – 4:00 PM Na pokładzie „Summer of George“ Dodatkowe informacje: 773-205-1998 lub info@polishamericanchamber.org



How to Open a Concession at O’Hare or Midway Airport – Bezpłatne sesja informacyjna dla zainteresowanych otwarciem sklepu lub restauracji na jednym z chicagowskich lotnisk.

Środa, 21 sierpnia, 3:00 – 4:30 PM

City Hall, 121 N. LaSalle St., 8th Floor, R. 805, Chicago, IL

Rejestracja i dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub BACPoutreach@cityofchicago.org

Opracował: Bogdan Pukszta

