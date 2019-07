Polsko-Amerykańska Izba Handlowa rekomenduje 0 14 lipca 2019

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju tak firmy jak i kariery zawodowej. W najbliższych dniach i tygodniach Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC) rekomenduje poniższe szkolenia i spotkania.

Get Capital for Your Small Business with Kiva and Accion – Bezpłatna sesja informacyjna nt możliwości uzyskania kapitału na potrzeby małej firmy. Informacji udzielą David Johnson z Accion, agencji udzielającej pożyczek w wysokości do 100 tys. USD oraz Ryan Holland reprezentujący agencję Kiva, która udziela pożyczek z zerowym oprocentowaniem w wysokości do 10 tys. dol.

Środa, 17 lipca, 3:00 – 4:30 PM

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: tel. 312-744-2086 lub outreach@cityofchicago.org

European Business Networking Event – spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata 15 dol. członkowie, 25 dol. pozostali.

Środa, 17 czerwca, 5:30 – 7:30 PM

Kimpton Hotel Palomar, 505 N. State Street, Chicago, IL

Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub em info@polishamericanchamber.org

Business Consultation & Referral Exchange Breakfast Session – spotkanie poranne dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem porady w prowadzeniu biznesu lub pozyskaniem potencjalnych klientów z polecenia; udział bezpłatny dla członków PACC, 30 dol. pozostali.

Czwartek, 18 lipca, 7:30 – 8:30 AM

Biuro PACC, Copernicus Center Annex, 5214 W. Lawrence Ave., Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rezerwacja stoisk: info@polishamericanchamber.org lub 773-205-1998

How To Use Facebook Live And Other Streams To Build Your Business. Wideo stało się najlepszą metodą w przyciąganiu zainteresowania. Ponad 10 razy więcej osób reaguje na wideo niż na zwyczajny tekst lub zdjęcia! Mamy Instagram, YouTube, Facebook LIVE i inne kanały, nawet LinkedIn zaczyna umożliwiać zamieszczanie wideo. Jackson DeLisle z firmy Social Jack zaprezentuje najlepsze techniki oraz przykłady użycia filmów i wideo-transmisji w mediach społecznościowych; udział w seminarium bezpłatny.

Środa, 24 lipca, 3:00 – 4:30 PM

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: BACPOutreach@cityofchicago.org lub tel. 312-744-2086

The Business of Entrepreneurship – Bezpłatna sesja informacyjna nt rozpoczynania działalności gospodarczej. Uczestnicy seminarium dowiedzą się o tym co jest najważniejsze by startup stał się sukcesem.

Piątek, 26 lipca, 9:30 – 11:00 AM

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: tel. 312-744-2086 lub outreach@cityofchicago.org

Wydarzenia wystawienniczo-networkingowe

Miniony miesiąc obfitował w wydarzenia wystawienniczo-networkingowe. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko podczas obu imprez. 20 czerwca, stoisko PACC widoczne było podczas dorocznego Small Business Expo – Chicago w hali UIC Forum. (L to R): Tomasz Poplawski, Jola Santocka, Oliwier Wasilewski

27 czerwca, stoisko informacyjne PACC było wśród wystawców imprezy pod nazwą Chicago Small Business Center on the Road, które odbyło się w siedzibie znanego wśród chicagowskich przedsiębiorców, szczególnie startupów, inkubatora pod nazwą 1871 na 12 piętrze Merchandise Mart. (L to R): Ryan Pereson, Bogdan Pukszta

Opracował:

Bogdan Pukszta

Zdjęcia: PACC