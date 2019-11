Polsko-Amerykańska Izba Handlowa rekomenduje 0 1 listopada 2019

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju tak firmy jak i kariery zawodowej. W najbliższych dniach i tygodniach Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC) rekomenduje poniższe szkolenia i spotkania

Designing Products and Services – Bezpłatna sesja informacyjna dla osób zamierzających założyć własną firmę na temat projektowania i planowania produktów i usług.

Piątek, 1 listopada, 9:30-11:00 AM

City Hall, 121 N. LaSalle St., 8th Floor, R. 805, Chicago, IL

Rejestracja i dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub BACPoutreach@cityofchicago.org

City of Chicago’s Small Business Center on the Road EXPO – Bezpłatne spotkanie informacyjno-networkingowe dla przedsiębiorców z udziałem miejskich i innych agencji wspierających rozwój małych firm.)

Sobota, 2 listopada, 10:00 AM-1:00 PM

Malcolm X College, 1900 W. Jackson Blvd., Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: ChiSmallBizExpo.com

Startup Funding in Chicago: How to Raise Money for Your Startup – Bezpłatne spotkanie organizowane przez Founder Institute na temat pozyskiwania funduszy dla startupów z udziałem panelu najlepszych ekspertów lokalnego środowiska startupowego.

Wtorek, 5 listopada, 6:00 – 9:00 PM

TechNexus, 20 North Wacker Dr., #1200, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rezerwacja miejsc: https://fi.co/event/startup-funding-in-chicago-how-to-raise-money-for-your-idea/insight

City Inspections – Ask Questions, Get Answers – Bezpłatna sesja informacyjna nt utrzymywania biznesu w gotowości do inspekcji i spełniania warunków poprawnego i bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej w mieście Chicago.

Środa, 6 listopada, 3:00 – 4:30 PM

City Hall, 121 N. LaSalle St., 8th Floor, R. 805, Chicago, IL

Rejestracja i dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub BACPoutreach@cityofchicago.org

Business Consultation & Referral Exchange Breakfast Session – Spotkanie poranne dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem porady w prowadzeniu biznesu lub pozyskaniem potencjalnych klientów z polecenia; udział bezpłatny dla członków PACC, $30 pozostali.)

Czwartek, 7 listopada, 7:30-8:30 AM

Biuro PACC, Copernicus Center Annex, 5214 W. Lawrence Ave., Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rezerwacja miejsc: info@polishamericanchamber.org lub 773-205-1998

PACC @ Western & Southern Life New Rosemont Location Grand Opening – Uroczyste otwarcie nowej siedziby firmy członkowskiej PACC.

Wtorek, 12 listopada, 4:00 PM

9450 W. Bryn Mawr Ave., Ste. 450, Rosemont, IL

Dodatkowe informacje: info@polishamericanchamber.org lub 773-205-1998.

PACC Seminar & Networking Event – Cykliczne spotkanie networkingowe Polsko Amerykańskiej Izby połączone z seminarium nt podatków w biznesie; wstęp 15 dol. członkowie PACC, 25 dol. pozostali.

Środa, 13 listopada, 6:00 PM

Porte Brown, 845 Oakton Street, Elk Grove Village, IL

Rejestracja i dodatkowe informacje: info@polishamericanchamber.org lub 773-205-1998.

European Business Networking Event – Spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata 15 dol. członkowie, 25 dol. pozostali.

Środa, 20 listopada, 5:30 – 7:30 PM

W Chicago CURRENT Restaurant, 644 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL (TBC)

Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub: info@polishamericanchamber.org

How to Open a Concession at O’Hare or Midway Airport – Bezpłatne sesja informacyjna dla zainteresowanych otwarciem sklepu lub restauracji na jednym z chicagowskich lotnisk.

Środa, 20 listopada, 3:00 – 4:30 PM

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: BACPOutreach@cityofchicago.org lub tel. 312-744-2086



Opracował:

Bogdan Pukszta

Na zdjęciu głównym: Codwutygodniowe poranne spotkania biznesowe w PACC to znakomita okazja do wymiany doświadczeń, uzyskania porad i poszerzenia cennych kontaktów

Zdj. PACC