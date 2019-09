Polsko-Amerykańska Izba Handlowa rekomenduje 0 28 września 2019

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju tak firmy jak i kariery zawodowej. W najbliższych dniach i tygodniach Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC) rekomenduje poniższe szkolenia i spotkania.

City Inspections – Ask Questions, Get Answers – bezpłatna sesja informacyjna na temat utrzymywania biznesu w gotowości do inspekcji i spełniania warunków poprawnego i bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej w mieście Chicago.

Środa, 2 października, 3:00 – 4:30 PM

City Hall, 121 N. LaSalle St., 8th Floor, R. 805, Chicago, IL

Rejestracja i dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub BACPoutreach@cityofchicago.org

The 3rd Annual Polonia Cup – Impreza dla golfistów każdego szczebla organizowana wspólnie przez PACC i Copernicus Center.

Piątek, 4 października, 9:00 AM

Chevy Chase Country Club, Wheeling, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: 773-205-1998 lub info@polishamericanchamber.org

Business Consultation & Referral Exchange Breakfast Session – spotkanie poranne dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem porady w prowadzeniu biznesu lub pozyskaniem potencjalnych klientów z polecenia; udział bezpłatny dla członków PACC, $30 pozostali.

Czwartek, 10 października, 7:30 – 8:30 AM

Biuro PACC, Copernicus Center Annex, 5214 W. Lawrence Ave., Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rezerwacja miejsc: info@polishamericanchamber.org lub 773-205-1998

European Business Networking Event – spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata $15 członkowie, $25 pozostali.

Środa, 16 października, 5:30 – 7:30 PM

W Chicago CURRENT Restaurant, 644 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL (TBC)

Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub em info@polishamericanchamber.org

Opracował: Bogdan Pukszta

PACC na Chicago Build Expo 2019

W dniach 19-20 września w McCormick Place odbyła się jedna z największych i najważniejszych imprez wystawienniczo-konferencyjnych sektora budowlanego i architektury w regionie Środkowego Zachodu – Chicago Build Expo 2019. W części konferencyjnej widoczni byli przedstawiciele firm członkowskich PACC. Reprezentujący kancelarię prawną Fuksa Khorshid LLC mecenas Lucas Fuksa poprowadził dyskusję panelową na temat „Developing Chicago.” Natomiast Helena Pukszta i Steve Akins z firmy Drone Arrival, Inc.wystąpili z prezentacją na temat „The Transformative Power of Drones (UAS) in Construction and Engineering”

Na zdjęciu głównym od lewej: Helena Pukszta i Steve Akins (Drone Arrival, Inc.)

Od lewej: Józef Tokarczyk (TAWA Pro Flooring), Bogdan Pukszta (PACC), Lucas Fuksa (Fuksa Khorshid LLC).

Przy podium, prowadzący panel Lucas Fuksa

Zdjęcia: PACC