Polsko-Amerykańska Izba Handlowa poleca

21 września 2019

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju firmy i kariery. W najbliższych dniach i tygodniach PACC poleca następujące imprezy, spotkania i konferencje.

Chicago Build Expo – jedna z największych i najważniejszych imprez wystawienniczo-konferencyjnych sektora budowlanego i architektury w Chicago i rejonie Środkowego Zachodu.

Czwartek – piątek, 19-20 września

McCormick Place, Chicago, IL

Informacja i bilety gratis: www.chicagobuildexpo.com/pacc

Soccer Legends Cup – mecz Polska – Brazylia. W składach obu drużyn piłkarskie legendy, byli reprezentanci Polski i Brazylii.

Niedziela 22 września, bramy stadionu otwarte od godz. 12.00, początek meczu o godz. 1.45 pm

SeatGeek Stadium, Bridgeview, IL

Dodatkowe informacje i bilety: www.soccerlegendscup.com

Everything You Need to Know About Business Insurance – bezpłatna sesja informacyjna, podczas której przedstawiciele kilku departamentów urzędu miasta udzielą wskazówek, jak poprawnie prowadzić działalność gospodarczą i jak przygotować biznes do inspekcji.

Środa 25 września, godz. 3.00 – 4.30 pm

City Hall, 121 N. LaSalle St., 8th Floor, R. 805, Chicago, IL

Rejestracja i dodatkowe informacje: tel. (312) 744 2086 lub BACPoutreach@cityofchicago.org

Business Consultation & Referral Exchange Breakfast Session – spotkanie poranne dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem porady w prowadzeniu biznesu lub pozyskaniem potencjalnych klientów z polecenia; udział bezpłatny dla członków PACC, 30 pozostali – 30 dol.

Czwartek 26 września, 7.30 – 8.30 am

Biuro PACC, Copernicus Center Annex, 5214 W. Lawrence Ave., Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rezerwacja miejsc: info@polishamericanchamber.org lub (773) 205 1998

The 3rd Annual Polonia Cup – impreza dla golfistów każdego szczebla, organizowana wspólnie przez PACC i Copernicus Center.

Piątek, 4 października, godz. 9:00 am

Chevy Chase Country Club, Wheeling, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: (773) 205 1998 lub info@polishamericanchamber.org

Na zdjęciu głównym: Podczas porannego cyklicznego spotkania PACC w czwartek, 12 września jak zwykle dominowała wymiana praktycznej informacji i poleceń biznesowych. Na zdjęciu od lewej: Katie Kedziora, John Davis, Margaret Borla, Olivier Wasilewski i Maciej Kielbasinski.