Podatkowe porady dla właścicieli firm na koniec 2018 r. 0 by EM 26 grudnia 2018

Ostatnie tygodnie roku i okres świąteczny to czas zakupów prezentów dla rodziny i przyjaciół. Ale to również okazja, aby jeszcze przed końcem roku finansowego pomyśleć o własnej firmie i sytuacji podatkowej, zwłaszcza że mija rok od wejścia w życie reformy podatkowej, którą zainicjował realizując swoje przedwyborcze obietnice prezydent Trump.

Prowadzący firmę członkowską PACC, CPA Advisors Group, Inc., biegły księgowy Marcin Wojtulewicz, przypomina, że nowe prawo zawiera sporo ulg podatkowych dla biznesów. Właściciele firm mogą podjąć pewne kroki przed końcem roku, dzięki którym można sporo zaoszczędzić płacąc podatek. Ale jest w tym też trochę pułapek, które warto ominąć.

Pan Marcin szczególnie proponuje wziąć pod uwagę następujące strategie:

Nabyte aktywa. Mamy obecnie możliwość bardzo wysokich odpisów, chociażby dlatego że powrócił 100-procentowy tzw. bonusowy odpis amortyzacyjny. Dzięki temu firmy mają możliwość odpisania pełnych kosztów nabytych aktywów, tak nowych jak i używanych, które zostały zakupione po 27 września 2017 r.

Koszty finansowania. W r. 2018, firmy mogą odpisać koszt wydatków na nowe lub używane aktywa w wysokości do 1 mln dol. Ten limit jest stopniowo eliminowany aż do przekroczenia 2,5 mln dol. w wartości aktywów w użyciu w ciągu roku. Całkowity koszt nie może przekroczyć całkowitego dochodu firmy do opodatkowania.

Dzięki zakupowi nowego lub używanego pojazdu w celach biznesowych możemy uzyskać dużą ulgę podatkową. Doroczny limit amortyzacji samochodów pasażerskich jest teraz dużo wyższy. Jeśli wnioskujemy o amortyzację bonusową, limit za pierwszy rok pojazdów zakupionych po 27 września 2017 r. i będących w użyciu w r. 2018 wynosi 18 tys. dol. Limity za drugi i trzeci rok wynoszą 16 tys. i 9,6 tys. dol., a po tym 5 760 dol. W odniesieniu do samochodów zakupionych przed 28 września 2017 r., ale w użyciu w r. 2018, limit za pierwszy rok w przypadku amortyzacji bonusowej wynosi 16.400 USD. Natomiast jeśli nie brana jest pod uwagę amortyzacja bonusowa, limit za pierwszy roku spada ostro do poziomu 10 tys. dol. Proponujemy zwrócić uwagę, że nabywcy ciężkich pojazdów typu SUV w celach biznesowych, dzięki bonusowej amortyzacji, mogą odpisać koszt zakupu w całości. Dotyczy to pojazdów SUV, których waga brutto wynosi ponad 6 tys. funtów. Ponadto, 100 proc. kosztu finansowania zakupu tzw. pickup truck może być również odpisane.

Właściciele biznesów mogą przerzucać wysokość dochodów i wydatków pomiędzy r. 2018 i 2019. Na przykład profesjonaliści mają możliwość odroczenia realizacji rachunków z końca roku, aby pomniejszyć wpływy w rozliczeniu za r. 2018. Alternatywnie, mogą realizację tych wpływów przyspieszyć, jeśli spodziewają się wyższego progu opodatkowania w przyszłym roku. Firmy mogą na swój sposób żonglować poziomem dochodu przerzucając pewne wydatki z jednego roku na drugi.

Więcej firm może rozliczać się z zastosowaniem metody kasowej. Uprzednio korporacje C posiadające średnio dochód brutto 5 mln dol. lub więcej w przeciągu trzech lat nie miały możliwości stosowania metody kasowej. Dzięki reformie, obecny próg wynosi 25 mln dol. Ta ulga odnosi się również do firm zarejestrowanych jako tzw. partnership lub LLC, których właścicielami są korporacje C.

Nie zapomnij o 20-procentowej uldze od dochodu w firmie. Samozatrudnieni i właściciele firm typu LLC, korporacji S i innych przerzucających dochód podmiotów mogą potrącić 20 proc. od swego dochodu, z zastrzeżeniem limitów, którym podlegają osoby indywidualne (157, 5 tys. dol.) i małżeństwa (315 tys.dol.). Jeśli dochód jest blisko limitu lub trochę powyżej, proponujemy przyspieszenie odpisów lub opóźnienie wpływów tak by znaleźć się poniżej tegorocznego progu.

Mamy nadzieję, że powyższe rady posiadającego członkostwo w PACC pana Marcina okażą się pomocne dla Czytelników.

A przy okazji gratulujemy panu Marcinowi przedsiębiorczości i życzymy sukcesów z okazji założenia w tym roku nowej dodatkowej firmy pod nazwą Metro Tax Relief. Podczas tegorocznego świątecznego przyjęcia Polsko Amerykańskiej Izby Handlowej (PACC) 8 grudnia, p. Marcin Wojtulewicz i reprezentowana przez niego Metro Tax Relief została nagrodzona jako Promising Startup, czyli obiecująca firma rozpoczynająca działalność.

Bogdan Pukszta

Polsko-Amerykańska Izba Handlowa rekomenduje

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju tak firmy jak i kariery zawodowej. W najbliższych dniach i tygodniach Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC) rekomenduje następujące szkolenia i spotkania:

Everything You Need To Know About Business Insurance – bezpłatna sesja informacyjna podczas której uczestnicy dowiedzą się o wymaganych w biznesie ubezpieczeniach. Zaprezentowane też będą pytania, które warto zadać agentom ubezpieczeniowym oraz strategie zabezpieczenia indywidualnego i biznesowego przeciw pozwom sądowym.

Piątek, 21 grudnia, 9:30 – 11:00 am

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: BACPOutreach@cityofchicago.org lub tel. (312)744-2086.

Get Started: Doing Business with the Government – bezpłatne internetowe seminarium dotyczące podstawowych narzędzi związanych ze sprzedażą produktów i usług dla agencji rządowych, takich jak System for Award Management, the Federal Procurement Data System oraz the Dynamic Small Business Search database.

Wtorek, 8 stycznia, 2019, 10:00 – 10:30 am

Webinar (sponsorowany przez Small Business Administration – SBA; wymagana rejestracja)

Dodatkowe informacje i rejestracja: https://www.sba.gov/tools/events?colorboxEventID=1628152

Global Trade Outlook 2019 – doroczna impreza sponsorowana przez International Trade Association of Greater Chicago połączona z lunchem. Prezenter John G. Murphy z US Chamber of Commerce podzieli się wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi takich aktualnych problemów jak wojna celna między USA i Chinami; umowa o wolnym handlu pomiędzy USA, Meksykiem i Kanadą; Brexit: i stosunki handlowe pomiędzy UK i UE. Opłata: 50 dol. członkowie ITA/GC i IMA, 75 dol. pozostali.

Środa, 16 stycznia, 2019, 11:45 am – 2:00 pm

Carlucci Rosemont, 6111 North River Road, Rosemont, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: rsvp@itagc.org

European Business Networking Event – spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata 15 dol. członkowie, 25 dol. pozostali.

Środa, 16 stycznia, 2019, 5:30 – 7:30 pm

InterContinentalChicago, 505 N. Michigan Ave., Chicago, IL

Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub em info@polishamericanchamber.org