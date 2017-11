Okres świąteczny rozpoczęty

Według US Census Bureau w drugim kwartale 2017 r. w USA było 118,9 mln jednostek mieszkalnych. Potencjalnie w tylu miejscach w czwartek 23 listopada ludzie zasiedli do stołu z okazji Święta Dziękczynienia. W około 4,6 mln tych gospodarstw domowych razem mieszkają przedstawiciele co najmniej trzech różnych pokoleń i tam w ramach przygotowań do tradycyjnego obiadu gospodarze zakupili zapewne dużo więcej produktów żywnościowych lub gotowych dań z pożytkiem dla ekonomii. Obfite tradycyjne amerykańskie dania serwowane w Dzień Dziękczynienia wystarczą nawet na kilka dni. A to przecież dopiero początek świątecznego okresu z sutymi posiłkami.

Ustanowiony 154 lat temu przez prezydenta Lincolna jako święto narodowe Dzień Dziękczynienia jest też tradycyjnie początkiem kilkutygodniowego okresu świątecznego. Począwszy od Czarnego Piątku, poprzez sobotę małej przedsiębiorczości, cybernetyczny poniedziałek, aż do Bożego Narodzenia, to okres wzmożonych zakupów, który od dawna już ma olbrzymie znaczenie w gospodarce USA. Centra handlowe generują w tym okresie około 15 proc. swoich rocznych przychodów.

Większość zakupionych prezentów trafi do rodziny i najbliższych. Ale sporo trafi do najbardziej potrzebujących, do przyjaciół, pracowników, współpracowników i klientów. To z myślą o nich w okresie świątecznym odbywają się imprezy firmowe w ramach podziękowań lub jako okazja, by złożyć sobie życzenia.

Co w tym roku planuje Polsko-Amerykańska Izba Handlowa? – Co roku mamy trzy do czterech specjalnych imprez, które organizujemy od początku istnienia organizacji. Jedną z nich jest impreza świąteczna, którą zawsze organizujemy pomiędzy Dniem Dziękczynienia a Bożym Narodzeniem. Podczas gdy doroczny rejs statkiem po rzece Chicago i jeziorze Michigan lub impreza golfowa bardzo nam ułatwiają integrację i nawiązywanie lub rozwój kontaktów w celach biznesowych, w grudniu jest okazja do refleksji, podsumowań i podziękowań za to, co w ciągu roku udało się wspólnie osiągnąć i przeżyć – mówi Stanisław Skoczeń, prezes rady dyrektorów PACC.

Miejscem świątecznych imprez są często siedziby firm lub organizacji. Daje to rodzinno-domową atmosferę. Jednak jak twierdzi Stanisław Skoczeń, dobrze jest od czasu do czasu zmieniać lokalizację. – Na przestrzeni lat bardzo udane świąteczne imprezy mieliśmy w Domu Podhalan, w Konsulacie Generalnym RP, w Teatrze Chopina czy też w hotelach takich jak Blackstone.

Kilka razy z rzędu PACC zorganizowała świąteczną imprezę wspólnie z inną organizacją, co według Skoczenia sprzyjało integracji środowiska i zademonstrowania swojej siły jako Polonia.

Tegoroczna impreza świąteczną PACC odbędzie się 12 grudnia w chicagowskiej dzielnicy Jefferson Park w restauracji Gale Street Inn. Co prawda właściciel restauracji nie jest polskiego pochodzenia, ale co bardzo ważne, już od kilku lat posiada członkostwo w PACC i według Skoczenia, bardzo mu zależy na pozytywnej widoczności w biznesowym środowisku polonijnym; widzi w tym korzyści związane ze wzrostem klienteli restauracji.

Podczas imprezy 12 grudnia, oprócz miłego towarzystwa członków i sympatyków PACC, komitet organizacyjny zaplanował smaczny poczęstunek, krótki program muzyczny i inne atrakcje, łącznie z nagrodami fantowymi. Będzie też kilkuminutowy oficjalny program w uznaniu dla firm członkowskich, szczególnie tych najnowszych. – To w dużym stopniu z myślą o tych właśnie najnowszych firmach członkowskich organizujemy imprezę świąteczną i sporo innych okazji w ciągu roku. Zależy nam, by ich członkowie mieli możliwość bezpośrednio poznać tych, którzy są z nami już od dawna i być może nawiązać z nimi biznesową współpracę w nowym roku – dodaje Skoczeń.

