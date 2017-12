O filantropii przed świętami

Przeciwnicy coraz bardziej realnej reformy amerykańskiego systemu podatkowego twierdzą, że jeśli wejdzie w życie, podatnicy będą mieli mniej motywacji, by w takim stopniu jak dotychczas część swojego dochodu przeznaczać na cele charytatywne. Są zdania, że jeśli dzięki reformie więcej podatników w swoich zeznaniach podatkowych wybierze tzw. standardowe odliczenie (standard deduction) zamiast szczegółowego (itemized deduction) bez potrzeby podawania wartości udzielonej pomocy potrzebującym, mniej tej pomocy będą udzielać. Być może niektórzy będą mieć mniejszą motywację lub stracą ją zupełnie. Są jednak powody, by przypuszczać, że summa summarum będzie odwrotnie.

Już kilka lat temu Arthur Brooks z American Enterprise Institute wykazał na podstawie badań przeprowadzanych w ramach General Social Survey, że osoby, które są przeciwne rozwojowi opiekuńczej roli państwa, prywatnie łożą na pomoc potrzebującym nawet czterokrotnie więcej niż ci, którzy opowiadają się za coraz większą opieką rządową. Co więcej, badania wykazały, iż republikanie i inni, którym zależy na reformie podatkowej, chętniej oddają krew, zwracają pieniądze, jeśli zauważą pomyłkę przy sklepowej kasie, i chętniej udzielają pomocy obcym zagubionym i bezdomnym. Dzięki reformie większość z nich będzie miała więcej możliwości i środków, by prywatnie i indywidualnie udzielać jeszcze większej pomocy potrzebującym.

Nawet z ograniczonymi środkami, bez reformy, według dorocznego raportu „Giving USA” całkowita wartość finansowej pomocy, której Amerykanie udzielili potrzebującym w r. 2016 wyniosła 390,05 miliarda dolarów. To więcej niż rozmiary PKB znakomitej większości państw na świecie. Siedemdziesiąt dwa proc. tej pomocy, to jest 281,86 miliarda dol., pochodziło od osób indywidualnych, 58,28 miliarda (15 proc.) udzieliły fundacje, a 18,55 miliarda dolarów pomocy (5 proc.) – korporacje. Ogólnie wartość datków w r. 2016 była o 4,2 proc. większa niż rok wcześniej. Także wartość cegiełek przeznaczonych na cele związane z ochroną środowiska i pomocą dla zwierząt była aż o 7,2 proc. wyższa niż w r. 2015.

Mimo tak olbrzymich sum pieniężnych przekazywanych na cele charytatywne Stany Zjednoczone nie zajmują pierwszego miejsca w międzynarodowym rankingu, który od ośmiu już lat publikuje Charities Aid Foundation (CAF). Będący częścią raportu na temat dobroczynności na świecie ranking 139 państw za rok 2016 na pierwszym miejscu plasuje… Birmę (PKB – 66,3 miliarda dol.). USA zajmuje 5. miejsce. Przed USA są jeszcze Indonezja, Kenia i Nowa Zelandia.

Ranking CAF oparty jest na wskaźniku będącym średnią odsetka obywateli danego kraju, którzy (1) ofiarowują swój czas na pracę jako wolontariusze, (2) składają datki finansowe na pomoc potrzebującym bez względu na wartość i (3) udzielają pomocy obcym w potrzebie.

Oto pierwsza dwudziestka (z wynikiem w nawiasie) i dodatkowo pozycje innych wybranych państw, w tym Polski:

Birma (65 proc.)

Indonezja (60)

Kenia (60)

Nowa Zelandia (57)

USA (56)

Australia (56)

Kanada (54)

Irlandia (53)

Zjednoczone Emiraty Arabskie (51)

Holandia (51)

Zjednoczone Królestwo (50)

Sierra Leone (49)

Malta (48)

Liberia (46)

Islandia (46)

Tajlandia (46)

Iran (45)

Zambia (45)

Niemcy (45)

Norwegia (45)

80. Rumunia (31)

90. Ukraina (29)

100. Estonia (27)

105. Polska (26)

138. Chiny (14)

139. Jemen (13)

Rok wcześniej w rankingu CAF Stany Zjednoczone były wyżej, na drugim miejscu. Polska natomiast w 2016 r. awansowała na 105. pozycję ze 109. w 2015 r. Chociaż coraz większy procent polskich obywateli staje się zaangażowany filantropijnie, ciągle jednak stosunkowo niska pozycja Polski w rankingu oznacza, że w polskim systemie podatkowym brak jest przepisów, które w większym stopniu motywowałyby obywateli do dokonywania częstszych donacji lub angażowania się w inne formy pomocy charytatywnej. Być może też spora część społeczeństwa uważa nadal, że to finansowane przez podatników instytucje państwowe powinny nieść pomoc potrzebującym.

Ranking CAF przypomina jednak, że liczy się każda pomoc, nie tylko finansowa, bez względu na jej rozmiary. Szczególnie w okresie świątecznym wspiera potrzebujących, ale daje też satysfakcję darczyńcom, dzięki czemu nastroje poprawiają się wszystkim.

Bogdan Pukszta

PACC POLECA:

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju firmy i/lub kariery. W najbliższych dniach i tygodniach tego roku PACC poleca następujące okazje:

ACC Member Appreciation Holiday Event (Podczas imprezy, oprócz miłego towarzystwa członków i sympatyków PACC, pyszny poczęstunek, specjalni goście i inne atrakcje. Wstęp wolny dla członków PACC, 25 dol. pozostali)

wtorek, 12 grudnia, 18.00

Gale Street Inn, 4914 N. Milwaukee Ave. w Chicago

Dodatkowe informacje i rezerwacja: polishamericanchamber.org lub 773-205-1998

Networking – finding and using your connections to grow your business (Bezpłatna sesja informacyjna dla przedsiębiorców na temat wyboru eventów networkingowych, skutecznego w nich uczestnictwa i sposobów powiększania użytecznych list kontaktowych)

środa, 13 grudnia, 15.00 – 16.30

City of Chicago Department of Business Affairs and Consumer Protection, 121 N. LaSalle St., R. 805 w Chicago

Dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub BACPoutreach@cityofchicago.org

Nuts and Bolts of Creating a Charitable Organization (Bezpłatna sesja informacyjna na temat zakładania nowej organizacji charytatywnej)

piątek, 15 grudnia, 9.30 – 11.00

City of Chicago Department of Business Affairs and Consumer Protection, 121 N. LaSalle St., R. 805 w Chicago

Dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub BACPoutreach@cityofchicago.org

European Business Networking Event (Spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata – 10 dol. członkowie, 20 dol. pozostali)

środa, 20 grudnia, 17.30 – 19.30

InterContinentalChicago, 505 N. Michigan Ave. w Chicago

Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub em info@polishamericanchamber.org

fot.Pexels.com