Inauguracja nowego zarządu Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej 0 15 kwietnia 2019

Kwietniowe spotkanie Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej (PACC) z cyklu Business After Hours odbyło się 4 kwietnia br w Muzeum Polskim w Ameryce (PMA) i miało charakter wyjątkowy, ponieważ było również dorocznym zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym członków Izby. Sponsorem spotkania było Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie (PRCUA).

Na spotkanie przybyli wspaniali goście, między innymi wicekonsul RP w Chicago Piotr Semeniuk; kierownik Biura Handlowego PAIH w Chicago Michał Rzeźnik; konsul honorowy Nepalu w Chicago i długoletni członek PACC Marvin Brustin z małżonką Alison; sędzia Jesse G. Reyes i Kazimierz ,,Casey” Chlebek, prezes Friends of JCYC of Chicago, (PNA Lodge 3279). Obecny też był pierwszy prezes PACC, Jan Kryński, który pomógł założyć organizację w 1994 roku.

Część oficjalną wieczoru rozpoczął krótkim wystąpieniem powitalnym prezes PRCUA i przewodniczący rady dyrektorów PMA James Robaczewski. Natomiast kolejnym punktem tej części spotkania było podsumowanie osiągnięć PACC w roku 2018 i przedstawienie planów na resztę roku 2019, które zaprezentował dyrektor wykonawczy PACC Bogdan Pukszta. Pod koniec prezentacji, Pukszta poinformował, że w wyniku procesu wyborczego, który miał miejsce w ciągu ostatnich kilku tygodni, następujące osoby zostały wybrane na dwuletnią kadencję jako członkowie zarządu: prezes – Iwona Filipiak, Berkshire Hathaway Homeservices, wiceprezes ds. wewnętrznych – Aneta Szulakiewicz, General Masony Supply Venture, LLC, wiceprezes ds. lokalnych – Agnieszka Rapacz, TeaGschwendner, wiceprezes ds. międzynarodowych – Małgorzata Borysiewicz, Up-To-Sound, Inc., skarbnik – Agnes Bastrzyk, PRCUA, sekretarz – Gregory Handzel, Handzel & Associates Ltd. oraz dyrektorzy: Bogusław Bosak, Chicago Metal Supply & Fabrication, Inc., Henry Kazmierczak, H&L Homes LLC, Christopher Samulak, Royal Alliance, Jola Santocka, Polamer Inc., Stanley Skoczen, Omega Structures, Inc. (Chair of Advisory Council), Elvira Skomorowska, Ambassador Chicago oraz Anna Tukiendorf-Wilhite, TTI Medical School

Po ceremonialnym zaprzysiężeniu nowego zarządu i dyrektorów, które pomogła przeprowadzić wiceprezes PRCUA Micheline Jaminski, do zgromadzonych przemówiła nowa prezes PACC Iwona Filipiak.

„Jestem zaszczycona, że powierzono mi stanowisko prezesa Rady Dyrektorów PACC,” powiedziała Filipiak. „W 2019 r., świętując już 25. rocznicę izby, będziemy kontynuować i rozwijać podwójne posłannictwo PACC promując i wspierając lokalne firmy członkowskie z rejonu Chicago i jednocześnie umacniać handlowe i inwestycyjne związki pomiędzy USA, Polską i UE.”

Według dyrektora wykonawczego Pukszty, „Skład i jakość nowej rady dyrektorów jak i komitetu wykonawczego, czyli Zarządu, wspaniale wróży przyszłości PACC. To doskonała mieszanka odnoszących sukcesy przedsiębiorców i profesjonalistów z doświadczeniem, dzięki czemu z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość naszego życia organizacyjnego.”

Bogdan Pukszta

Zdjęcia: Cezary Kotarski, Leszek Urzedowski