Goście z Lublina w PACC 0 3 marca 2019

Polsko-Amerykańska Izba Handlowa rekomenduje

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju tak firmy jak i kariery zawodowej. W najbliższych dniach i tygodniach Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC) rekomenduje następujące szkolenia i spotkania:

– City Inspections – Ask Questions, Get Answers; Bezpłatna sesja informacyjna, podczas której przedstawiciele kilku departamentów urzędu miasta udzielą wskazówek jak poprawnie prowadzić działalność gospodarczą i jak przygotować biznes do inspekcji.

Środa, 6 marca, 3.00 – 4.30 PM

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago

Dodatkowe informacje i rejestracja: BACPOutreach@cityofchicago.org lub tel. 312-744-2086

– What Makes Up a Good Website? Bezpłatna prezentacja na temat elementów design’u strony internetowej, które sprawią, że nowa strona będzie generować więcej klientów.

Piątek, 8 marca, 9.30 – 11.00 AM

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago

Dodatkowe informacje i rejestracja: BACPOutreach@cityofchicago.org lub tel. 312-744-2086

– How to Obtain a Sidewalk Café Permit? Jak uzyskać miejskie zezwolenie na trotuarową kawiarnię.

Piątek, 15 marca, 9.30 – 11.00 AM

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago

Dodatkowe informacje i rejestracja: BACPOutreach@cityofchicago.org lub tel. 312-744-2086

– European Professionals Networking; Comiesięczne spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby handlowe; opłata 15 dol. członkowie, 25 dol. pozostali.

Środa, 20 marca, 5.30 – 7.30 PM

Potter’s Burger Bar, Palmer House Hilton, 17 E. Monroe St., Chicago

Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub em info@polishamericanchamber.org

– Annual Meeting & Networking After Hours; Spotkanie networkingowe PACC połączone z inauguracją nowej rady dyrektorów.

Czwartek, 21 marca, 6.00 – 9.00 PM

Polish Museum of America, 904 N. Milwaukee Ave., Chicago

Dodatkowe informacje i rezerwacje: 773-205-1998 lub info@polishamericanchamber.org

– What You Need to Know About Your Business & Taxes; Bezpłatna sesja informacyjna na tematy związane z kwestiami takimi jak: Czy w przypadku twojej firmy wymagane jest sporządzenie zeznania podatkowego? Czy zatrudniona przez ciebie osoba jest niezależnym kontraktorem czy pracownikiem firmy? Co będzie wymagane przez IRS w przypadku audytu? Czy powinieneś dokonywać szacunkowych płatności podatkowych?.

Piątek, 22 marca, 9.30 – 11.00 AM

121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago

Dodatkowe informacje i rejestracja: BACPOutreach@cityofchicago.org lub tel. 312-744-2086.