Doroczny turniej Polonia Cup 2019 Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej 0 13 października 2019

W golfie, jak i w biznesie trzeba kierować się określonymi zasadami. Główna z nich to zasada fair play, czyli uczciwość i szacunek dla współgraczy. Właśnie pod takim znakiem upłynęła gra w golfa w zdobyciu dorocznego Pucharu Polonii (Polonia Cup) w piątkowy poranek 4 października. Konkurencja odbyła się na polu Maple Meadows G.C., a wzięło w niej udział osiemnaście czwórek golfistów, reprezentujących zarówno różne biznesy jak i polonijne organizacje. Podobnie jak w latach 2017 i 2018, tegoroczny Puchar Polonii zorganizowała Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC) wspólnie z Copernicus Center.

Pole golfowe, to doskonale miejsce na relaks na świeżym powietrzu i wypoczynek od codziennego zgiełku i zabiegania, ale również jest to doskonale miejsce do omówienia interesów, czy lepszego poznania przyszłego wspólnika. Spotkanie networkingowe przy obiedzie po grze sprzyjało zawieraniu nowych znajomości i dawało możliwość zbudowania długotrwałych relacji prywatnych i zawodowych.

Pomimo chłodnego poranka grze towarzyszyła wyjątkowa atmosfera. Zwycięstwo po dogrywce odniosła czwórka w składzie: Richard Adas, Casey Budz, James Finegan and Gregory Adas. Puchar Polonijny pozostanie w ich posiadaniu przez rok, ponieważ jest to trofeum przechodnie. Warto zaznaczyć, że nazwiska trzech osób ze zwycięskiej czwórki zostaną wygrawerowane na pucharze po raz trzeci z rzędu.

Równocześnie z gra zasadnicza odbywały się dodatkowe konkursy, zdobywcy których otrzymali dodatkowe nagrody. Rekordzistą został Richard Adas zwyciężając aż w dwóch kategoriach: Closest-to-the-pin oraz Longest Drive. Najdłuższy putt natomiast uzyskał Marek Kowalczyk.

Organizatorzy pogratulowali zwycięzcom i wszystkim graczom tegorocznego pucharu. Słowa podziękowania skierowali do sponsorów, bez których nie byłaby możliwa tak udana impreza: m. in., Byrd & Cioromski, P.C.; Chicago Metal Supply and Fabrication, Inc.; Handzel & Associates Insurance; Itasca Bank & Trust Co.; King Forman Insurance Agency; Chicago Blackhawks; oraz WPNA 103.1 FM.

Do zobaczenia za rok!

Tekst: Lena Semeniuk

Zdjęcia: PACC

Na zdjęciu głównym: Zwycięska czwórka Polonia Cup 2019. Od lewej: Casey Budz, Gregory Adas, Richard Adas, James Fenigan

Polsko-Amerykańska Izba Handlowa rekomenduje

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju tak firmy jak i kariery zawodowej. W najbliższych dniach i tygodniach Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC) rekomenduje poniższe szkolenia i spotkania.

Forming Your Business: Choosing A Legal Entity – bezpłatna sesja informacyjna na temat wyboru osobowości prawnej dla osób zamierzających założyć własną firmę.

Środa, 16 października, 3:00 – 4:30 PM

City Hall, 121 N. LaSalle St., 8th Floor, R. 805, Chicago, IL

Rejestracja i dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub BACPoutreach@cityofchicago.org

European Business Networking Event – spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata $15 członkowie, $25 pozostali.

Środa, 16 października, 5:30 – 7:30 PM

W Chicago CURRENT Restaurant, 644 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL (TBC)

Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub em info@polishamericanchamber.org

How To Write A Business Plan – What You Need To Know! – bezpłatna sesja informacyjna na temat pisania biznes planu. Uczestnicy otrzymają kompletną liste punktów, które powinne być zawarte w biznes planie.

Środa, 23 października, 3:00 – 4:30 PM

City Hall, 121 N. LaSalle St., 8th Floor, R. 805, Chicago, IL

Rejestracja i dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub BACPoutreach@cityofchicago.org

Business Consultation & Referral Exchange Breakfast Session – spotkanie poranne dla przedsiębiorców zainteresowanch uzyskaniem porady w prowadzeniu biznesu lub pozyskaniem potencjalnych klientów z polecenia; udział bezpłatny dla członków PACC, 30 dol.pozostali.

Czwartek, 24 października, 7:30 – 8:30 AM

Biuro PACC, Copernicus Center Annex, 5214 W. Lawrence Ave., Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rezerwacja miejsc: info@polishamericanchamber.org lub 773-205-1998

Opracował:

Bogdan Pukszta