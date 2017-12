Awans USA w rankingu państw najbardziej przyjaznych dla biznesu 0 by EM 31 grudnia 2017

Koniec roku to nie tylko okazja do podsumowań i formułowania planów na nowy rok. Media konkurują też pomiędzy sobą, publikując wszelkiego rodzaju listy i rankingi. 19 grudnia, jeszcze przed Bożym Narodzeniem, magazyn „Forbes” opublikował „Best Countries for Business 2018”, czyli ranking państw najbardziej przyjaznych dla biznesu. W tegorocznym rankingu, mimo Brexitu, pierwsze miejsce zdobyła Wielka Brytania. Na drugim miejscu już po raz trzeci z rzędu znalazła się Nowa Zelandia. Stany Zjednoczone awansowały z 23. na 12. pozycję.

Ranking „Forbesa” oparty jest na danych instytucji takich jak Freedom House, Heritage Foundation, Property Rights Alliance, ONZ, Transparency International, World Bank Group, Aon, Marsh & McLennan i World Economic Forum opublikowanych w r. 2017 na podstawie danych głównie z 2016. Ciekawe, czy i w jakim stopniu rezultaty polityki gospodarczej pierwszego pełnego roku administracji Trumpa wpłyną na pozycję USA w rankingach „Forbesa” i innych, które publikowane będą w roku 2018.

W tegorocznej klasyfikacji 153 państw brano pod uwagę 15 czynników takich jak prawo własności, innowacyjność, podatki, technologia, korupcja, wolność (osobista, handlu i finansowa), biurokracja i bezpieczeństwo inwestycji. Już chociażby dzięki niedawno przyjętej reformie systemu podatkowego warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w USA w r. 2018 ulegną znacznej poprawie. Dotychczasowy amerykański podatek od biznesu w wysokości 35 proc. był najwyższy ze wszystkich państw rozwiniętych. Nowa stawka na poziomie 21 proc. będzie jedną z najniższych.

Podczas gdy rezultaty reformy podatkowej powinny dać się wyraźniej odczuć za rok, już w drugiej połowie r. 2017 dało się zauważyć pozytywny wpływ na gospodarkę spowodowany zmianą przepisów. W pierwszych tygodniach urzędowania Trump wydał polecenie, by agencje rządowe zamierzające opublikować jeden nowy przepis zidentyfikowały dwa inne, które można wyeliminować bez naruszenia obowiązującego prawa. Okazało się, że według danych z końca września br. było to możliwe w proporcji 22 do 1: w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku White House Office of Information and Regulatory Affairs zdołał wyeliminować 67 istniejących przepisów i ustanowić tylko trzy nowe. Eksperci twierdzą, że to w dużym stopniu dzięki temu właśnie wzrost gospodarczy USA w ostatnich kwartałach tego roku osiągnął poziom ponad trzech procent. Pozostaje mieć nadzieję, że w połączeniu z odciążeniem podatkowym taki i wyższy jeszcze poziom wzrostu będzie utrzymywał się na dłuższą metę.

Dzięki reformom regulacji i podatków w przyszłorocznym rankingu państw najbardziej przyjaznych dla biznesu USA mają zatem szanse awansować do pierwszej dziesiątki, a może nawet i piątki. Dobrze jednak zwrócić uwagę, że obciążenie podatkowe i biurokratyczne brane były w rankingu „Forbesa” pod uwagę na równi z czynnikami takimi jak wolność handlowa i ryzyko polityczne. A w kwestii handlu dotychczasowe sygnały i retoryka Białego Domu nie rokują jednak najlepiej. Natomiast w odniesieniu do ryzyka politycznego demokraci w roku wyborczym raczej nie będą zabiegać o to, by było stabilnie i łatwo dla rządzących. Jednak duża szansa na pierwszą dziesiątkę jest.

Tymczasem poniżej pierwsza piętnastka tegorocznego rankingu oraz pozycja Polski:

Bogdan Pukszta

PACC POLECA:

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju firmy i/lub kariery. W najbliższych dniach i tygodniach tego roku PACC poleca następujące okazje:

City Inspections – Ask Questions, Get Answers (Bezpłatna sesja informacyjna, podczas której przedstawiciele kilku departamentów udzielają wskazówek, jak poprawnie prowadzić działalność gospodarczą i jak przygotować biznes do kontroli)

środa, 10 stycznia, 15.00 – 16.30

121 N. La Salle St., ratusz – sala nr 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: BACPOutreach@cityofchicago.org lub tel. 312-744-2086

Business Funding Made Easy (Bezpłatne seminarium dla przedsiębiorców nt. źródeł finansowania przedsiębiorstw)

piątek, 12 stycznia, 9.30 – 11.00

121 N. La Salle St., ratusz – sala nr 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: BACPOutreach@cityofchicago.org lub tel. 312-744-2086

European Professional Networking (Spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata – 10 dol. członkowie, 20 dol. pozostali)

środa, 17 stycznia, 17.30 – 19.30

InterContinentalChicago, 505 N. Michigan Ave., Chicago, IL

Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub e-mail info@polishamericanchamber.org

fot.Kiko Huesca/EPA-EFE/REX/Shutterstock