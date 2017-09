Zaczynamy pierwszy weekend września. Wielu może kojarzyć się z czterodniowym Taste of Polonia organizowanym przez Centrum Kopernikowskie już od ponad 30 lat. Ale weekend ten jest tradycyjnie długi, ponieważ w pierwszy poniedziałek września przypada Labor Day, czyli amerykańskie Święto Pracy. Początki jego obchodów sięgają parady, w której wzięło udział około 10 tys. robotników i która odbyła się 5 września 1882 r. w Nowym Jorku. Wydarzenie to pociągnęło za sobą podobne w całym kraju i już dwa lata później prezydent Cleveland podpisał ustawę Kongresu zatwierdzającą pierwszy poniedziałek września jako narodowe Święto Pracy, które jest okazją do zwrócenia uwagi na socjalne i ekonomiczne osiągnięcia amerykańskiego świata pracy.

O tym, jaki jest obecnie stan amerykańskiego świata pracy, czyli co tak dokładniej świętujemy w ten weekend, dowiadujemy się z najnowszego opracowania przygotowanego przez biuro spisu powszechnego (US Census Bureau). Poniżej wybrane dane:

Liczba osób powyżej 16 roku życia, które w maju 2017 r. były zatrudnione sięga 159,8 mln.

Najpopularniejsze zawody (maj 2016) Liczba pracowników

Sprzedawcy sektora detalicznego 4 528 550

Kasjerzy 3 541 010

Żywienie i usługi gastronomiczne 3 426 090

Pracownicy biurowi 2 955 550

Pielęgniarstwo 2 857 180

Pracownicy biur obsługi klienta 2 707 040

Załadunek, magazynowanie i transport

materiałów 2 587 900

Kelnerzy i kelnerki 2 564 610

Sekretarki i asystenci administracyjni 2 295 510

Menedżerowie ogólni i operacyjni 2 188 870

Wzrost liczby zatrudnionych w USA pomiędzy grudniem 2015 a grudniem 2016 r. – 1,8 proc.

51 212 i 40 742 dol. – to średnia rocznych zarobków mężczyzn i kobiet zatrudnionych na pełny etat w roku 2015. W tym samym roku średni dochód na gospodarstwo domowe wyniósł 56 516 dol. i był o 5,2 proc. większy niż w roku 2014. Był to pierwszy wzrost zarobków w skali rocznej od 2007 r., po którym rozpoczęła się ostatnia recesja. (Dla porównania średnia zarobków mężczyzn polskiego pochodzenia w 2015 r. wyniosła 59 743 dol., kobiet – 45 875 dol.)

77 166 dol. – średni dochód amerykańskich gospodarstw domowych rasy azjatyckiej. Dla rasy białej wyniósł on 62 950 dol. (w tym dla polskiej grupy etnicznej 66 537 dol.), dla rasy czarnej – 36 898 dol., dla Latynosów – 45 148.

108 proc. – przewidywany wzrost procentowy liczby pracowników technicznej obsługi turbin wiatrowych w latach 2014–2024. Zapotrzebowanie na tego rodzaju techników (w 2014r. było ich 4400) wzrasta obecnie najszybciej ze wszystkich zawodów.

90,1 proc. – odsetek pracowników zatrudnionych na pełny etat w wieku 19–64 lat, którzy przez cały lub część 2015 r. posiadali ubezpieczenie zdrowotne.

6,5 mln – liczba dojeżdżających do pracy, którzy wychodzili z domu pomiędzy północą a godz. 4.59. Najwięcej (20,9 mln) udawało się do pracy w godzinach 7.00–7.29.

26,4 minut – tyle przeciętnie trwał dojazd do pracy. Najdłuższe dojazdy były w Nowym Jorku (33,1 min) i w Maryland (32,6 min).

76,6 proc. – odsetek pracowników w wieku 16 lat lub więcej, którzy dojeżdżali do pracy samochodem sami, bez osób towarzyszących.

4,6 proc. – odsetek osób w wieku 16 lat lub więcej, którzy pracowali w domu.

16,3 mln – liczba pracowników w wieku 16 lat lub więcej, którzy w r. 2016 reprezentowani byli przez związek zawodowy, w tym 14,6 mln posiadających członkostwo w związków zawodowym i 1,7 mln tych, którzy nie deklarując członkostwa, posiadali związkowe kontrakty. Największą proporcję pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych ma stan Nowy Jork (23,6 proc.), najmniejszą zaś Karolina Południowa (1,6 proc.).

Liczba pracowników amerykańskich zrzeszonych w związkach zawodowych niewątpliwie jest coraz mniejsza. W latach 50. i 60. ubiegłego wieku 25–35 proc. pracujących Amerykanów należało do związków zawodowych, obecnie już tylko niewiele ponad 10 proc., i to głównie dzięki względnie powszechniejszej przynależności do związków w sektorze publicznym. Ale to w dużym stopniu zasługa zabiegów właśnie związków zawodowych w ostatnich dwóch dekadach XIX wieku, że pod koniec każdego lata możemy cieszyć się długim weekendem i przy okazji świętować.

Bogdan Pukszta

PACC POLECA:

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju firmy i/lub kariery. W najbliższych dniach i tygodniach tego roku PACC poleca następujące okazje:

Quickbooks 101 (Bezpłatna sesja informacyjna dla przedsiębiorców na temat poprawnego ewidencjowania finansów firmy przy użyciu QuickBooks Online)

piątek, 8 września, 9.30–11.00

City of Chicago Department of Business Affairs and Consumer Protection, 121 N. LaSalle St., R. 805, Chicago, IL

Dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub e-mail BACPoutreach@cityofchicago.org

Joint PACC and Copernicus Center Golf Outing (Impreza dla golfistów każdego szczebla)

piątek, 15 września, 8.30

Sportsman’s Golf Course, Northbrook, IL

Dodatkowe informacje: 773-205-1998 lub info@polishamericanchamber.org

City of Chicago’s Small Business Center on the Road (Bezpłatne spotkanie informacyjno-networkingowe dla przedsiębiorców z udziałem miejskich i innych agencji wspierających rozwój małych firm)

sobota, 16 września, 10.00–14.00

Wilbur Wright College, Events Building, 4300 N. Narragansett, Chicago, IL

Dodatkowe informacje i rejestracja: ChiSmallBizExpo.com

European Business Networking Event (Spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata – 10 dol. członkowie, 20 dol. pozostali)

środa, 20 września, 17.30–19.30

Ivy Hotel Rooftop Terrace, 233 East Ontario, Chicago, IL

Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub e-mail info@polishamericanchamber.org