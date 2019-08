Co warto wiedzieć o kursach języka angielskiego w ZPA – Zrzeszeniu Polsko-Amerykańskim. 0 30 sierpnia 2019

Założone w 1922 Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie(ZAP) jest niedochodową agencją pomocy socjalnej oferującą wachlarz usług dla Polonii oraz wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy. Świadczenia oferowane są w językach polskim i angielskim z pełnym uwzględnieniem istniejących różnic kulturowych.

W szerokiej ofercie agencji są programy edukacyjne dla dorosłych, usługi z zakresu pośrednictwa pracy, kompleksowe poradnictwo psychologiczne i leczenie uzależnień oraz usługi imigracyjne. Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie (Polish American Association, PAA) działa również na rzecz obrony praw imigrantów. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.polish.org albo w jednej z dwóch placówek zrzeszenia w Chicago mieszczących się przy 3834 N. Cicero Avenue, tel. (773) 282-8206 oraz 6276 W. Archer Avenue, tel. (773) 767-7773.

Rubryka ZAP (PAA) będzie się ukazywała na łamach ,,Dziennika Związkowego” co miesiąc prezentując kolejne usługi, jakie agencja świadczy polonijnej (i nie tylko) społeczności.

Uczyć się, czy nie uczyć się języka angielskiego? W Chicago mamy dużą, prężną Polonię, wiele polskich sklepów, kościołów, przychodni lekarskich, czy ośrodków kultury. Na co dzień też często słyszymy język polski i praktycznie można sobie poradzić w wielu sprawach życia codziennego bez znajomości języka angielskiego. Może jednak przyjdzie Państwu pracować w amerykańskich firmach, czy prywatnych domach. Może trzeba będzie wypełnić po angielsku aplikację o pracę, formularz u lekarza lub wypisać czek. Znajomość nowego języka okaże się wtedy niezbędna. Ale gdzie się uczyć? Najlepiej i najskuteczniej na kursach języka angielskiego organizowanych w ZPA. Poniżej podajemy najważniejsze informacje o tych kursach. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu podjęcie decyzji i zapisanie się na jeden z nich.

Trochę historii

Nauczanie języka angielskiego dla polskich imigrantów rozpoczęliśmy w ZPA w 1992 roku. Uczymy więc nieprzerwanie od 27 lat. Nasz program ESL (English as a Second Language) od lat mieści się w 10 proc. najlepszych programów w stanie Illinois. Nauka angielskiego w ZPA jest finansowana przez Illinois Community College Board i dzięki funduszom federalnym i stanowym oferujemy ją za darmo. Bezpłatnie też zaopatrujemy naszych kursantów w materiały niezbędne do nauki. Do ich dyspozycji są też dwa laboratoria komputerowe z komputerami wyposażonymi w wiele użytecznych programów, w tym do nauki angielskiego.

Program kursów – ogólne założenia

Naukę angielskiego prowadzimy na 6 poziomach ESL oraz 4 poziomach edukacji dla dorosłych ABE (Adult Basic Education). W klasach ESL studenci uczą się słuchać, mówić, czytać i pisać po angielsku. Doskonalą także umiejętności przydatne w codziennym życiu i pracy w USA. Program ESL oferuje naukę angielskiego do poziomu 6 klasy amerykańskiej szkoły podstawowej. Studenci, którzy osiągnęli wysokie wyniki na testach i plasują się na tzw. exit level, czyli na poziomie „wyjścia z programu ESL” mogą nadal poszerzać znajomość języka angielskiego w klasach Adult Basic Education – ABE. W klasach tych studenci skupiają się na nauce czytania i analizowania tekstów informacyjnych, związanych z różnymi dziedzinami zawodowymi oraz wybranych tekstów literackich przybliżających twórczość pisarzy amerykańskich. Nauczyciele kładą też nacisk na doskonalenie rozumienia czytanego tekstu, rozwój techniki pisania, mówienia publicznego oraz krytycznego myślenia. Studenci kończący te klasy mogą śmiało myśleć o podjęciu nauki na różnych kursach zawodowych lub w City Colleges.

Aktualny program nauczania ESL, według “Illinois ESL Content Standard” wprowadził wiele zmian. Nauczyciele nie tylko uczą studentów umiejętności czysto językowych, ale także między innymi używania komputera i korzystania z Internetu. Chyba trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie we współczesnym świecie bez wiedzy komputerowej i właśnie dlatego staramy się wyposażać nasze klasy w sprzęt technologiczny , który nie tylko urozmaica, ale też ułatwia naukę języka angielskiego.

Nauczyciele i studenci

Mamy zespół świetnych, wysoko wykwalifikowanych nauczycieli od lat uczących angielskiego polskich studentów. Laptopy, rzutniki, tablice interaktywne oraz inne materiały pomocnicze są do dyspozycji nauczycieli i studentów. Każdy nauczyciel pracujący w ZAP podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział co roku w obowiązkowych szkoleniach zawodowych, organizowanych przez stanowe ośrodki szkolenia zawodowego dla nauczycieli. Wszystko po to, aby zapewnić naszym studentom poziom nauczania na jak najwyższym poziomie. Wszyscy nasi nauczyciele są dwujęzyczni; mogą więc po polsku wyjaśnić zawiłości np. angielskiej gramatyki, czy pomóc w rejestracji do klasy.

Studenci naszych kursów tworzą barwną mozaikę wiekową i edukacyjną, a ostatnio także narodowościową. Pomagają oni sobie wzajemnie w nauce angielskiego, jak również w codziennych życiowych problemach.

Lokalizacje i przedziały czasowe klas ESL i ABE w Chicago:

Polish American Association – 6276 W. Archer Ave.

Różne dni w ciągu całego tygodnia – rano i wieczorem

Polish-American Association – 3834 N. Cicero Ave.

Sobota lub niedziela rano – 9-1 lub po południu – 1:30-5:30

Centrum Nauczania – 3815-3819 N. Cicero Ave.

Sobota lub niedziela rano 9-1 lub po południu -1:30-5:30

All Saints Cathedral Parish – 9201 W. Higgins Rd.

Poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki wieczorem 6-9

Foreman College and Career Academy – 3235 N. LeClaire Ave.

Poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki wieczorem 6: 30-9:30

Copernicus Center – 5216 W. Lawrence Ave.

Poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki rano 9-1

Sobota lub niedziela rano 9-1

Community First Medical Center – 5645 W. Addison

Niedziela rano – 9-1 lub po południu 1:15-5:15

Kursy ESL i ABE trwają 10 miesięcy – od września do czerwca.

Aby się zapisać na wybrany kurs proszę dzwonić:

Południe (773) 767-7773 wew. 202

Północ (773) 282-1122 wew. 404, 405

Uwaga! Można też zapisać się w trakcie trwania roku szkolnego, ponieważ obowiązuje u nas zasada „Open Enrollment”, czyli otwartej rejestracji.

