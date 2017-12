Izraelskie media: Trump koordynował z Netanjahu plany ws. Jerozolimy 0 by EM 6 grudnia 2017

Izraelskie media podały, że premier Benjamin Netanjahu i jego doradcy aktywnie uczestniczyli w podejmowaniu przez administrację USA decyzji ws. statusu Jerozolimy, a prezydentem Donald Trump „w pełni koordynował” te działania z izraelskimi partnerami.

Anglojęzyczny portal „Times of Israel” przytacza w środę relacje telewizji Hadaszot i Channel 10, które podały, że doradcy Netanjahu „zachęcali, wspierali i uspokajali” amerykańską administrację podczas debaty na temat uznania przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela.

Ekipa izraelskiego premiera miała „uspokajać” Amerykanów co do ewentualnych konsekwencji zmiany statusu Jerozolimy; administracja Trumpa prowadziła od dłuższego czasu rozmowy z Netanjahu, podczas gdy „Palestyńczycy nic nie wiedzieli o tym zamiarze” do ostatniej chwili – podała Hadaszot.

Według Channel 10 ambasador Izraela w Waszyngtonie Ron Dermer znał wszelkie szczegóły toczących się konsultacji i grał w nich bardzo istotną rolę.

Trump „przyjął izraelskie argumenty, zgodnie z którymi należy oddzielić kwestię uznania Jerozolimy (za stolicę państwa żydowskiego) od procesu pokojowego” – pisze „Times of Israel”.

We wtorek przedstawiciel Białego Domu poinformował, że Trump ogłosi w środę, że Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę za stolicę Izraela.

Ma on także polecić Departamentowi Stanu USA rozpoczęcie procedury przeniesienia amerykańskiej ambasady do Jerozolimy. Według „Times of Israel” ambasador USA w Izraelu David Friedman ma podjąć decyzję, kiedy należy dokonać tego transferu.

Friedman był od dawna zwolennikiem takiej zmiany i jeszcze przed objęciem placówki w Tel Awiwie wyrażał nadzieję, że będzie pracował w Jerozolimie – przypomina izraelski portal.

Społeczność międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela, a prawie 90 ambasad mieści się w Tel Awiwie. Izrael kontroluje Jerozolimę od 1967 roku, gdy w trakcie wojny sześciodniowej zajął wschodnią częścią miasta. W Jerozolimie znajduje się wiele izraelskich budynków rządowych, w tym parlament i sąd najwyższy.

Zgodnie z ustawą z 1995 roku USA miały docelowo przenieść ambasadę do Jerozolimy, a prezydent mógł odraczać ten krok ze względów bezpieczeństwa narodowego. Decyzja w tej sprawie jest podejmowana co sześć miesięcy. W związku z obawami, że zagrozi to procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie, kolejni prezydenci podpisywali rozporządzenia o czasowym odroczeniu realizacji ustawy; w czerwcu także Trump odroczył tę decyzję. (PAP)

Na zdjęciu: Benjamin Netanjahu

fot.SEBASTIAN SCHEINER/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock