Długa historia jednej gazety

Tylko jedna gazeta na świecie może o sobie powiedzieć, że ukazuje się poza granicami Polski nieprzerwanie od 110 lat. To „Dziennik Związkowy”.

Nieco starsi niż wolna Polska, od początku byliśmy najbliżej Polonii i spraw dla niej ważnych. Gazeta powołana do życia dzięki inicjatywie Związku Narodowego Polskiego od chwili powstania miała nie tylko informować i prowokować do dyskusji, ale również angażować. Od początku byliśmy gazetą z charakterem. Dziś śmiało możemy o sobie powiedzieć, że budowaliśmy razem z naszymi Czytelnikami historię, angażując ich w walkę o wolną ojczyznę, w akcje pomocowe dla weteranów I i II wojny światowej, w przyjęcie Polski do NATO i Unii Europejskiej.

Jesteśmy dumni z naszej przeszłości i gotowi na wyzwania przyszłości. Od początku postawiliśmy na wysokie standardy i rzetelność. To dzięki nim przetrwaliśmy na niełatwym rynku medialnym, a połączenie papierowej tradycji z cyfrową nowoczesnością sprawiło, że po „Dziennik Związkowy” sięgają Czytelnicy w każdym wieku. Dziś jesteśmy najchętniej czytaną polskojęzyczną opiniotwórczą gazetą w Chicago i najpopularniejszym tytułem codziennym wśród reklamodawców.

„Dziennik Związkowy” od początku jest znany z zaangażowania politycznego, ze wspierania akcji na rzecz Polski, ale także i z tych lokalnych o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. Obejmujemy patronatem medialnym najciekawsze imprezy kulturalne, a od 2014 r. przyznajemy tytuł Człowieka Roku.

Systematycznie wzbogacamy naszą ofertę. Poza informacjami bieżącymi oraz komentarzami i felietonami na naszych łamach mamy wiele atrakcyjnych tekstów magazynowych i publicystycznych. Ogromną popularnością cieszy się część poradnikowa, nasz magazyn weekendowy „Kalejdoskop”, dział sportowy. Atrakcyjność podejmowanych tematów sprawia, że Czytelnicy żywo na nie reagują i podsuwają kolejne. Dlatego bardzo ważny jest dla nas zarówno bezpośredni kontakt naszymi z Czytelnikami, jak i ten w mediach społecznościowych. Hejtu nie tolerujemy.

Codzienna gazeta to przede wszystkim bieżące informacje. Zawsze można je znaleźć w naszej wersji drukowanej w każdym polskim sklepie oraz na naszej stronie internetowej dziennikzwiązkowy.com. Odsłona cyfrowa, włączając w to profil facebookowy i Instagram, należy do najpopularniejszych wśród chicagowskiej Polonii, ale bardzo często zaglądają na nią także internauci z całego świata. Nasz zespół dziennikarski czuwa, by serwis był aktualny, atrakcyjny, ciekawy, multimedialny; dystrybutorzy, by można łatwo nas znaleźć w wydaniu papierowym, a komputerowcy, by był dostępny na laptopach, smartfonach, tabletach.

Jako zespół, który tworzy dziś gazetę, mamy pełną świadomość, że jesteśmy spadkobiercami dziennikarskiej tradycji, że jesteśmy kontynuatorami wartości i misji, które zostały wpisane w powstanie tytułu.

Naszym Czytelnikom, którym dziękujemy zawsze, w tym tygodniu jednak szczególnie, chcemy powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze zaufanie i za to, że jesteście z nami od 110 lat. My zaś od zawsze – jesteśmy najbliżej Polonii.

Mamy nadzieję, że za sprawą tego, jak się zmieniamy, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, także czujecie, że młodość przychodzi z wiekiem.

Małgorzata Błaszczuk