Zdecydowałeś się na „downsizing"? Oto kilka wskazówek
4 lutego 2019

Wraz ze zmianami gospodarczymi i starzeniem się pokolenia Baby Boomersów, wiele osób decyduje się na zmianę sytuacji życiowej i zamieszkanie w mniejszej nieruchomości. W ciągu ostatnich kilku lat coraz bardziej popularnym trendem stała się zamiana dużych nieruchomości obciążonych wysokim kredytem hipotecznym i podatkiem na mniejsze, bardziej przystępne cenowo domy. Oczywistą korzyścią wynikającą z downsizingu są nie tylko oszczędności związane z kredytem hipotecznym lub podatkiem od nieruchomości, ale również oszczędności w kosztach utrzymania, takich jak gaz i prąd czy woda. Zmiana stylu życia jest trendem, który najprawdopodobniej będzie się utrzymywał, ponieważ istnieje zapotrzebowanie na mniejsze, ale bardziej inteligentne domy.

Dom o mniejszej powierzchni nigdy nie pomieści nagromadzonych przez wiele lat rzeczy, które wypełniają każdy zakamarek domu z czterema sypialniami, poddaszem i piwnicą. Zegar wahadłowy przekazywany z pokolenia na pokolenie, duży stół z 12 krzesłami, przy którym rodzina zasiada do obiadu podczas świąt, pianino, o które prosiło najmłodsze dziecko, ale porzuciło naukę po zaledwie dwóch miesiącach lekcji – wszystkie te rzeczy to pamiątki mające wartość osobistą, z którymi wiążą się wspomnienia, a których nigdy nie da się zastąpić. Prawda jest jednak taka, że wszystkie te rzeczy po prostu nie zmieszczą się w nowym, mniejszym domu. Co więc z nimi zrobić? Oto cztery wskazówki:

1. Sprzedaj je. Jeśli potrafisz rozstać się z poddaszem pełnym wspomnień z dzieciństwa, ubraniami, które już na ciebie nie pasują (i prawdopodobnie już nigdy nie będą), bieżnią stacjonarną, z której nie korzystasz od lat lub półkami nieprzeczytanych książek, sprzedaj te przedmioty na aukcjach lub na internetowych stronach sprzedażowych. Pieniądze, które zarobisz, możesz przeznaczyć na pokrycie kosztów przeprowadzki lub wyposażenie nowego domu w schowki do przechowywania. Jeśli masz czas, ale nie masz zbyt wiele dużych lub cennych przedmiotów, zorganizuj sprzedaż podwórkową lub skorzystaj z serwisów Craigslist i Ebay.

Pamiętaj, aby zacząć kilka miesięcy przed przeprowadzką, co da ci wystarczająco dużo czasu na ich sprzedaż. Jeśli zdecydujesz się na wyprzedaż podwórkową lub garażową, koniecznie opublikuj informacje o tej sprzedaży na internetowej stronie Yardsales.net. Nie zapomnij też zamieścić ogłoszenia w lokalnej gazecie, publikowanej również online, gdzie znajdzie go wielu doświadczonych kupujących. Sklepy komisowe są również świetną alternatywą dla sprzedaży niechcianych przedmiotów.

W przypadku wyprzedaży majątku możesz skorzystać z usług profesjonalnych firm, które pomagają właścicielom domów „pozbyć się” ich rzeczy. Wyprzedaż majątku jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chcesz sprzedać cenne przedmioty. Tego rodzaju firmy posiadają marketingowy „know-how” i wiedzą, jak je zareklamować. Dzięki nim możesz pozyskać więcej potencjalnych nabywców niż gdybyś robił to na własną rękę.

2. Oddaj je. Rzeczy, których już nie potrzebujesz, prawie na pewno przydadzą się komuś innemu. Ponadto darowizny można odpisywać od podatku. Istnieje kilka organizacji non-profit, które przyjadą i odbiorą rzeczy, których chcesz się pozbyć. Kilka lokalnych organizacji charytatywnych specjalizuje się we wspieraniu osób potrzebujących bez względu na to, czy wiąże się to ze sprzedażą darowizn i wykorzystaniem zebranych w ten sposób środków, czy też przekazaniem rzeczy bezpośrednio osobom potrzebującym.

3. Przechowaj je. Są osoby, które nie potrafią rozstać się ze swoimi rzeczami. To dla nich po prostu zbyt wiele. Niektóre osoby mogą chcieć zachować cenne przedmioty dla potomności. Może twoje dzieci nie będą ich teraz chciały, ale pewnego dnia mogą zmienić zdanie. Magazyny komercyjne i prywatne są dostępne niemalże wszędzie. Wybór pomieszczeń magazynowych spełniających twoje oczekiwania jest ogromny – od klimatyzowanych, strzeżonych pomieszczeń po garaże wynajmowane przez właścicieli nieruchomości.

4. Zabierz je ze sobą. Tylko dlatego, że tracisz swój garaż na trzy samochody i całą przestrzeń na zabawki, nie oznacza, że nie możesz znaleźć domu dla swoich ukochanych rzeczy. Twoja nieruchomość może mieć małe schowki, w których będziesz mógł przechowywać cenne przedmioty. Dzięki temu będziesz dokładnie wiedzieć, gdzie są twoje memorabilia i będziesz mógł je wyciągnąć, jeśli przyjdzie ci na to ochota.

Stare powiedzenie „tam dom twój, gdzie serce twoje” nigdy nie było bardziej prawdziwe. Dla wielu osób powierzchnia kwadratowa nie ma znaczenia. Ważne jest to, aby dom był pełen miłości. Stare wspomnienia można przechowywać w formie zdjęć i filmów, a nowe miejsce i tak dostarczy ci niezapomnianych chwil. Powodzenia!

Tom Dudzinski



broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

fot.123RF