Zanim kupisz inteligentny dom

Domy typu smart są obecnie bardzo modne i sprzedają się jak świeże bułeczki. Niedawna ankieta wykazała, że 65 procent kupujących zapłaciłoby więcej za domy wyposażone w inteligentne funkcje — czyli wszystko, co w domu łączy się z internetem. Inteligentne rozwiązania obejmują system bezpieczeństwa, HVAC, oświetlenie, termostaty, zamki do drzwi i ekologiczne urządzenia — czyli wszystko, co można zdalnie kontrolować telefonem lub tabletem.

Inteligentne domy oferują wygodę i oszczędność energii, ale wiążą się także z wyjątkowymi wyzwaniami — szczególnie w przypadku zmiany właściciela. Jeśli uważasz, że znalazłeś dla siebie idealny „smartdom”, zadaj sobie następujące pytania:

1. Jakie urządzenia znajdują się w domu?

Porozmawiaj z agentem nieruchomości lub aktualnym właścicielem, aby uzyskać listę urządzeń zainstalowanych w domu. Nie polegaj wyłącznie na tym, co widzisz, odwiedzając nieruchomość, ponieważ niektóre urządzenia są bardziej oczywiste niż inne. Na przykład ekran dotykowy inteligentnej lodówki można zobaczyć gołym okiem, ale możesz nie zauważyć rozwiązań świetlnych. Mogą one obejmować nie tylko żarówki, ale także regulować zasłony okienne i wykrywacz światła naturalnego, które przyciemniają żarówki, gdy naturalne światło zalewa pomieszczenie.

Dobrze jest również wiedzieć, co sam chcesz mieć w inteligentnym domu, aby znaleźć taki, który spełnia wszystkie twoje (lub przynajmniej większość) kryteria. Upewnij się, że sprzedający dysponuje instrukcjami obsługi każdego zainstalowanego urządzenia i poproś o wyjaśnienie, gdzie znajdują się poszczególne mechanizmy i co mają do zaoferowania.

2. Czy istnieją gwarancje dotyczące podłączonych urządzeń?

Przejrzyj gwarancje i zasady dotyczące gadżetów w domu – tak jak w przypadku każdego innego sprzętu. Możesz to zrobić w internecie, jeśli masz numery seryjne, lub możesz poprosić sprzedającego o listę numerów seryjnych wszystkich urządzeń. W ten sposób upewnisz się, że gwarancja na urządzenia może przejść na nowego właściciela i nie przegapisz ważnych funkcji ani aktualizacji oprogramowania.

3. Czy urządzenia zostały zresetowane do ustawień fabrycznych?

Zapytaj, czy właściciel przywróci urządzenia (lub czy już to zrobił) do ustawień fabrycznych. W ten sposób łatwiej będzie otworzyć własne konto, skonfigurować nowe protokoły i dostosować ustawienia do własnych upodobań.

Warto również przejrzeć ustawienia prywatności każdego urządzenia, a także ustawienia własnego telefonu lub tabletu, dzięki czemu inteligentny dom będzie mógł być łatwiej kontrolowany z daleka. Pamiętaj, wszystkie podłączone urządzenia przechowują i przekazują między sobą dane, więc dowiedz się jak najwięcej na temat tego, jak działa twój system. Powinieneś też zapoznać się z tym, jak maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć ilość danych osobistych przechowywanych w tych urządzeniach.

Wiedząc, czego chcesz i zadając pytania, będziesz mógł płynnie przejąć kontrolę wszystkich urządzeń w twoim nowym „smartdomu”.

Mariusz Misiewicz



jest licencjonowanym agentem z Coldwell Banker Residential Brokerage w Chicago. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu oferuje klientom usługi na wysokim poziomie, na jakie zasługują. Od 2006 r. pracuje nie tylko z kupującymi i sprzedającymi, ale także z firmami REO. Zdobywca wielu nagród branżowych, m.in. ERA Top Producer Award, Coldwell Banker Outstanding Performance Award oraz International Sterling Society Award.

Mariusz „Mario" Misiewicz Coldwell Banker Residential Brokerage



fot.Pixaline/Pixabay.com