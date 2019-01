W czym sprzedającemu może pomóc agent

Pośrednik obrotu nieruchomościami jest bezcennym wsparciem dla osób sprzedających dom lub mieszkanie, bo proces poszukiwania odpowiednich kupców może być skomplikowany, długi i męczący. Dobry agent będzie w tej kwestii zaufanym doradcą, który zna potrzeby swoich klientów i wie, jak uniknąć pułapek procesu sprzedaży nieruchomości.

Wyjaśnienie procesu sprzedaży

Przy zatrudnieniu agenta obrotu nieruchomościami powinno się odbyć z nim rozmowę i dowiedzieć się, jak przebiega proces sprzedaży domu. Dobry pośrednik powinien być w stanie wyjaśnić cały proces i przedstawić plan, jaki zastosuje, aby dotrzeć do celu. Jego pomoc będzie bezcenna, zwłaszcza w przypadku, kiedy zabieramy się do tego po raz pierwszy i nie wiemy, jak przebiega proces. Wyjaśni również, jakie dokumenty będą interesować kupujących, jak będą ustawiane pokazy nieruchomości, jak można negocjować ceny, co się dzieje po zaakceptowaniu oferty, itp.

Oszacowanie wartości

Zabierając się do sprzedaży nieruchomości chcemy uzyskać za nią jak najlepszą cenę. Często w takiej sytuacji sprzedający ma zbyt emocjonalną opinię ze względu na wartość sentymentalną swojego domu. Powoduje to zazwyczaj zawyżenie ceny i mniejsze zainteresowaniem ze strony kupujących, co przedłuży proces sprzedaży. Warto w takim przypadku porównać swoją opinię z głosem zdrowego rozsądku i praktycznej wiedzy osoby, która zajmuje się tym zawodowo. Doświadczony agent obrotu nieruchomościami doradzi, w jakich granicach kształtują się ceny domów porównywalnych do twojego w danej okolicy i określi, za jaką cenę można sprzedać twoją nieruchomość.

Przygotowanie dokumentów

Pośrednik przygotowuje także wszystkie dokumenty niezbędne do sprzedaży, takie jak dokumenty ujawniające usterki w domu, obecność farby ołowiowej, radonu czy pleśni.

Przygotowanie nieruchomości

Wiele osób przygotowując się do sprzedaży nieruchomości nie wie, na co należy zwrócić uwagę. Dobry pośrednik pomoże również w tej kwestii – sugerując jakie zmiany i naprawy powinny być wykonane, jakie przedmioty codziennego użytku lepiej usunąć, jak udekorować/przemeblować mieszkanie, aby przygotować je do profesjonalnej sesji zdjęciowej i pokazów dla potencjalnych kupców.

Zorganizowanie profesjonalnej sesji zdjęciowej

Możemy trafić na pośrednika, który robi zdjęcia telefonem komórkowym, ale nic tak nie pomoże w reklamie domu na sprzedaż jak profesjonalnie zrobione zdjęcia nieruchomości. Prawdziwi profesjonaliści współpracują z fotografami specjalizującymi się w zdjęciach nieruchomości i mogą pomóc w ustawieniu sesji i wykonaniu odpowiednich zdjęć, aby przyciągnąć jak najwięcej zainteresowanych.

Promocja oferty

Minęły czasy, w których nieruchomości sprzedawało się tylko za pomocą ogłoszeń w gazetach lub wywieszonym szyldzie przed domem. Dobry pośrednik doskonale wie, jakie są najlepsze kanały reklamy w serwisach internetowych, jak wykorzystać narzędzia marketingowe służące rozpowszechnieniu informacji o sprzedaży domu i jak zachęcić do współpracy innych pośredników.

Negocjacje cenowe

Zatrudniając agenta, można powierzyć mu prowadzenie negocjacji cenowych, które na ogół bywają trudnym procesem dla osób niezajmujących się tym na co dzień. Dobry pośrednik, dzięki doświadczeniu i treningom zrobi to za was, i będzie na bieżąco informować o przebiegu negocjacji. Będzie również mógł przeanalizować teraźniejszą sytuację rynkową, przedstawić fakty i doradzić wam podjęcie właściwej decyzji.

Przygotowanie umowy

Pomimo że agent nie jest adwokatem, jest on odpowiedzialny za przygotowanie wstępnej umowy zgodnej z jej postanowieniami. Każda umowa powinna zostać indywidualnie dostosowana do warunków, na które obydwie strony się zgodziły, aby uniknąć poważnych lub niepotrzebnych konfliktów, gdy sprawę przejmą adwokaci.

Inspekcja, przegląd i closing.

Praca pośrednika nie kończy się na zaakceptowaniu oferty. Dobry agent dalej koordynuje inspekcję, może pomoc w negocjacjach kredytów za naprawy po inspekcji, ustawia ostatnią wizytę kupującego i przychodzi na closing, aby upewnić się, że wszystko zostało doprowadzone do pomyślnej sprzedaży domu.

Doświadczenie nie jest drogie, ono jest bezcenne. Przy sprzedaży domu ważne, by mieć pośrednika obrotu nieruchomościami, który zajmuje się tym na co dzień. Doświadczony agent może przewidzieć niektóre sytuacje i zapobiec potencjalnym problemom związanym ze sprzedażą domu lub mieszkania.

Mariusz Misiewicz



jest licencjonowanym agentem z Coldwell Banker Residential Brokerage w Chicago. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu oferuje klientom usługi na wysokim poziomie, na jakie zasługują. Od 2006 r. pracuje nie tylko z kupującymi i sprzedającymi, ale także z firmami REO. Zdobywca wielu nagród branżowych, m.in. ERA Top Producer Award, Coldwell Banker Outstanding Performance Award oraz International Sterling Society Award.

Mariusz „Mario” Misiewicz Coldwell Banker Residential Brokerage tel. (773) 412-0517 e-mail: MisiewiczRealty@gmail.com www.MisiewiczRealEstate.com



fot.123RF