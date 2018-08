Urządzamy pokój dla ucznia

Urządzenie pokoju dla świeżo upieczonego przedszkolaka bądź ucznia szkoły podstawowej nie jest prostym zadaniem. W pokoju ucznia musi się znaleźć miejsce zarówno do nauki, jak i do odpoczynku i zabawy. Jak odpowiednio zagospodarować pokój dziecka i co koniecznie musi się w nim znaleźć?

Pokój dla ucznia – elementy wyposażenia

Meblem, który koniecznie musi znaleźć się w pokoju każdego ucznia – czy to szkoły, czy przedszkola – jest biurko. Przy biurku dziecko maluje, rysuje, czyta i odrabia lekcje. Mebel musi być ergonomiczny, aby zapewnić maluchowi pełną wygodę i swobodę – jego wymiary odpowiednio dopasowujemy do wielkości pomieszczenia. Przyjęło się, że głębokość blatu nie powinna być mniejsza niż 48 cali (1,22 m). Pamiętaj, aby ustawić mebel tak, aby światło dzienne padało na blat z lewej strony, chyba, że twoje dziecko jest leworęczne. Tak czy inaczej skup się raczej na jasnej powierzchni blatu, która nie będzie rozpraszała uwagi przy nauce. Oczywiście samo biurko to nie wszystko. Do mebla trzeba dopasować odpowiednie krzesło, najlepiej takie, które rośnie wraz z dzieckiem. Krzesło musi mieć wygodne oparcie, podłokietniki i regulowaną wysokość. Najlepiej, aby było na pięciu kółkach – zapewniają one stabilność i wygodę poruszania. Jeżeli w pokoju nie ma dostatecznie dużo miejsca, pomyśl o usunięciu innych mebli, które teraz nie będą tak bardzo potrzebne. Może to być np. stolik, przy którym wcześniej dziecko rysowało – teraz nie jest już potrzebny. Kolejnym koniecznym meblem jest regał bądź szafka na książki. Dzięki niemu nie dość, że uczeń będzie miał porządek w pokoju i na biurku, to jeszcze zyska wygodne miejsce do przechowywania podręczników i książek.

Miejsce do odpoczynku

Każdy uczeń potrzebuje wytchnienia i odpoczynku. Zwłaszcza gdy poza szkołą uczęszcza też na zajęcia dodatkowe. Jeśli twoje dziecko powoli wyrasta z dotychczasowego łóżka, pomyśl o inwestycji na dłuższy czas. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup łóżka z zapasem, aby dziecko wygodnie mieściło się na nim przez wiele lat. Jeżeli nie masz odpowiednio dużo miejsca, raczej zrezygnuj z wszelkich sof czy innych rozkładanych mebli. W ten sposób nie tylko zapewnisz dziecku wygodne miejsce do spania, lecz po jakimś czasie nie będziesz musiał kupować nowej ramy. Po prostu zmienisz materac. Jeżeli dysponujesz odpowiednio dużą powierzchnią, pomyśl o wygodnym fotelu, w którym dziecko będzie mogło np. czytać. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku zadbaj o odpowiednie oświetlenie nad meblem.

Zabawa w odpowiednich warunkach

Wiek szkolny wcale nie oznacza końca zabaw! Warto wydzielić kącik na zabawki dziecka. Ale uwaga! Aby powoli przyzwyczajać dziecko do “nowej roli”, możecie wspólnie zastanowić się, które zabawki zostawiamy, a które można oddać komuś innemu. W ten sposób zrobisz więcej miejsca na przedmioty szkolne, a uwaga dziecka nie będzie rozpraszana przez stos zabawek.

Oczywiście wyżej wymienione elementy to nie wszystko. Jeżeli w pokoju dziecka jeszcze nie ma półek na ścianach, warto przemyśleć zainstalowanie ich. Tworząc większą przestrzeń do przechowywania, nie musisz usuwać połowy przedmiotów z pokoju dziecięcego. Szkoła wiąże się z wieloma różnymi, nowymi przedmiotami – te niech znajdą się jak najbliżej miejsca do nauki. Na półkach poustawiaj natomiast książki, maskotki czy inne bibeloty. Twoje dziecko o wiele lepiej będzie się czuło w otoczeniu znanych mu przedmiotów, a z czasem będą one zastępowane innymi, dostosowanymi do wieku i zainteresowań.

fot.Pixabay.com