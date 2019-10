Sprzedaż od pierwszego wrażenia 0 28 października 2019

Prawdziwe jest stwierdzenie, że nigdy nie masz drugiej szansy na zrobienie pierwszego wrażenia. To właśnie sprawia, że pierwsze wrażenie wywołane u osoby kupującej twój dom ma tak zasadnicze znaczenie dla przebiegu całej transakcji, decydując nawet, czy w ogóle będzie ona mieć miejsce.

Jakie jest pierwsze wrażenie nabywcy dotyczące twojego domu? Czy dom jest kuszący? Czy jest dobrze przygotowany? Czysty? Atrakcyjny? Klienci mają skłonność do wydawania sądu o domu na podstawie ceny i możliwości szybkiego wprowadzenia się – im mniej muszą zrobić przed przeprowadzką, tym bardziej są gotowi do zapłacenia wyższej ceny. Dom, którego wygląd wskazuje na konieczność wykonania ogromnej pracy, spowoduje, że oferta kupującego będzie niższa lub też nie będzie jej wcale.

Co możesz zrobić, żeby twój dom wywołał jak najlepsze pierwsze wrażenie?

Umyj drzwi wejściowe, okna i posprzątaj wokół domu. Pozbądź się bałaganu po obu stronach drzwi wejściowych, co da wrażenie większej przestrzeni i zapewni swobodne poruszanie się więcej niż jednej osoby. Codziennie na kilka minut otwieraj okna w celu pozbycia się nieświeżego powietrza oraz zapachów gotowania jak też wilgoci z pomieszczeń takich jak łazienki, pralnie, piwnice. Przed sprzedażą zamień słabe żarówki w całym domu na bardzo jasne (150 do 200 wat) i zawsze zapalaj wszystkie światła, nawet w czasie oglądania domu w środku dnia. Jeżeli pracujesz cały dzień, zostaw włączone radio i kilka zapalonych lamp, co sprawi, że twój dom będzie jeszcze bardziej kuszący. Jeżeli w piwnicy czuć stęchliznę, umieść w strategicznych miejscach otwarte torby z węglem drzewnym lub duże opakowania sody oczyszczonej, które pochłoną zapachy i pomogą utrzymać czyste powietrze.

Wytrzyj do czysta wszystkie drzwiczki w meblach kuchennych, a następnie przetrzyj powierzchnię elementów drewnianych szmatką nasączoną olejem w celu odświeżenia wyglądu mebli. Sprzedając swój dom, codziennie opróżniaj kuwetę swojego kota. Widok pełnej kuwety jest dla klientów odpychający. Spakuj wszystko, czego nie będziesz używał do czasu przeprowadzki. Pudła poukładaj z dala od przejść, jeśli masz taką możliwość – usuń je z domu. Poprzestawiaj meble tak, aby pokoje wyglądały na większe i utwórz dogodne przejścia, które pozwolą poruszać się bez zagrożenia przewrócenia się. Rozsuń ciemne zasłony i otwórz żaluzje tak, aby doświetlić i rozjaśnić pokoje. Wymień uszczelki w cieknących kranach.

Nastaw łagodną muzykę, aby kupujący mogli swobodnie rozmawiać, bez obawy, że zostaną podsłuchani. Bądź miły, lecz nie wyrywaj się z informacjami, dopóki agent nie poprosi cię o pomoc. Agenci realnościowi nie lubią, gdy ktoś za nimi chodzi podczas pokazywania domu. Sporządź listę wszystkich powodów, dla których ten dom tak bardzo ci się spodobał przed kupnem. To będzie bardzo pomocne podczas ewentualnej sprzedaży domu. Niektórzy ludzie są uczuleni na zwierzęta domowe i boją się ich. W czasie pokazów domu potencjalnym nabywcom zwierzęta trzymaj na zewnątrz lub w wydzielonym miejscu tak, aby nie stały się one głównym punktem zainteresowania. Pamiętaj, że sprzedajesz swój dom, a nie zwierzęta. Jeżeli jesteś właścicielem nietypowych zwierząt, jak np. jaszczurki, tchórzofretki, węże i tym podobne, oddaj je gdzieś na przechowanie do czasu sprzedania domu. Większość nabywców i agentów będzie przerażona i nie pokaże ponownie twojego domu innym klientom. Zła sława niczym pożar rozprzestrzeni się w środowisku pośredników sprzedaży nieruchomości i będę trzymać zainteresowanych z dala od twojego domu. Unikaj zapachu perfum i dymu tytoniowego, gdyż wielu ludzi w dzisiejszych czasach jest na nie uczulonych.

Kuchnia powinna lśnić czystością, a na blatach nie mogą znajdować się lekarstwa, buteleczki z tabletkami i cokolwiek, co może dostać się przypadkowo w ręce małych dzieci podczas zwiedzania domu przez ich rodziców, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przedmioty wartościowe, takie jak biżuteria, pieniądze, kosztowne figurki porcelanowe powinny być całkowicie schowane lub też dostęp do nich powinien być utrudniony podczas sprzedawania domu; podobnie jest ze zbiorami kolekcjonerskimi broni, strzelb, noży lub innych niebezpiecznych przedmiotów.

Agent realnościowy powinien uczestniczyć we wszystkich oględzinach domu. Nie zapraszaj do swojego domu zupełnie obcych osób. Fakt, że twój dom jest na sprzedaż nie stanowi otwartego zaproszenia do składania niezapowiedzianych wizyt. A teraz, po zrobieniu tego wszystkiego, udaj, że to ty jesteś kupującym i nigdy wcześniej nie widziałeś swojego domu. Dokonaj sam oględzin i odpowiedz sam sobie na pytanie – czy kupiłbyś swój własny dom? Jeśli nie, to zastanów się dlaczego? Jeżeli są jakieś powody takiej decyzji, to poświęć trochę czasu na ich wyeliminowanie.

Korzystne również jest przeprowadzenie przeglądu domu przez licencjonowanego inspektora (koszt około 400 dol.). Zwróci on uwagę nie tylko na problemy dotyczące domu i będzie pomocny w ujawnieniu usterek, ale da ci możliwość ich usunięcia, zanim odkryje je kupujący lub jego inspektor. Udostępnij kopię pisemnego raportu z inspekcji swojego domu oraz poproś swojego agenta o kopię pisemnej wyceny wartości domu i również ją udostępnij potencjalnym nabywcom. Z całą pewnością wywrze to pozytywne wrażenie na osobie zainteresowanej kupnem twojego domu, która znając stan domu i twoją troskę o niego, uzna twoje oczekiwania otrzymania wysokiej ceny za bardziej uzasadnione.

Tom Dudzinski

broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

fot.Pixabay.com