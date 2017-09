Sprzedać jesienią? Też się da

Sprzedający chcący uzyskać najlepszą cenę wiedzą, że pierwsze wrażenie odgrywa dużą rolę, nawet jesienią. Gdy więdną kwiaty, temperatura spada, a liście zaczynają zmieniać kolor, łatwo zignorować przestrzeń wokół domu. Oto pięć prostych sposobów, aby jak najlepiej wykorzystać to, co ma do zaoferowania ta pora roku i dać swojemu domowi przewagę potrzebną do szybkiej sprzedaży.

1. Zadbaj o drzwi wejściowe

Dla każdego potencjalnego nabywcy przechodzącego przez drzwi do domu, główne wejście jest kluczowe dla dobrego pierwszego wrażenia. Czasami wystarczy umyć drzwi, pozamiatać schody i usunąć brud i pajęczyny, aby poprawić ogólny wygląd domu. Jeżeli chcesz uzyskać maksymalny efekt, połóż nową wycieraczkę, wymień lub wyczyść zardzewiałe klamki, zawiasy, skrzynki pocztowe lub lampy. Pomalowanie drzwi wejściowych może być świetną zmianą, która zajmie jedno popołudnie, a może znacznie pomóc w sprzedaży.

2. Umyj lampy i okna

Brudne lampy i okna zmniejszają ilość naturalnego światła w domu. Dokładne umycie kloszy wewnątrz i na zewnątrz oraz umycie okien znacznie wpłynie na wygląd całego domu. Aby uzyskać dodatkowy efekt, umieść wzdłuż rabatki lub chodnika niedrogie lampy słoneczne, które będą nastrojowo oświetlać obejście domu po zmroku.

3. Zadbaj o działkę wokół domu

Zadbana działka może podnieść wartości domu nawet o 15 procent, dlatego utrzymanie jej w należytym porządku jest bardzo ważne również jesienią. Opadające kolorowe liście mogą sprawić, że ogród będzie miał romantyczny nastrój, ale może też sprawić, że potencjalny kupiec będzie myślał o tym, ile pracy będzie wymagało grabienie tych liści. Kiedy zanikają sezonowe rośliny, należy odciąć martwe części i upewnić się, że działka jest na bieżąco grabiona. Nawet jeśli trawa nie wymaga częstego koszenia, upewnij się, że brzegi trawników są równo przycięte. Można też dodać trochę koloru, umieszczając doniczki z roślinami sezonowymi w ogrodzie i na werandzie.

4. Pozbądź się kałuż

Jesień to pora zwiększonych opadów deszczu, co może stanowić problem w przypadku kupujących, jeśli zobaczą, że możliwa jest penetracja wody do domu. Aby zapobiec gromadzeniu się wody w piwnicy, upewnij się, że chodnik ma odpowiednie pochylenie, aby woda naturalnie odpływała od domu. Jeśli to konieczne, przedłuż rynny, aby jak najdalej odprowadzać ściekającą z dachu wodę. Regularne czyszczenie rynien i spacer wokół domu po dużym deszczu może pomóc zidentyfikować potencjalne problemy i zapobiec przedostawaniu się wody do domu.

5. Nie przesadzaj z dekoracjami

Subtelne dekoracje nie zaszkodzą, ale wyłaniające się z każdego kąta dynie, holloweenowe kościotrupy czy świąteczne indyki mogą skutecznie obniżyć piękno twojego domu i odstraszyć kupców. Pamiętaj, nie znasz gustu kupującego. Jeśli chcesz sprzedać dom, nie przesadzaj z dekoracjami.

Niezależnie od pogody, jesień to pora dobra jak każda inna do sprzedaży domu. Pamiętaj, większość klientów najpierw szuka domu w internecie i często sami przejadą się koło nieruchomości, zanim zdecydują się zobaczyć ją w środku. Twój dom powinien być zatem dobrze zadbany również na zewnątrz, aby przyciągnąć uwagę kupujących i wyróżnić się pośród konkurencji.

Mariusz Misiewicz



jest licencjonowanym agentem z Coldwell Banker Residential Brokerage w Chicago. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu oferuje klientom usługi na wysokim poziomie, na jakie zasługują. Od 2006 r. pracuje nie tylko z kupującymi i sprzedającymi, ale także z firmami REO. Zdobywca wielu nagród branżowych, m.in. ERA Top Producer Award, Coldwell Banker Outstanding Performance Award oraz International Sterling Society Award.

Mariusz „Mario” Misiewicz Coldwell Banker Residential Brokerage tel. (773) 412-0517 e-mail: MisiewiczRealty@gmail.com www.MisiewiczRealEstate.com